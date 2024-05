La 26e édition du salon Bakery China s'apprête à lancer une nouvelle vague d'innovation à Shanghai





SHANGHAI, 17 mai 2024 /PRNewswire/ -- La 26e édition du salon Bakery China, co-organisé par la China Association of Bakery and Confectionery Industry (CABCI) et par Bakery China Exhibitions Co., Ltd., se tiendra du 21 au 24 mai 2024 au National Exhibition and Convention Center (NECC), à Shanghai. Cette année, l'exposition s'étendra sur 12 salles d'exposition du NECC, couvrant une superficie totale de 320 000 mètres carrés. Plus de 2 200 marques de renom de près de 30 pays et régions se réuniront pour présenter leurs derniers produits. Plus d'une centaine de conférences, de forums, d'événements thématiques et de concours, ainsi que des contributions de centaines de chefs d'entreprise et de maîtres boulangers. L'exposition devrait recevoir environ 400 000 visiteurs, représentant plus de 130 pays et régions.

Bakery China, la plus grande exposition professionnelle de l'industrie mondiale de la boulangerie, est reconnue comme la principale plateforme pour entrer sur le marché chinois. Chaque édition de l'exposition est l'occasion d'introduire des milliers de nouveaux produits, technologies, services, solutions et modèles commerciaux, ce qui en fait un pôle d'innovation dynamique. Bakery China s'engage à créer une plateforme commerciale professionnelle qui couvre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie. Faits marquants pour 2024 :

Avec des exposants internationaux représentant plus de 20 % du total, la zone d'exposition internationale devrait s'agrandir de plus de 50 %, y compris les pavillons nationaux de pays renommés tels que l'Italie, le Japon, et d'autres encore, ajoutant ainsi à la diversité des offres.

Plus de 7 000 visiteurs internationaux se sont préinscrits, triplant ainsi les chiffres de fréquentation précédents. Un service étendu appelé International Trade Match-Making (mise en relation commerciale internationale) sera disponible à l'International Hall 2.1, proposant des services améliorés aux professionnels de l'industrie mondiale.

Avec plus de 20 catégories, l'exposition mettra en avant le paysage global de l'industrie et des opportunités de développement par zones ? ingrédients, équipement et solutions d'emballage. Cette année, l'exposition introduira de nouvelles zones, notamment celles de la boulangerie prête à l'emploi, des équipementiers & marques privées, des produits laitiers, de la boulangerie saine et de la boulangerie plus. La zone des produits laitiers accueillera près d'une centaine de marques de produits laitiers de premier plan telles que Lactalis, Nestlé et Arla.

Trois nouvelles zones seront dévoilées pour soutenir le développement de nouvelles forces productives de qualité au sein de l'industrie. Parmi elles figurent la zone « Bakery China Innovation, Bakery China Power » pour les technologies & produits innovants, la zone de démonstration de cas pour un développement industriel durable et la zone des tendances en matière de big data industrielles.

Pour le confort des visiteurs, iBakeryChina est une plateforme numérique en ligne avancée qui intègre de manière transparente les demandes de renseignements et les offres, l'innovation industrielle, l'échange de connaissances, les tendances et les idées, ainsi que les services d'exposition. iBakeryChina compte plus de 4 000 fournisseurs inscrits, est connectée à plus de 500 000 acheteurs et offre ainsi des dizaines de milliers d'UGS. Bakery China 2024 présentera le système de navigation intérieure @iBakeryChina pour améliorer l'expérience utilisateur.

En outre, l'exposition accueillera des événements attrayants, tels que le 6e Festival de la boulangerie prête à l'emploi, qui réunira plus de 300 marques de la chaîne d'approvisionnement et présentera plus de 1 000 nouveaux produits et technologies, afin de mettre en évidence les dernières tendances et perspectives du marché. Bakery China continuera d'évoluer en tant qu'écosystème permettant à la communauté mondiale de la boulangerie de partager des idées innovantes et de forger de précieux liens commerciaux.

