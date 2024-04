Avis de nomination - CIMA+ ANNONCE LA NOMINATION D'ALIREZA HADAYEGHI AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENT NATIONAL, MOBILITÉ





Cette toute nouvelle fonction assurera la croissance de l'équipe de mobilité de l'entreprise et le rehaussement de son offre

TORONTO, le 29 avril 2024 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, a le plaisir d'annoncer la nomination d'Ali Hadayeghi au poste de vice-président national, Mobilité. Ingénieur agréé dans les provinces de l'Ontario, de l'Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan, M. Hadayeghi, Ph. D., s'est joint à CIMA+ en 2009. Il est titulaire d'un doctorat en ingénierie des transports et d'une maîtrise en sciences appliquées en ingénierie des transports de l'Université de Toronto, ainsi que d'un baccalauréat en génie civil de l'Université Ryerson.

Ali sera responsable du développement du marché de la mobilité de CIMA+ au niveau national, à l'exclusion de la province de Québec. Ce nouveau rôle est essentiel à la stratégie de croissance et de développement de la firme. M. Hadayeghi dirigera les équipes dédiées aux études de mobilité. Ce rôle stratégique contribuera à renforcer l'engagement de CIMA+ à développer des solutions innovantes et durables ainsi qu'à construire un avenir meilleur pour tous et toutes, en soutenant la croissance de nos équipes de mobilité à travers le Canada.

«?Le leadership d'Ali est reconnu au sein de notre équipe et auprès de nos clients et clientes. C'est l'une des raisons pour lesquelles il assumera avec succès son nouveau rôle?», déclare Suzanne Demeules, première vice-présidente, Transport. «?Dans un contexte où le Canada développe des solutions de mobilité durable à l'échelle nationale, il est important pour CIMA+ d'être à l'avant-garde des projets novateurs du pays et d'offrir un soutien continu à notre clientèle en matière de transport. Je suis convaincue qu'Ali est la bonne personne pour diriger nos équipes afin d'atteindre nos objectifs.?»

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines du bâtiment, des infrastructures, des transports, de l'énergie et des ressources, de même qu'en gestion de projet, en systèmes de communication et en environnement. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de notre clientèle Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec au-delà de 30 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3?000 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Chez CIMA+, nous croyons que notre travail vise à améliorer la vie des gens qui nous entourent. Les solutions durables inspirées de l'ingénierie permettent de relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous créez également un monde meilleur.

Pour plus d'information, visitez www.cima.ca

