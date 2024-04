Avis aux médias - Le ministre Champagne à Washington, D.C.





OTTAWA, ON, le 26 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, se rendra à Washington D.C., les 27 et 28 avril, dans le cadre de la stratégie d'engagement d'Équipe Canada auprès des États-Unis.

Le ministre rencontrera des membres clés du Sénat issus des partis démocrate et républicain, ainsi que des groupes de réflexion (think tanks), y compris les dirigeants du Special Competitive Studies Project. Pendant son déplacement dans la capitale américaine, le Ministre Champagne assistera également au gala annuel de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche.

26 avril 2024 à 14:00

