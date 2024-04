Profitez de l'événement Portes ouvertes Ontario pour explorer près de 30 collectivités -- gratuitement!





TORONTO, le 26 avril 2024 /CNW/ - Découvrez l'histoire de votre ville ou offrez-vous une balade ailleurs d'une journée pour visiter des sites patrimoniaux partout dans la province grâce à Portes ouvertes Ontario, un événement auquel vous convie la Fiducie du patrimoine ontarien chaque année. Le coup d'envoi sera donné le 27 avril à Guelph, puis 28 autres collectivités emboîteront le pas et ouvriront quelques portes, gratuitement, du printemps à l'automne. Avec une liste comportant des centaines de sites à explorer et s'allongeant chaque mois, le choix des portes à franchir est très vaste. Consultez le site Portes ouvertes Ontario pour planifier votre circuit.

Portes ouvertes Ontario vous offre un rare accès à un éventail de sites fascinants, notamment des bâtiments historiques adaptés aux besoins d'aujourd'hui, des lieux de culte diversifiés, des paysages parmi les plus impressionnants du patrimoine naturel et des merveilles d'infrastructure modernes et novatrices. Bon nombre de sites proposent des visites guidées à pied, des expositions ou d'autres activités spéciales. Que vous souhaitiez vivre une expérience unique en famille, trouver un espace parfait à immortaliser en photo ou combler votre curiosité face à des portes habituellement closes, l'aventure vous attend!

« L'événement Portes ouvertes Ontario continue de mettre en valeur un secteur du patrimoine vigoureux et dynamique, a déclaré Michael Ford, ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme. J'encourage tous les Ontariens et Ontariennes à profiter de cette période pour s'instruire et partir à la découverte des remarquables sites patrimoniaux qui ont contribué à façonner notre province et son histoire. »

« Grâce à l'événement Portes ouvertes Ontario, les visiteurs ont la chance de découvrir tous ces espaces et lieux si nombreux qui font le charme de l'Ontario, et ce, gratuitement », a déclaré John Ecker, président du conseil d'administration de la Fiducie du patrimoine ontarien.

Telles sont les collectivités participantes et les dates correspondantes cette année :

Avril

Guelph -- 27 avril

Mai

Oshawa -- 4 mai

-- 4 mai Région de Hamilton -- 4-5 mai

-- 4-5 mai Richmond Hill -- 11 mai

-- 11 mai Toronto -- 25-26 mai

Juin

Ottawa -- 1 er juin

-- 1 juin Whitchurch-Stouffville -- 1 er juin

juin Markham -- 8 juin

-- 8 juin Canton Loyalist -- 15 juin

Juillet

Kingston et sa région -- 20 juillet

Août

Burlington -- 10 août

-- 10 août Cornwall et comtés de SDG -- 17-18 août

et comtés de SDG -- 17-18 août Owen Sound -- 24 août

Septembre

Belleville -- 7 septembre

-- 7 septembre Carleton Place -- 14 septembre

-- 14 septembre Peterborough -- 14 septembre

-- 14 septembre Kawartha Lakes -- 15 septembre

Région de Waterloo -- 21 septembre

London -- 21-22 septembre

-- 21-22 septembre Mississippi Mills -- 22 septembre

Brockton -- 28 septembre

-- 28 septembre Comté de Lambton -- 28-29 septembre

-- 28-29 septembre Halton Hills -- 29 septembre

Octobre

Timmins -- 5 octobre

-- 5 octobre Niagara-on-the-Lake -- 19 octobre

-- 19 octobre NOUVELLE -- Niagara Falls -- 26-27 octobre

Dates à confirmer

Brampton

Comté de Simcoe

Vaughan

L'événement Portes ouvertes Ontario est le fruit d'un partenariat entre des organismes communautaires et la Fiducie du patrimoine ontarien. Le Groupe Banque TD en est le commanditaire principal. Des milliers de bénévoles rendent cette expérience possible partout en Ontario en accompagnant les visiteurs dans la découverte du patrimoine local.

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien?

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel, d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, célèbre sa diversité et sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société. La Fiducie conçoit une province d'Ontario où nous conservons, valorisons et partageons les lieux et les paysages, les histoires, les traditions et les récits qui incarnent notre patrimoine, aujourd'hui et pour les générations futures.?

