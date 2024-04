Le recrutement de base est terminé pour l'étude de référence sur les maladies du foie menée par AMRA Medical et l'Université de Linköping





AMRA Medical, une société d'informatique de santé et de médecine de précision qui ouvre la voie à la recherche sur la composition corporelle grâce à des plateformes d'analyse IRM de premier ordre, en collaboration avec l'Université de Linköping, a le plaisir d'annoncer l'achèvement du recrutement de base pour l'étude innovante ACCESS-ESLD (A Rapid, Non-invasive, Clinical Surveillance for CachExia, Sarcopenia, Portal HypertenSion, and Hepatocellular Carcinoma in End-Stage Liver Disease). La population de l'étude est composée de 150 patients atteints de cirrhose hépatique, âgés de 18 ans et plus, sans antécédents de transplantation hépatique ni contre-indication à la réalisation d'un examen IRM, recrutés dans l'une des trois cliniques suédoises de soins hépatiques situées à Linköping, Eksjö ou Jönköping. Sur une période de deux ans, les patients seront évalués tous les six mois au moyen d'un examen clinique complet et d'un examen IRM du corps entier.

ACCESS-ESLD caractérisera la composition corporelle à l'aide de la plateforme informatique de santé propriétaire d'AMRA basée sur l'IRM pour évaluer le volume musculaire (MV) et l'infiltration de graisse musculaire (MFI), ainsi que des mesures du débit sanguin portal, de la rigidité du foie et du volume de la rate. Ces mesures seront utilisées pour identifier et valider les facteurs de risque et les biomarqueurs qui indiquent la gravité actuelle de la maladie et prédisent les futurs événements cliniques liés au foie chez les patients atteints de cirrhose hépatique. Les mesures du volume musculaire (MV) et de l'infiltration de graisse musculaire (MFI) de l'AMRA se sont déjà révélées être des prédicteurs indépendants de la mortalité toutes causes confondues 1 et de la vulnérabilité comorbide 2 chez les patients souffrant de stéatose hépatique.

L'objectif principal de l'étude sera de déterminer si les changements dans la MV et la MFI des patients, individuellement ou en combinaison, peuvent prédire l'apparition d'événements liés à l'insuffisance hépatique terminale. Les chercheurs espèrent en outre identifier les facteurs prédictifs de mortalité, évaluer les marqueurs non invasifs de l'hypertension portale et déterminer comment la composition musculaire et les évaluations combinées du profil corporel influencent le diagnostic, la fonction physique et la qualité de vie des patients atteints d'une maladie du foie. Le manuscrit complet détaillant la conception et les objectifs de l'étude ACCESS-ESLD a été récemment publié dans la revue BMC Gastroenterology, fin 2023.

La cirrhose du foie est une indication qui représente un fardeau clinique important et un besoin non satisfait pour les patients et les prestataires de soins, et qui a toujours été centrée sur le traitement des complications après leur apparition chez les patients. Les chercheurs de l'étude espèrent que les résultats d'ACCESS-ESLD permettront de poursuivre l'évolution de la prise en charge des maladies du foie vers une approche plus préventive, en développant des moyens de surveiller la progression et la gravité de la maladie tout en identifiant de nouveaux biomarqueurs pour aider à prédire les maladies comorbides et les complications chez les patients.

« En Suède, on observe une augmentation notable des maladies du foie, une affection souvent stigmatisée et négligée », explique Mattias Ekstedt, du département de la santé, de la médecine et des sciences des soins (HMV) de l'Université de Linköping. « L'étude ACCESS-ESLD promet d'améliorer nos capacités de détection et de suivi de l'évolution des personnes atteintes d'une maladie du foie, ce qui laisse espérer une meilleure compréhension et une meilleure gestion de ce problème de santé. »

L'implication significative d'AMRA dans une étude de référence dans le domaine des maladies du foie comme celle-ci incarne l'engagement de la société à faire progresser à la fois la recherche et les soins cliniques. En savoir plus sur AMRA Medical et sur la façon dont l'analyse de la composition corporelle par IRM fait progresser la recherche sur les maladies du foie et au-delà.

