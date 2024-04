Stockholm Exergi choisit Hansen pour automatiser et optimiser les opérations de courtage d'électricité





Hansen Technologies (ASX:HSN), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services aux industries de l'énergie, de l'eau et des communications, est heureux d'annoncer que Stockholm Exergi, un important fournisseur d'énergie en Suède, est le tout nouvel acteur sectoriel à rejoindre la communauté croissante des utilisateurs de Hansen Trade. Grâce à Hansen Trade, Stockholm Exergi commencera ses activités dans un rôle de partie responsable de l'équilibre et s'appuiera sur la plateforme pour traiter toutes les opérations de négociation sur les marchés physiques de l'électricité, y compris les transactions sur les marchés Day-Ahead, Intraday et Ancillary Services.

Hansen Trade permet à Stockholm Exergi de participer à toutes les places de marché avec un outil de trading automatisé, avec une conception moderne, native cloud et modulaire. Pour le trading Day-Ahead, la solution offre un processus d'enchères rationalisé, une gestion détaillée des résultats commerciaux et des fonctionnalités de sécurité complètes, permettant ainsi d'optimiser tous les actifs du marché sans devoir consacrer de temps au traitement manuel. La capacité Intraday Trading entièrement automatisée assure la gestion de l'équilibre et l'optimisation de la capacité disponible pour tous les actifs, 24h/24, avec des outils de stratégie de trading très flexibles et dynamiques. Enfin, la capacité Ancillary Services optimise la capacité sur les marchés aFRR, mFRR et FCR.

Erik Forsén, responsable produits pour les Ancillary Services, Stockholm Exergi, déclare : « Pour être réellement efficace, la négociation sur des places de marché physiques nécessite des outils modernes et automatisés. Notre décision d'opérer en tant que partie responsable de l'équilibre a renforcé la nécessité d'une plateforme permettant d'optimiser les échanges de notre parc d'actifs sur plusieurs places de marché. Des outils sur mesure pour le traitement des offres et la communication sur le marché nous ont convaincus que Hansen Trade était la bonne solution de marché pour répondre à nos besoins en constante évolution. Hansen dispose également d'une connaissance approfondie des marchés de l'électricité et offre des conseils précieux sur tous les aspects, de la stratégie à l'exploitation. Avec Hansen Trade, nous pouvons commencer nos opérations de trading de manière optimale et garantir que nous débloquons le potentiel de valeur totale de tous nos actifs. »

David Castree, Chief Customer Officer, Hansen, déclare : « Il est clair que Stockholm Exergi est un acteur visionnaire dans le secteur. Son passage d'un fournisseur d'électricité conventionnel classique basé dans les villes à un trader d'électricité actif, sa participation à la COP 27, ainsi que la création annoncée et soutenue par le Fonds européen pour l'innovation d'une installation de captage et de stockage du carbone en sont la preuve. En tant que tel, sa décision de choisir Hansen Trade en tant que plateforme stratégique de négociation d'électricité est d'autant plus conséquente et constitue une véritable validation du leadership de Hansen Hansen dans ce domaine important. La plateforme d'échange d'électricité de Hansen permet à plusieurs entreprises énergétiques de la région nordique, dont Skelleftea Kraft, Bixia, Vantaa Energy, Tampereen Sähkölaitos, Malarenergi et Jämtkraft, pour n'en citer que quelques-unes. Tirant parti de Hansen Trade, ces organisations opèrent avec une agilité inégalée sur un marché très dynamique. »

Faisant partie de la gamme de solutions Hansen pour l'énergie et les services publics, et fourni en tant que solution SaaS basée sur le cloud, Hansen Trade répond pleinement aux exigences de flexibilité et d'évolutivité du marché en constante évolution du négoce de l'électricité.

À propos de Hansen

Hansen Technologies (ASX : HSN) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services destinés aux secteurs de l'énergie, de l'eau et des communications. Grâce à son portefeuille de logiciels primés, Hansen est au service de clients répartis dans plus de 80 pays, les aidant à créer, vendre et fournir de nouveaux produits et services, à gérer et analyser les données clients, et à contrôler les processus critiques de gestion des revenus et de support client.

Stockholm Exergi

Stockholm Exergi est le fournisseur d'énergie de Stockholm. En utilisant des solutions économes en ressources, Stockholm Exergi veille à ce que la région de Stockholm en pleine croissance ait accès aux services d'électricité, de chauffage, de refroidissement et de gestion des déchets. La société fournit de la chaleur à plus de 800 000 habitants et son réseau de chauffage urbain de 3 000 kilomètres de long constitue la base des avantages sociétaux que Stockholm Exergi crée avec ses clients et partenaires.

