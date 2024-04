LA MAISON E.BOEHM ENTRE DANS LE MONDE DU LUXE EN CRÉANT DE L'ART TEXTILE ENGAGÉ, BASÉ SUR L'ORTIE





En rupture avec les standards du luxe, sa nouvelle collection adopte une démarche éthique et revendique des enjeux sociétaux et écologiques

COLMAR, France, 25 avril 2024 /PRNewswire/ -- En dévoilant sa nouvelle collection « La Récolte Sauvage » à base de fibre d'ortie, la jeune Maison E.BOEHM revendique un nouvel équilibre économique, social et environnemental. « Cette récolte est une invitation à produire différemment, en respectant plus la Nature, ses ressources, l'Homme et son environnement », affirme Eric Boehm.

« La Récolte Sauvage » de la Maison E.BOEHM est humaine, authentique et activiste auprès des communautés du Népal qui maîtrisent un savoir-faire ancestral, artisanal et disruptif autour de la fibre d'ortie. La Maison E.BOEHM s'appuie sur la création et le développement raffinés d'une quarantaine de teintures végétales inspirées de Paul Gout, Maître teinturier du XVIIIème siècle et Directeur de l'ancienne Manufacture Royale de Bize.

Signes révélateurs d'une reconversion

"L'ortie est devenue mon projet de reconversion, après plus de 30 ans comme ingénieur textile et plus de 16 ans de recherches et de rencontres", confirme Eric Boehm. L'artiste, alors directeur industriel pour une entreprise textile, trouve en l'ortie une matière de substitution face à la crise mondiale du coton, en 2008. La lecture de l'ouvrage « Les Orties textiles » de Paul-Auguste Favier, édité en 1880, créé en lui un déclic. L'artiste reconnaît ensuite, son patronyme dans « Boehmeria », nom d'une variété d'ortie créée par le botaniste Boehmer. Ces révélations deviennent le point d'ancrage de la Maison E.BOEHM ? Art Textile.

Terre nourricière, durable et versatile

« La Récolte Sauvage » se compose de « Mosaïques de Velours » subtilement posées dans un écrin portable, comme des boîtes empilables à déjeuner du Bento japonais. Les designers de la Maison E.BOEHM invitent les esthètes défricheurs à se connecter avec la terre abondante et nourricière et à s'inspirer de ces techniques et textures dans leur décoration intérieure (tapis, revêtements, tissus) sur-mesure, responsable et durable. Un éloge au temps et au travail fait main.

Par sa noblesse et sa flexibilité, l'utilisation de l'ortie s'adapte à d'autres secteurs du luxe aussi divers que la mode, les accessoires, l'emballage.

Matériaux certifiés et équitables

Les matériaux utilisés par la Maison E.BOEHM sont adaptés pour les secteurs résidentiels et publics dans le domaine des tapis, de l'art mural ou de l'architecture intérieure. Ils disposent des niveaux de certifications élevées en terme de classe d'usage, de luxe, de résistance au feu et sont labelisées commerce équitable (partenaire certifié Label Step).

Empruntons à la Nature, au fil des saisons, ce qu'elle a plus de beau à nous offrir : des ressources riches, étonnantes et singulières.

25 avril 2024 à 10:39

