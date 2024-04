Alpha Blue Ocean Group et Europlasma, expert des solutions de dépollution, annoncent la signature d'un nouvel accord de financement à hauteur de 30 millions d'euros





Environmental Performance Financing (EPF), société affiliée du groupe Alpha Blue Ocean, est fière d'annoncer sa collaboration avec Europlasma (ALEUP:FP), leader dans les solutions de dépollution, de valorisation matière et de décarbonation, pour la mise en place d'un financement obligataire.

Ce financement vise à soutenir la croissance et le développement du Groupe, notamment dans des initiatives clés telles que :

La reprise de MG-Valdunes : Europlasma a obtenu le feu vert pour l'acquisition du fonds de commerce et des actifs de MG-Valdunes, une étape cruciale pour renforcer la souveraineté industrielle et relancer les activités historiques de Valdunes. Le développement des Forges de Tarbes : Les fonds seront également alloués au renforcement des capacités de production des Forges de Tarbes, qui répondent à une demande croissante, en particulier dans le secteur de la défense. La poursuite du développement des activités historiques : Une partie importante des fonds sera consacrée au développement continu des activités de dépollution, de décarbonation et de valorisation des déchets dangereux, domaine dans lequel Europlasma excelle depuis des années.

Ce partenariat renforcera la position d'Europlasma sur le marché tout en contribuant à la réalisation d'objectifs environnementaux essentiels.

Cette collaboration illustre l'engagement d'ABO Group en faveur du financement de projets environnementaux novateurs et durables.

Pierre Vannineuse, CIO et Fondateur d'Alpha Blue Ocean : "Nous sommes ravis d'annoncer le renouvellement de notre partenariat avec Europlasma pour un 7ème contrat de financement significatif. Cette collaboration pérenne représente notre engagement indéfectible à soutenir des projets environnementaux innovants et durables sur le long terme. Après sept années de collaboration fructueuse avec Europlasma, ce nouveau contrat illustre une fois de plus le succès de notre travail conjoint. Europlasma incarne un fleuron de l'industrie française et une référence mondiale inégalée dans son secteur. Nous sommes tous pleinement engagés à inscrire durablement cette collaboration et à poursuivre la dynamique positive solidement établie ces dernières années. »

Jérôme Garnache-Creuillot, Président Directeur Général d'Europlasma :

« Je remercie l'équipe ABO qui continue à accompagner financièrement la forte croissance du périmètre du Groupe Europlasma. Sans ce soutien, la sauvegarde en 2021 des Forges de Tarbes était impossible. Aujourd'hui leur savoir-faire est préservé et elles contribuent chaque jour davantage à la production des obus de gros calibre. Désormais, ce fidèle soutien mais également celui du Fonds de développement économique et social et des collectivités locales permettent à Europlasma de sauver Valdunes, dernier fabricant français de roues et d'essieux de trains. Ainsi, grâce à ce financement, un autre savoir-faire français, là encore stratégique, est préservé. »

À propos de Alpha Blue Ocean

Créé en 2017, Alpha Blue Ocean est un acteur pionnier et référent de la finance alternative en Europe et dans le monde, notamment dans le secteur de l'innovation médicale. En 5 ans, le groupe fondé par Pierre Vannineuse a exécuté plus de 2 milliards d'euros en engagements financiers, dont 60% sur les segments Santé & Innovation.

À propos d'EUROPLASMA

Europlasma est un groupe français, présent à l'international, qui conçoit et développe depuis 30 ans des savoir-faire au service de l'homme et de son environnement. Expert dans la dépollution, ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux à partir de sa technologie propriétaire, la torche à plasma, ainsi qu'à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale, par substitution d'énergies fossiles ou grâce au recyclage dans une logique d'économie circulaire.

25 avril 2024 à 10:05

