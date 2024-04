RBC, première banque canadienne à recevoir le prix Digital CX Awards de The Digital Banker pour son excellence mondiale en matière d'expérience d'ouverture de compte





Une deuxième reconnaissance internationale cette année pour RBC récompensant son leadership en intégration client

TORONTO, le 25 avril 2024 /CNW/ - RBC est fière d'annoncer que The Digital Banker lui a attribué le prix Digital CX Awards pour l'excellence de l'Expérience client omnimode de prestation. Ce prix souligne la rapidité et la facilité avec laquelle les clients peuvent commencer à effectuer des opérations bancaires avec RBC en toute sécurité selon le mode de prestation de leur choix, que ce soit en succursale, au moyen des services mobiles, en ligne ou par téléphone avec un conseiller.

Il fait suite à la récente reconnaissance mondiale décernée par Celent par l'intermédiaire du prix de la banque modèle Celent dans la catégorie Intégration numérique et consolide la position de RBC comme chef de file mondial dans la création d'expériences d'ouverture de compte harmonieuses pour ses clients.

« C'est un honneur d'être la première banque canadienne à recevoir un prix Digital CX Award dans cette catégorie », affirme Peter Tilton, chef des services numériques, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC. Le fait d'être reconnus deux fois cette année sur la scène mondiale pour notre intégration client aux services numériques démontre à quel point notre approche pour répondre aux besoins de nos clients dans un monde de plus en plus numérique est novatrice. Ces distinctions témoignent de l'excellence de notre équipe numérique de classe mondiale et de l'ingéniosité dont elle fait preuve pour créer des expériences numériques mobilisatrices que nos clients apprécient véritablement. C'est le client qui choisit le moment et la manière dont il souhaite établir une relation avec nous. »

Grâce à l'expérience d'ouverture de compte offerte par notre omnimode de prestation, les clients peuvent tirer parti du meilleur des interactions numériques et des interactions humaines et passer de l'une à l'autre en toute transparence, selon leurs préférences et leurs besoins. Qu'ils choisissent les options libre-service ou d'être aidés par un conseiller, les clients sont habilités à personnaliser le processus, à ouvrir d'autres comptes au cours de la même session et à déterminer ce qui leur convient le mieux lors de leur première interaction avec RBC.

Les prix Digital CX Award, remis par The Digital Banker, soulignent l'innovation en matière d'Expérience client numérique dans l'ensemble du secteur des services financiers. L'organisation évalue les mises en candidature en fonction de quatre critères clés, dont l'innovation numérique, l'engagement, la personnalisation et l'expérience utilisateur.

En 2023, RBC a reçu un prix pour la meilleure utilisation de l'intelligence artificielle aux fins de l'Expérience client grâce à Prévisions NOMI, une solution d'intelligence artificielle (IA) de pointe qui utilise l'apprentissage profond pour offrir en temps opportun des prévisions exactes du flux de trésorerie des clients. Prévisions NOMI a été développé en collaboration avec Borealis AI, un centre de recherche sur l'IA de calibre mondial soutenu par RBC.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 94 000+ employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir?faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 17 millions de clients au Canada, aux États?Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivite-impact-social.

25 avril 2024 à 10:02

