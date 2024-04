Les Éditions CEC acquièrent les collections Grand Duc





MONTRÉAL, le 25 avril 2024 /CNW/ - Les Éditions CEC inc. annoncent l'acquisition des collections des Éditions Grand Duc de Groupe Éducalivres inc. qui regroupent du matériel pédagogique destiné aux élèves du primaire, du secondaire et à l'éducation des adultes. Cette transaction permettra aux enseignants de continuer l'utilisation des services et des contenus offerts par Groupe Éducalives inc. qui a dû cesser ses activités il y a quelques mois.

« Nous sommes très heureux aujourd'hui d'annoncer à nos auteurs et nos clients que nous avons trouvé un éditeur de grande notoriété qui assurera une pérennité et un rayonnement à nos collections en poursuivant leur présence dans le marché », a déclaré Jean-Guy Blanchette, président du Groupe Éducalivres inc.

« Nous sommes fiers aujourd'hui de faire l'acquisition des collections Grand Duc, déjà tant appréciées par les enseignants et d'une grande qualité », a mentionné Martin Vallières, directeur général des Éditions CEC. « Les clients pourront poursuivre l'utilisation des ensembles didactiques des Éditions Grand Duc qui seront revalorisés par l'intermédiaire de notre plateforme maZoneCEC. Dès maintenant, les écoles pourront commander chez nous les collections Grand Duc et pourront recevoir leur matériel pédagogique pour la prochaine rentrée scolaire. »

À propos des Éditions CEC

Fondées en 1956, Les Éditions CEC inc., une division de Québecor Média, sont devenues au fil des années un important éditeur scolaire du primaire à l'universitaire. Les Éditions CEC inc. publient des ouvrages scolaires pour toutes les disciplines enseignées dans les établissements scolaires québécois ainsi que pour le français langue seconde et l'immersion des autres provinces et territoires du Canada.

À propos des Éditions Grand Duc

Éditions Grand Duc, anciennement connues sous le nom des Éditions HRW, ont été fondées en 1966. Éditions Grand Duc oeuvre dans le domaine de l'édition scolaire depuis sa création en tant qu'éditeur d'ouvrages pédagogiques destinés aux institutions d'enseignement primaires, secondaires et à l'éducation aux adultes. Depuis sa création, Éditions Grand Duc a publié des milliers d'ouvrages utilisés par des centaines de milliers d'élèves à travers le Québec. Elle fait partie du Groupe Éducalivres inc., une entreprise 100 % québécoise dont la mission est d'apporter sa contribution à l'éducation des jeunes, principalement au Québec, en leur fournissant des outils qui répondent à leurs besoins.

SOURCE Les Éditions CEC inc.

25 avril 2024 à 09:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :