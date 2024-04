Suspension de la négociation par l'Organisme canadien de réglementation des investissements - MDCX

Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Longueuil et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur la construction d'un immeuble de logements...

Le gouvernement du Québec, la Ville de Drummondville et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur la construction d'un immeuble de logements sociaux et abordables,...