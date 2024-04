Conférence mondiale des distributeurs | Les réalisations de GWM-FTXT dans le domaine de l'hydrogène attirent l'attention des clients étrangers





BAODING, Chine, 25 avril 2024 /PRNewswire/ -- Du 23 au 24 avril 2024, la Conférence mondiale des distributeurs de GWM a eu lieu à Baoding, en Chine, avec environ 1 000 participants, y compris des clients étrangers de pays et de régions tels que l'Europe, l'Asie, l'Australie, le CCG, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, Amérique latine et ANASE.

FTXT Energy Technology Co., Ltd. (appelée GWM-FTXT) est le principal transporteur de l'activité stratégique de GWM dans le domaine de l'énergie à base d'hydrogène. Se concentrant sur la coopération internationale et les échanges commerciaux dans les projets d'hydrogène, l'entreprise a partagé son aménagement de l'industrie de l'hydrogène, ses solutions, ses innovations et ses réalisations en matière d'application avec des partenaires mondiaux.

Lors de l'événement, GWM-FTXT a présenté des moteurs à pile à combustible de haute puissance, des cheminées, des électrodes à membrane, des bouteilles de stockage d'hydrogène de type IV de 70 MPa et des valves d'hydrogène, entre autres composants principaux. Ces produits sont dotés de paramètres clés et d'indicateurs de performance à l'avant-garde des normes internationales, offrant un développement personnalisable en fonction des besoins des clients. Ils sont capables de produire en masse et ont été appliqués avec succès dans le transport terrestre et maritime, et s'étendent progressivement aux secteurs combinés de la chaleur et de l'électricité, du stockage de l'énergie, de l'industrie et de la construction.

GWM-FTXT a également présenté divers modèles de véhicules commerciaux à hydrogène, notamment des camions lourds, des camions légers, des autobus et des camions à benne, ce qui a suscité une grande reconnaissance et un intérêt de la part de nombreux distributeurs étrangers.

Actuellement, GWM-FTXT accélère son expansion sur le marché international. L'entreprise a signé des accords de coopération stratégiques avec des partenaires de l'industrie de l'hydrogène, des instituts de recherche et des universités dans des pays tels que le Brésil, Le Canada et l'Italie visent à tirer parti de leur expérience d'application sur le marché chinois pour promouvoir la structure énergétique mondiale et la transformation du transport écologique.

Suivez le site web de FTXT pour plus d'informations : http://en.ftxt-e.com/

