Farinart fait l'acquisition de la Malterie Frontenac

SAINT-LIBOIRE, QC, le 25 avril 2024 /CNW/ - Farinart, spécialiste de la transformation des céréales et des grains pour l'industrie de la boulangerie, annonce aujourd'hui l'acquisition de tous les actifs de la Malterie Frontenac.

Fondée en 2006 et basée à Thetford Mines, au Canada, la Malterie Frontenac servait à l'origine les brasseries artisanales. Au fil du temps, le fondateur et maître brasseur-malteur, Bruno Vachon, a développé une expertise en germination et en maltage pour répondre également aux besoins spécifiques des boulangeries. Depuis ses débuts, l'entreprise transforme des céréales locales telles que l'orge, le blé, le seigle et l'avoine. Au cours des 15 dernières années, l'entreprise a développé une clientèle diversifiée dans le marché brassicole et de la boulangerie, se distinguant par son service technique et ses produits exceptionnels.

Elisabeth Brasseur, Vice-présidente, Ventes & Innovation chez Farinart, a commenté :

« L'intégration de la Malterie Frontenac au groupe Farinart constitue une étape stratégique importante pour notre entreprise. Cette acquisition marque le début d'un nouveau chapitre dans le parcours de croissance et d'innovation de l'entreprise. Cela vient consolider notre engagement à anticiper et à répondre aux besoins de nos clients et à leur offrir une valeur exceptionnelle. Nous sommes ravis d'ajouter une expertise et des capacités de transformation supplémentaires en matière de germination et de maltage à notre offre actuelle. »

Au cours des dix dernières années, l'utilisation de grains germés a pris de l'ampleur dans les catégories de boulangerie haut de gamme. En plus de leur qualité nutritionnelle supérieure, la couleur distinctive et la riche saveur des céréales et des grains germés et maltés peuvent ouvrir de nouvelles voies de développement. Il est possible d'améliorer les qualités sensorielles globales du pain et des produits de boulangerie en commençant à les incorporer aux formulations à 15 % de boulangers. Selon la définition de l'USDA, les grains germés ou maltés sont considérés comme des grains entiers s'ils contiennent tout le son, le germe et l'endosperme d'origine.

À propos de Farinart

Farinart est une entreprise privée exploitant quatre (4) usines au Canada. S'approvisionnant en ingrédients issus de l'agriculture biologique, conventionnelle et régénérative, Farinart développe des produits sur mesure tels que des mélanges de céréales et de grains, des mélanges à pâtisserie, des grains germés et des farines spécialisées pour l'industrie de la boulangerie. Voir notre page produits

