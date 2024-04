Mobis commence la construction d'une usine de systèmes de batteries de véhicules électriques en Espagne pour Volkswagen





La première usine dédiée à l'électrification en Europe occidentale... Viser une production de masse en 2026 et devenir une plaque tournante de l'électrification pour les clients mondiaux

La cérémonie d'inauguration des travaux a eu lieu le 23 avril, durant les heures locales, à Navarre, en présence de la présidente du gouvernement de Navarre et d'autres représentants officiels, et les fournitures seront livrées directement à des bases de clients à proximité

Investissement de 170 milliards de KRW (environ 120 millions d'euros, hors terres et installations) d'ici 2030... Production de masse de 360 000 systèmes de batterie par an

NOAIN, Espagne, 25 avril 2024 /PRNewswire/ -- Mobis (KRX : 012330), une société leader mondiale dans l'approvisionnement pour véhicules électriques, a annoncé la construction d'une nouvelle usine en Espagne, au coeur du marché automobile européen. Mobis exploite actuellement des installations de production de systèmes de batterie en Corée, en Chine et en République tchèque et en construit plusieurs autres aux États-Unis et en Indonésie. La nouvelle usine en Espagne représente une entrée stratégique importante en Europe occidentale et servira d'installation dédiée pour Volkswagen, un client mondial.

Le 23 avril, durant les heures locales, Mobis a tenu une cérémonie d'inauguration des travaux pour l'usine dédiée à l'assemblage de systèmes de batterie (BSA) à Navarre, en Espagne. La cérémonie, qui vise une production de masse d'ici 2026, a réuni María Chivite, présidente du gouvernement de Navarre, Sebastian Marco, maire de la municipalité de Noain, de grands dirigeants de la société cliente et environ 100 autres représentants de parties prenantes.

L'usine espagnole joue un rôle essentiel dans les orientations stratégiques de Mobis en matière d'« électrification » et d'« expansion des commandes mondiales ». L'année dernière, la société a été acclamée pour avoir obtenu un important contrat d'approvisionnement de BSA avec Volkswagen, améliorant ainsi sa croissance externe et sa solidité interne.

BSA fait référence au produit complet qui permet à la batterie de fonctionner de manière sûre et efficace dans les véhicules électriques, en intégrant des composants électroniques et le système de gestion de la batterie (BMS) dans le bloc-batterie. Des systèmes de batterie à haute capacité et efficaces sont essentiels pour déterminer la qualité et les performances des véhicules électriques.

Jung In-bo, responsable de l'usine d'électrification espagnole de Mobis, a déclaré : « Nous nous engageons à être le partenaire à long terme de Volkswagen grâce à un approvisionnement stable en composants automobiles, et nous nous efforcerons de diversifier notre base d'approvisionnement en Europe, notamment en étant un fournisseur pour les modèles à venir de notre client. »

Mobis prévoit d'investir 170 milliards de KRW (environ 120 millions d'euros, hors terres et installations) d'ici 2030 dans l'usine espagnole pour soutenir cette initiative. L'usine établira également des technologies d'équipement d'électrification de pointe pour maximiser l'efficacité. Elle est destinée à servir de modèle standard d'électrification adapté explicitement aux clients mondiaux.

Le site de l'usine espagnole s'étend sur environ 150 000 mètres carrés, soit la taille de 21 terrains de football, avec une superficie de 50 000 mètres carrés pour les bâtiments uniquement. Elle produira jusqu'à 360 000 systèmes de batterie par an. Les produits BSA produits ici seront installés sur les plateformes de véhicules électriques de nouvelle génération de Volkswagen, fabriquées dans une usine située à 14 kilomètres de Pampelune.

Navarre, quant à elle, est située dans la partie la plus septentrionale de l'Espagne, à la frontière de la France, et sert de point d'entrée en Europe continentale. Connue comme la deuxième plus grande base de fabrication automobile d'Europe après l'Allemagne, elle est stratégiquement située à moins de 2 à 3 heures des principaux constructeurs et fournisseurs automobiles mondiaux de Pampelune.

À propos de Mobis

Mobis est le numéro 6 mondial des équipementiers automobiles. Son siège se trouve à Séoul, en Corée. Mobis possède une expertise exceptionnelle en matière de capteurs, de fusion de capteurs dans les calculateurs et de développement de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Les produits de la société comprennent également divers composants pour l'électrification, les freins, le châssis et la suspension, la direction, les airbags, l'éclairage et l'électronique automobile. Mobis a son siège social de R&D en Corée et dispose de quatre centres technologiques aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Inde. Pour plus d'informations, consultez le site Internet à l'adresse http://www.mobis.com/ .

25 avril 2024

