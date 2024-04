DEKRA s'appuie sur un excellent exercice 2023





Chiffre d'affaires record de 4,1 milliards d'euros (+8 % par rapport à 2022)

Hausse de 7,8 % de l'EBITDA ajusté et augmentation de 12,8 % de l'EBIT ajusté

Le plan « Stratégie 2025 » prend de l'ampleur : la croissance devrait se poursuivre compte tenu du dynamisme de ses activités principales et des orientations stratégiques que sont la Mobilité du futur, la Cybersécurité, le Développement durable et l'Intelligence artificielle.

Chiffre d'affaires record au-delà des attentes

STUTTGART, Allemagne, 25 avril 2024 /PRNewswire/ -- DEKRA a enregistré un excellent exercice 2023. Le chiffre d'affaires a fortement augmenté pour atteindre le niveau record de 4,1 milliards d'euros (+8 % par rapport à 2022 à 3,8 milliards d'euros). Ce résultat, au-delà des attentes de l'entreprise, témoigne d'une forte croissance par rapport au marché. Les bénéfices ont quant à eux enregistré une hausse conséquente, pour atteindre un EBITDA ajusté de 455,5 millions d'euros (+7,8 % par rapport à 2022) et un EBIT ajusté de 255,3 millions d'euros (+12,8 % par rapport à 2022).

Sur cette base, DEKRA prévoit de tirer pleinement profit non seulement de son avance dans le domaine des technologies du futur, mais également des réglementations récemment mises en oeuvre en 2024. Au fur et à mesure du déploiement de son plan « Stratégie 2025 », la croissance du chiffre d'affaires devrait se situer dans une fourchette moyenne à un chiffre. En 2025, année du 100ème anniversaire du groupe, DEKRA entend être le partenaire majeur pour les services de tests, d'inspection et de certification (TIC), notamment sur les secteurs en pleine évolution : Mobilité du futur, Cybersécurité, Développement durable et Intelligence artificielle (IA).

« En 2023, DEKRA a à nouveau amélioré ses performances commerciales, malgré une conjoncture économique et géopolitique tendue », a déclaré Stan Zurkiewicz, CEO de DEKRA, lors de la conférence de presse annuelle du groupe. « Les six régions ainsi que l'ensemble des Services Divisions ont contribué à notre fort dynamisme commercial et à notre chiffre d'affaires record. Compte tenu de la solidité de nos secteurs d'activité historiques et de notre longueur d'avance dans le domaine des technologies du futur, nous ne pouvons que nous montrer optimistes en termes de la croissance de notre chiffre d'affaires et de notre marge ainsi que de l'atteinte de nos objectifs stratégiques ».

Alors que les régions Amériques (+27 %), Central East Europe et Middle East (+13 %) ont enregistré les taux de croissance les plus élevés en 2023, le chiffre d'affaires le plus élevé a été généré par la région GSA (Allemagne, Suisse, Autriche : 2,6 milliards d'euros).

En ce qui concerne les domaines d'activité, les services liés à l'automobile demeurent la principale source de revenus. DEKRA conforte une nouvelle fois sa position de leader du marché dans le secteur du contrôle technique automobile, avec 31,6 millions de contrôles effectués.

Lisez la version complète ici : www.dekra-industrial.fr/mediacenter

