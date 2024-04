Nouvelles lignes directrices canadiennes pour la prise en charge des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence





Un groupe d'experts multidisciplinaires sur les troubles neurocognitifs majeurs de partout au Canada et des personnes ayant un savoir expérientiel ont collaboré avec la Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées (CCSMPA) pour élaborer les lignes directrices de pratique clinique pour l'évaluation et la gestion des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence.

TORONTO, le 25 avril 2024 /CNW/ - Les fournisseurs de soins de santé canadiens ont maintenant accès à de nouveaux outils cliniques pour mieux soutenir les personnes aînées présentant des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) ainsi que leurs familles et leurs proches aidants. Produites par la CCSMPA et dirigées par le Dr Dallas Seitz, gérontopsychiatre (professeur à l'Université de Calgary et coprésident de la CCSMPA), et la Dre Jennifer Watt, gériatre (professeure adjointe à l'Université de Toronto), les Lignes directrices de pratique clinique canadiennes sur l'évaluation et la prise en charge des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence fournissent des recommandations fondées sur des données probantes et des directives pour l'évaluation et la prise en charge de tous les SCPD. Les personnes aînées et les proches aidants bénéficieront également d'une variété de ressources, y compris cette brochure élaborée pour les aider à s'informer à propos des comportements liés aux troubles neurocognitifs majeurs et à les comprendre.

Découvrez les nouvelles lignes directrices et les ressources qui permettent aux prestataires de soins de santé, aux personnes aînées, aux membres de leur famille et aux proches aidants d' être mieux outillés afin d'aider les personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs.

Les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) sont des symptômes non cognitifs, tels que les changements de comportement et d'humeur, qui surviennent fréquemment dans tous les types de troubles neurocognitifs majeurs (TNCM). Au Canada, près d'un million de personnes vivront avec un TNCM d'ici 2030, et ce chiffre devrait atteindre 1,7 million d'ici 2050. Pour de nombreuses personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur, les changements d'humeur et de comportement sont fréquents. Ces changements peuvent affecter leur qualité de vie, celle de leurs amis, de leur famille et des proches aidants qui les soutiennent.

« Ces lignes directrices de pratique clinique fondées sur des données probantes fournissent aux cliniciens et aux autres professionnels des soins de santé des recommandations clés pour évaluer et prendre en charge les SCPD et sont destinées à éclairer la prise de décision partagée entre les personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs, leurs proches aidants, et les fournisseurs de soins de santé », affirme le Dr Seitz. « Comme il n'existe pas de cause unique aux SCPD chez un individu donné, il est nécessaire d'adopter une approche biopsychosociale holistique pour comprendre ceux-ci », ajoute la Dre Jennifer Watt.

Les lignes directrices fournissent des énoncés de bonnes pratiques décrivant les principes généraux d'évaluation et de gestion des SCPD et formulent des recommandations spécifiques pour cinq SCPD majeures :

L'agitation; La psychose (y compris les délires et les hallucinations); Les symptômes dépressifs et la dépression; L'anxiété; Les expressions sexuelles à risque potentiel.

Les lignes directrices fournissent également des recommandations sur la déprescription des médicaments utilisés dans la gestion des SCPD.

En outre, la CCSMPA a également développé la Trousse d'outils sur les comportements liés aux troubles neurocognitifs majeurs*; un site Web qui rassemble des ressources fondées sur des données probantes concernant les SCPD. Ce site Web a été développé afin d'aider les personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur, les proches aidants et les fournisseurs de soins de santé à identifier les ressources susceptibles d'aider à la mise en oeuvre pratique des recommandations des lignes directrices sur les SCPD.

« Une partie de notre travail à la CCSMPA consiste à élaborer des informations sur les meilleures pratiques qui soient facilement accessibles et simples à comprendre pour les personnes aînées, les proches aidants et le grand public. Nous développons des outils et des ressources pour les aider (ou aider un proche) à communiquer avec leurs prestataires de soins de santé et à prendre des décisions éclairées », explique Claire Checkland, directrice générale de la CCSMPA. « Pour aider ces personnes, il faut que les fournisseurs de soins de santé, les personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur et leurs proches aidants disposent des connaissances et des outils nécessaires pour comprendre les causes de ces changements et la meilleure façon de les aider en utilisant une approche centrée sur la personne », poursuit Brenda Martinussen, directrice des projets et de la politique publique à la Coalition.

Faits saillants :

Les troubles neurocognitifs majeurs (également appelé démence), est un terme générique désignant plusieurs pathologies qui peuvent affecter la mémoire, la pensée, le comportement et la capacité à accomplir les activités de la vie quotidienne (American Psychiatric Association, 2022; Grand, 2011; OMS, 2023).

Plus de 55 millions de personnes dans le monde vivent avec un trouble neurocognitif majeur et environ 10 millions de personnes sont nouvellement diagnostiquées chaque année (OMS, 2023).

Les symptômes courants de la BSPD comprennent l'agitation, la psychose, la dépression, l'anxiété, l'apathie et des modifications du sommeil et de l'appétit (Cerejeira, 2012; Lyketsos et al., 2002).

La prévalence d'au moins un SCPD a été estimée à 75 % chez les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif majeur vivant dans la communauté dans le cadre d'études transversales (Lyketsos et al., 2002) et à plus de 80 % chez les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif majeur résidant dans des établissements de soins de longue durée (Selbaek et al., 2013).

Informations complémentaires

En janvier 2023, un groupe de travail a été constitué pour élaborer et synthétiser les lignes directrices. Ce groupe est composé d'experts interdisciplinaires de premier plan de tout le Canada dans le domaine des troubles neurocognitifs majeurs (TNCM). Les membres se sont réunis mensuellement pour faire avancer ce travail en offrant leur expertise clinique, en évaluant les données de la recherche, en votant sur les recommandations et en rédigeant les lignes directrices. L'élaboration des lignes directrices a également bénéficié de l'apport de personnes ayant une expérience vécue avec un TNCM ou une expérience en tant qu'aidant informel auprès de personnes aînées atteintes d'un TNCM.

À propos de la Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées (CCSMPA) :

La mission de la Coalition est de promouvoir la santé mentale des personnes âgées en rassemblant les gens, les idées et les ressources. La CCSMPA oeuvre sans relâche pour améliorer le bien-être mental des personnes aînées dans tous les contextes. En tant qu'unique organisation nationale axée sur la santé mentale des aînés, la Coalition s'engage à entretenir et à développer un groupe d'organisations et d'individus qui, ensemble, mettront en lumière les questions relatives à la santé mentale et au bien-être des personnes aînées. La CCSMPA a commencé ses activités en tant qu'un projet mis sur pied par l'Académie canadienne de gérontopsychiatrie (ACGP) et continue de fonctionner sous la supervision du conseil d'administration de l'ACGP.

www.ccsmpa.ca

www.behavioursindementia.ca *Le site Web et les ressources sont principalement en anglais, avec un peu de contenu en français.

