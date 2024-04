Baromètre des affairesMD : chute de l'indice de confiance des PME en avril





MONTRÉAL, le 25 avril 2024 /CNW/ - Selon le dernier Baromètre des affairesMD de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), l'indice de confiance des PME sur 12 mois a baissé de 5,4 points pour s'établir à 47,5. Il s'agit de la 2e baisse consécutive pour cet indicateur.

La majorité des provinces ont perdu du terrain ou sont restées stables. Ce mois-ci, l'Ontario (-6,7; 49,2) et la Saskatchewan (-7,0; 47,6) ont enregistré les baisses les plus marquées de l'indice de confiance.

« Les propriétaires de PME essaient de se relever, mais les tuiles n'arrêtent pas de leur tomber sur la tête. L'augmentation de la taxe carbone le 1er avril, les hausses du salaire minimum dans certaines provinces et la persistance de l'insuffisance de la demande ont miné leur confiance pour la prochaine année », indique Andreea Bourgeois, directrice de l'économie à la FCEI.

Habituellement, c'est le temps de l'année où les entreprises lancent leur processus d'embauche en vue de la saison estivale. Cependant, les plans d'embauche de personnel à temps plein des PME sont plutôt faibles en avril : 16 % prévoient d'embaucher au cours des trois ou quatre prochains mois, tandis que 11 % prévoient de réduire leurs effectifs. Les plans moyens de hausse des prix et des salaires des PME ont également augmenté, s'établissant respectivement à 3,2 % et 2,9 %.

« En ce qui concerne les plans moyens de hausse des prix pour les 12 prochains mois, la hausse de 0,5 % en un mois est préoccupante. Bien qu'un mois ne nous permette pas d'établir une tendance, il révèle que de nombreux propriétaires d'entreprise traversent une passe difficile actuellement. Avec la récente augmentation des charges salariales et les coûts salariaux élevés touchant, encore une fois, un pourcentage record (68 %) d'entreprises, il n'est pas étonnant qu'elles soient moins susceptibles d'embaucher et qu'elles prévoient d'augmenter leurs prix. La récente hausse de la taxe carbone pourrait aussi forcer certaines d'entre elles à refiler la facture aux consommateurs », poursuit Mme Bourgeois.

L'insuffisance de la demande est à la hausse depuis le T2 2023 et demeure le principal obstacle aux ventes ou à l'augmentation de la production de plus de la moitié (52 %) des PME. Une analyse spéciale de la FCEI dans la dernière édition du rapport Perspectives trimestrielles des PME révèle que l'insuffisance de la demande a atteint un sommet depuis la pandémie et touche la moitié des PME.

Les coûts d'assurance élevés constituent également un défi pour 72 % des entreprises, un pourcentage record depuis des décennies qui est nettement au-dessus de la moyenne historique de 49 %.

« La situation n'est pas très réjouissante pour bien des PME ce mois-ci. Si la politique restrictive de la Banque du Canada contribue à calmer l'inflation, elle nuit à la capacité des entreprises d'exercer leurs activités et d'être concurrentielles », conclut Mme Bourgeois.

Baromètre des affairesMD d'avril : Les résultats d'avril s'appuient sur 657 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues entre le 2 et le 17 avril. Les résultats sont exacts à +/- 3,8 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Chaque mois, l'ensemble des indicateurs est recalculé pour le mois précédent afin d'inclure tous les résultats du sondage de ce mois. L'indice de confiance étant mesuré sur une échelle de 0 à 100, un niveau supérieur à 50 signifie que les entrepreneurs qui s'attendent à de meilleurs résultats pour les trois ou douze prochains mois sont plus nombreux que ceux qui envisagent une performance plus faible.

