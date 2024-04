Vantage Markets remporte le prix du « courtier le plus innovant » de FXBT et redéfinit l'autonomisation des traders





PORT VILA, Vanuatu, 25 avril 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets (ou Vantage) est fier d'annoncer avoir reçu le prix du "courtier le plus innovant » décerné par FX Broker Tester (FXBT), marquant ainsi une étape importante dans l'industrie financière.

FXBT est une plateforme qui examine, classe et compare les courtiers en devises, avec pour mission principale de fournir aux individus des informations essentielles afin qu'ils puissent prendre des décisions financières éclairées. Sa méthodologie se concentre sur l'évaluation des aspects critiques de chaque courtier, y compris les frais, la technologie, l'assistance à la clientèle et la sécurité.

FXBT a décerné le titre de « courtier le plus innovant » à Vantage, en reconnaissance de l'engagement de la société à fournir aux traders des outils et des ressources avancés. Notamment, l'intégration du courtier Vantage avec TradingView a amélioré l'accès de ses traders à un trading transparent et à des outils graphiques avancés. Les récentes améliorations apportées au site Web et à l'application Vantage ont également permis d'améliorer l'expérience de trading, avec des comparaisons de prix transparentes, un contenu éducatif complet et une exécution rapide des transactions sur les appareils mobiles.

Marc Despallieres, directeur de la stratégie et du trading chez Vantage, a commenté ces développements : « Chez Vantage, nous sommes sur la voie passionnante de la croissance et de l'innovation. Notre engagement à repousser les limites et à fournir aux traders des outils de pointe est au coeur de toutes nos activités. La reconnaissance de FX Broker Tester réaffirme notre engagement à redéfinir l'expérience du trading. À mesure que nous évoluons, notre mission reste claire : être à la pointe de l'innovation et accompagner les traders dans leur parcours de négociation financière. »

Pour en savoir plus sur Vantage Markets et ses services de courtage innovants, rendez-vous sur Vantagemarkets.com .

À propos de Vantage

Vantage est un courtier multiactif qui offre à ses clients l'accès à un service agile et puissant pour le trading de produits de contrats de différence (CFD) sur le Forex, de matières premières, des indices, des actions, des obligations et des FNB.

Avec plus de 13 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier en fournissant un écosystème de trading fiable, une application mobile de trading primée et une plateforme de trading simple à utiliser qui permet aux clients de saisir les opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage dans l'App Store ou Google Play.

