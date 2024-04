/R E P R I S E -- Avis aux médias - Déménagements étudiants dans Milton-Parc - La Ville de Montréal et RebutRécup renouvellent l'offre d'une cueillette propre et pratique pour une fin de session écoresponsable/

La Ville de Montréal et son partenaire, la Société pour l'action, l'éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal (SAESEM), invitent les représentants des médias à une session de prise d'images pour découvrir l'offre de service du...

Speeki, un leader mondial dans le domaine des logiciels et de l'assurance pour la gestion et le reporting des performances ESG et de développement durable, a annoncé le lancement de nouvelles fonctionnalités de reporting dans son logiciel afin de...