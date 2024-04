Hithium organise une table ronde au sommet du BNEF à New York pour parler de la nouvelle génération de systèmes de stockage d'énergie par batterie





Les 16 et 17, le sommet BloombergNEF (BNEF) s'est tenu à New York, aux États-Unis. Le sommet BNEF rassemble des professionnels de l'énergie, de la finance et de la technologie afin de faciliter l'échange d'idées, d'informations et de relations. C'était la première fois que Hithium y participait après son lancement mondial en 2023. Hithium a également été invitée à animer une table ronde sur le thème « Système de stockage d'énergie par batterie de la nouvelle génération : dernières tendances technologiques et impact sur l'économie des projets », animée par Neil Bradshaw, directeur ingénierie des applications mondiales de Hithium. La discussion a porté sur les futures tendances du développement du stockage de l'énergie et sur les innovations technologiques de Hithium, les pratiques d'application mondiales et le développement international pour la transformation verte de l'énergie mondiale.

Les avantages de Hithium sur la solution flexible des PCS

Lors de la table ronde, Neil Bradshaw a mentionné la compatibilité technique de Hithium avec les principaux fournisseurs de systèmes de conversion d'énergie. En tant que fabricant de cellules, de modules de batteries et de solutions complètes de courant continu, Hithium travaille avec les fournisseurs de systèmes de conversion d'énergie sur des systèmes et des projets sur site. Hithium fabrique et collabore avec une gamme de fabricants d'onduleurs pour confirmer que ses produits de batterie s'adaptent bien à leurs produits. Neil a déclaré : « La compatibilité de Hithium avec les principaux fournisseurs d'onduleurs permet aux clients et aux investisseurs de présélectionner les PCS adaptés à leurs projets. La flexibilité des fournisseurs de PCS permet aux clients de bénéficier de services d'intégration rentables et peu encombrants ».

La stratégie « Just BESS » (simplement des systèmes de stockage d'énergie par batterie) se traduit par des innovations en matière de technologie et de produits

« Alors que certaines entreprises ne proposent que des produits standard, nous adaptons nos services aux besoins du marché. La personnalisation a un prix, mais nous sommes convaincus de sa valeur », a déclaré M. Neil. Alors que la transition énergétique mondiale s'accélère, la technologie de stockage de l'énergie, en tant que technologie essentielle pour soutenir l'application à grande échelle de l'énergie renouvelable, est confrontée à des possibilités de développement sans précédent. M. Neil a présenté les produits de Hithium qui se sont démarqués des véhicules électriques grâce aux avancées révolutionnaires de l'entreprise dans le domaine de la technologie des batteries. Ces avancées comprennent la cellule de batterie 280Ah, les premiers films SEI d'excellente qualité conduisant à des batteries de très longue durée, et la dernière cellule de batterie 314Ah, créée pour offrir une optimisation des coûts et 11 000 cycles. La stratégie « Just BESS » est uniquement axée sur le stockage d'énergie stationnaire et sur la fourniture aux clients de produits et de solutions de stockage d'énergie fiables et rentables. Hithium a réalisé plus de 200 projets de stockage d'énergie avec des livraisons totales de plus de 20 GWh et vise à atteindre une capacité de production de 135 GWh, uniquement pour les batteries stationnaires d'ici à la fin de 2025. Récemment, Hithium a été classée comme fabricant mondial de stockage d'énergie de niveau 1 dans les rapports BNEF 2024 Q1 et Q2, et se classe, dès sa première année d'existence sur la scène mondiale, dans le Top 5 de 2023 pour les livraisons mondiales de BESS.

À propos de Hithium

Fondée en 2019, Hithium est un fabricant de premier plan de produits de stockage d'énergie stationnaire haut de gamme pour les applications à grande échelle ainsi que pour les applications commerciales et industrielles. Avec quatre centres de R&D distincts et plusieurs sites de production « intelligents », les innovations de Hithium comprennent des améliorations de pointe en matière de sécurité de ses batteries lithium-ion ainsi que des prolongements du cycle de vie. Grâce à des décennies d'expérience cumulées dans le domaine entre ses fondateurs et ses cadres supérieurs, Hithium mise sur sa spécialisation dans les BESS pour offrir à ses partenaires et à ses clients des avancées uniques dans le domaine du stockage de l'énergie. L'entreprise est basée à Xiamen, en Chine, et possède des bureaux à Shenzhen, Chongqing, Munich, Dubaï, New York et en Californie. À ce jour, Hithium a livré plus de 20 GWh de produits BESS.

