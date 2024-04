Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix présente ses résultats pour le trimestre clos le 31 mars 2024





Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le trimestre clos le 31 mars 2024. Le rapport du premier trimestre de 2024 aux porteurs de parts peut être consulté sous l'onglet « Investisseurs » du site Web de la Fiducie, à l'adresse www.choicereit.ca/fr, ainsi que sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca.

« Le premier trimestre a été l'occasion pour Propriétés de Choix de commencer l'exercice en force. En effet, nous avons continué d'observer une forte demande pour les immeubles loués à des détaillants de biens de première nécessité et d'importantes hausses des loyers au moment du renouvellement des contrats de location dans notre portefeuille d'immeubles industriels. Nous avons encore renforcé notre portefeuille de premier ordre en réalisant des transactions immobilières de plus de 60 millions de dollars et en réalisant des projets d'aménagement d'une valeur d'environ 75 millions de dollars au cours du trimestre, a déclaré Rael Diamond, président et chef de la direction de la Fiducie. Malgré l'incertitude macroéconomique qui persiste, notre bilan, le meilleur de l'industrie, continue de nous procurer l'avantage distinct de permettre à notre équipe de continuer à se concentrer sur nos principales activités : détenir, exploiter et aménager des biens immobiliers. »

Faits saillants du premier trimestre de 2024

Comptabilisation d'un bénéfice net de 142,3 millions de dollars, comparativement à un bénéfice net de 270,8 millions de dollars pour le premier trimestre de 2023. La variation du bénéfice net par rapport à l'exercice précédent est principalement attribuable aux ajustements de la juste valeur hors trésorerie.

FPAE par part après dilution 1) présentés de 0,259 $, soit une hausse de 6,1 % par rapport au premier trimestre de 2023.

présentés de 0,259 $, soit une hausse de 6,1 % par rapport au premier trimestre de 2023. Taux d'occupation à la clôture de la période se chiffrant à 97,9 %. Immeubles de commerce de détail : 97,7 %; immeubles industriels : 98,8 % et immeubles à usage mixte et résidentiels : 94,7 %.

Augmentation de 2,4 % du REN des actifs comparables, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie 1) , comparativement au premier trimestre de 2023. Immeubles de commerce de détail : hausse de 2,5 %; Immeubles industriels : hausse de 2,8 %; Immeubles à usage mixte et résidentiels : baisse de 1,3 %.

, comparativement au premier trimestre de 2023. Nous avons conclu des transactions de 61,7 millions de dollars au cours du trimestre, y compris : l'acquisition d'un immeuble de commerce de détail à Toronto, en Ontario, de Les Compagnies Loblaw limitée (« Loblaw »), pour un prix d'achat de 38,4 millions de dollars; la cession d'un immeuble industriel et d'un immeuble de commerce de détail, pour un produit total de 23,3 millions de dollars.

Transfert de 74,6 millions de dollars de biens en voie d'aménagement vers les immeubles à revenu, avec un rendement moyen de 5,1 %. Les transferts incluaient un immeuble destiné à la location résidentielle situé à Brampton, en Ontario, comportant 151 unités, selon la quote-part de la Fiducie, et la densification des immeubles de commerce de détail, ce qui a permis d'augmenter d'environ 26 000 pieds carrés la SLB utilisée à des fins commerciales.

Investissement d'un montant de 32,1 millions de dollars dans des projets d'aménagement selon une base proportionnelle 1) .

. Solide situation de trésorerie à la fin du trimestre soutenue par un crédit disponible d'environ 1,5 milliard de dollars en vertu de la facilité de crédit renouvelable de la Fiducie, des actifs non grevés de 12,9 milliards de dollars et un ratio de la dette ajustée sur le BAIIAJV1) de 6,9 fois.

1) Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et informations financières supplémentaires ».

Sommaire des résultats financiers selon les PCGR

Trimestres clos les (en milliers de dollars, sauf indication contraire)

(non audité) 31 mars 2024 31 mars 2023 Variation (en $) Bénéfice net 142 279 $ 270 804 $ (128 525 ) $ Bénéfice net par part après dilution 0,197 0,374 (0,177 ) Produits locatifs 337 958 324 657 13 301 Profit lié à la juste valeur des parts échangeablesi) 67 284 94 989 (27 705 ) Profits (pertes) lié(e)s à la juste valeur, compte non tenu des parts échangeablesii) (30 225 ) 61 856 (92 081 ) Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 141 592 133 027 8 565 Nombre moyen pondéré de parts en circulation après dilutioniii) 723 666 036 723 665 160 876

i) Les parts échangeables doivent être classées comme des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net selon les PCGR. Elles sont comptabilisées à leur juste valeur selon le prix des parts de fiducie sur le marché, ce qui a une incidence défavorable sur les résultats financiers lorsque le prix des parts de fiducie augmente et une incidence favorable lorsque leur prix diminue. ii) Les profits (pertes) lié(e)s à la juste valeur, compte non tenu des parts échangeables, comprennent des ajustements de la juste valeur des immeubles de placement, des placements dans des titres immobiliers et de la rémunération fondée sur des parts. iii) Comprend les parts et les parts échangeables de la Fiducie.

Résultats trimestriels

Propriétés de Choix a comptabilisé un bénéfice net de 142,3 millions de dollars pour le premier trimestre de 2024, comparativement à un bénéfice net de 270,8 millions de dollars pour le premier trimestre de 2023. La baisse de 128,5 millions de dollars en glissement annuel est principalement attribuable aux variations des ajustements hors trésorerie de la juste valeur, notamment :

la variation défavorable de 77,1 millions de dollars de l'ajustement de la juste valeur des immeubles de placement;

la variation défavorable de 27,7 millions de dollars de l'ajustement de la juste valeur des parts échangeables de la Fiducie, en raison de la variation du prix des parts de la Fiducie i) ;

; la variation défavorable de 18,1 millions de dollars du bénéfice des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence découlant principalement des pertes liées à la juste valeur comptabilisées à l'égard des immeubles de placement détenus par l'intermédiaire de coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, comparativement à un gain au trimestre correspondant de l'exercice précédent;

la variation défavorable de 15,0 millions de dollars de l'ajustement de la juste valeur du placement de la Fiducie dans des titres immobiliers d'Allied Properties Exchangeable Limited Partnership, une filiale d'Allied Properties Real Estate Investment Trust (« Allied »), attribuable à la diminution du prix des parts d'Allied.

Les variations défavorables de la juste valeur ont été partiellement contrebalancées par une hausse du résultat d'exploitation net de 10,5 millions de dollars.

Sommaire des résultats financiers selon une base proportionnelle1)

Trimestres clos les À la date indiquée ou pour la période close à cette date

(en milliers de dollars, sauf indication contraire) 31 mars 2024 31 mars 2023 Variation (en $) Produits locatifsi) 361 408 $ 346 624 $ 14 784 $ Résultat d'exploitation net (« REN »), selon la méthode de la comptabilité de trésorerie i) 251 633 244 052 7 581 REN des actifs comparables, selon la méthode de la comptabilité de trésoreriei) 238 495 232 904 5 591 Ajustement de la juste valeur des immeubles de placementi) (3 560 ) 91 831 (95 391 ) Taux d'occupation (% de la SLB) 97,9 % 97,7 % 0,2 % Fonds provenant des activités d'exploitation (« FPAE »)i) 187 189 176 891 10 298 FPAEi) par part après dilution 0,259 0,244 0,015 Montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation (« montant ajusté des FPAE »)i) 173 146 164 379 8 767 Montant ajusté des FPAEi) par part après dilution 0,239 0,227 0,012 Ratio de distribution du montant ajusté des FPAEi) après dilution 78,7 % 81,8 % (3,1 ) % Distributions en trésorerie déclarées 136 287 134 478 1 809 Nombre moyen pondéré de parts en circulation après dilutionii) 723 666 036 723 665 160 876

i) Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et informations financières supplémentaires ». ii) Comprend les parts et les parts échangeables de la Fiducie.

Résultats du trimestre

Pour le trimestre clos le 31 mars 2024, le REN des actifs comparables, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie1), a augmenté de 5,6 millions de dollars, par rapport à l'exercice précédent en raison principalement de la hausse des loyers lors des renouvellements, des nouvelles locations, des majorations de loyer contractuelles et de la hausse des recouvrements dans les portefeuilles d'immeubles industriels et de commerce de détail.

Les FPAEi) ont augmenté de 10,3 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2024. L'augmentation s'explique principalement par une hausse du bénéfice d'exploitation net, des produits tirés de la vente de projets résidentiels ainsi que l'augmentation des produits d'intérêts. Cette augmentation a été en partie contrebalancée par des charges d'intérêts plus élevées.

Perspectives

Nous portons nos efforts sur la préservation du capital, la production des flux de trésorerie stables et croissants et la croissance de la valeur liquidative, tout cela dans une perspective à long terme. Notre portefeuille d'immeubles de grande qualité est principalement consacré à la location à des détaillants de biens de première nécessité et à des fournisseurs de services logistiques, qui sont moins vulnérables aux fluctuations de l'économie, ce qui confère une stabilité à notre portefeuille dans son ensemble. Notre portefeuille a continué d'afficher une dynamique positive et nous sommes bien positionnés pour mener à terme le renouvellement des baux pour 2024. Nous continuons en outre de progresser dans la réalisation de notre carnet de projets d'aménagement, en particulier les projets d'aménagement d'immeubles commerciaux à court terme, qui constitue pour nous le meilleur moyen d'ajouter à notre portefeuille des biens immobiliers de grande qualité à un coût raisonnable et d'accroître la valeur liquidative au fil du temps.

Nous sommes convaincus que notre modèle économique, la stabilité de notre bassin de locataires, notre solide bilan et notre approche disciplinée en matière de gestion financière nous maintiendront fermement sur la voie de la réussite future. En 2024, Propriétés de Choix continuera de se consacrer à ses principales activités, soit ses immeubles de commerce de détail essentiels, ses immeubles industriels et sa plateforme résidentielle en pleine expansion, ainsi qu'à son carnet de projets d'aménagement. La Fiducie s'est fixé les objectifs suivants :

un taux d'occupation stable sur l'ensemble du portefeuille, se traduisant par une croissance de 2,5 % à 3,0 % en cumul annuel du REN des actifs comparables, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie;

un montant annuel des FPAE par part après dilution dans une fourchette de 1,02 $ à 1,03 $, reflétant une croissance comprise entre 2,0 % et 3,0 % en glissement annuel;

d'excellents ratios de levier, notamment un ratio de la dette ajustée sur le BAIIAJV légèrement inférieur à 7,5 fois.

Mesures financières non conformes aux PCGR et informations financières supplémentaires

Outre les mesures de performance déterminées conformément aux Normes internationales d'information financière (les International Financial Reporting Standards ou « IFRS » ou, encore, les « PCGR »), Propriétés de Choix utilise certaines mesures non conformes aux PCGR pour évaluer sa performance, et elle fournit ces mesures dans le présent communiqué de presse afin que les investisseurs puissent en faire de même. Ces mesures ainsi que les montants par part connexes ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, ne devraient pas être considérés comme des mesures de substitution au bénéfice net ou aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation établis selon les IFRS. Par ailleurs, les mesures supplémentaires utilisées par la direction pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d'autres fiducies de placement immobilier ou d'autres entreprises immobilières. Les mesures non conformes aux PCGR dont il est question dans le présent communiqué de presse sont définies et rapprochées avec les mesures conformes aux PCGR les plus comparables ci?après. Propriétés de Choix estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR fournissent de l'information utile à la direction et aux investisseurs pour évaluer la performance financière et la situation financière de la Fiducie, pour les raisons indiquées ci?après.

Mesures non conformes aux PCGR Description Base proportionnelle S'entend de l'information financière ajustée pour tenir compte des coentreprises de la Fiducie comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, des actifs immobiliers financiers et de la quote?part du bénéfice net (de la perte nette) attribuable aux coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence et aux actifs immobiliers financiers revenant à la Fiducie selon une base proportionnelle consolidée en fonction du pourcentage de participation de la Fiducie dans le placement connexe. La direction croit que cette méthode est appropriée pour démontrer la capacité de la Fiducie à gérer les aspects économiques sous-jacents des placements connexes, y compris la performance financière et les flux de trésorerie et qu'elle illustre également dans quelle mesure les actifs sous?jacents sont financés par emprunt, ce qui constitue une composante importante de la gestion du risque. Résultat d'exploitation net (« REN »), selon le référentiel comptable S'entend des produits locatifs, compte tenu des produits locatifs comptabilisés sur une base linéaire, du remboursement de produits tirés de contrats de location et des paiements pour cessions de bail reçus, diminués des charges d'exploitation liées aux immeubles directes et des impôts fonciers et excluant certaines charges telles que les charges d'intérêts et les charges d'exploitation indirectes afin de fournir des résultats qui reflètent les activités d'exploitation d'un immeuble compte non tenu de la façon dont il est financé ou des coûts d'exploitation de l'entité qui le détient. La direction est d'avis que le REN est une mesure importante de la performance sur le plan de l'exploitation pour les actifs immobiliers commerciaux de la Fiducie qui est utilisée par les analystes du secteur immobilier, les investisseurs et la direction et qu'il constitue également une donnée clé pour déterminer la juste valeur du portefeuille de Propriétés de Choix. REN, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie S'entend des produits locatifs et du remboursement de produits tirés de contrats de location, compte non tenu des produits locatifs comptabilisés sur une base linéaire et des paiements pour cessions de bail reçus, diminués des charges d'exploitation liées aux immeubles directes et des impôts fonciers, et ne tient pas compte de certaines charges comme les charges d'intérêts et les charges d'exploitation indirectes pour fournir des résultats qui reflètent l'exploitation d'un immeuble compte non tenu de la façon dont il est financé ou des coûts d'exploitation de l'entité qui le détient. La direction estime que le REN selon la méthode de la comptabilité de trésorerie est une mesure utile pour comprendre les variations d'une période à l'autre du résultat d'exploitation attribuables aux taux d'occupation, aux loyers, aux charges d'exploitation et aux impôts fonciers. REN des actifs comparables, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie



et



REN des actifs comparables, selon le référentiel comptable Le REN des actifs comparables est utilisé à des fins d'évaluation de la performance, d'une période à l'autre, des immeubles commerciaux et des immeubles résidentiels stabilisés détenus et exploités par Propriétés de Choix depuis le 1er janvier 2023, inclusivement. Le REN des biens qui ont été i) acquis, ii) sortis, iii) modifiés considérablement en raison de nouveaux aménagements, de projets de réaménagement, de travaux d'agrandissement ou de démolitions, ou iv) des immeubles résidentiels qui ne sont pas encore stabilisés (collectivement, les « transactions ») n'est pas pris en compte dans l'établissement du REN des actifs comparables. Le REN des actifs comparables, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie, est utile pour évaluer la réalisation des variations des loyers contractuels prévues aux contrats de location ou la fin des périodes de location gratuite. Il s'agit aussi d'une mesure utile à la compréhension des variations, d'une période à l'autre, du REN attribuables aux taux d'occupation, aux loyers, aux charges d'exploitation et aux impôts fonciers, compte non tenu des variations du REN qui peuvent être imputables aux transactions et aux activités d'aménagement. Fonds provenant des activités d'exploitation (« FPAE ») Calculés conformément au document de l'Association des biens immobiliers du Canada (« REALpac ») portant sur les fonds provenant des activités d'exploitation (« FPAE ») et sur le montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation (« montant ajusté des FPAE ») en vertu des IFRS publié en janvier 2022. La direction considère les FPAE comme une mesure utile de la performance sur le plan de l'exploitation puisqu'elle réintègre au bénéfice net (ou à la perte nette) les éléments ne découlant pas des activités d'exploitation ou ne donnant pas nécessairement une représentation fidèle de la performance passée ou récurrente de la Fiducie, tels que les ajustements de la juste valeur des parts échangeables, des immeubles de placement, des placements en titres immobiliers et de la rémunération fondée sur des parts. À l'occasion, la Fiducie peut conclure des transactions dont l'incidence sur le calcul de cette mesure est considérable; le cas échéant, elle n'en tient pas compte dans son calcul de ce montant établi pour les besoins de la direction. La direction est d'avis que les FPAE constituent une mesure utile de la performance de la Fiducie qui, lorsqu'elle est comparée d'une période à l'autre, reflète l'incidence sur les activités d'exploitation des tendances en matière de taux d'occupation, de loyers, de charges d'exploitation, d'impôts fonciers, d'activités d'acquisition et de charges d'intérêts. Montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation (« montant ajusté des FPAE ») Calculé conformément au document de REALpac portant sur les fonds provenant des activités d'exploitation (« FPAE ») et sur le montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation (« montant ajusté des FPAE ») en vertu des IFRS publié en janvier 2022. La direction considère le montant ajusté des FPAE comme étant une mesure utile de la performance sur le plan de l'exploitation puisqu'elle ajuste davantage les FPAE pour tenir compte des dépenses d'investissement engagées pour maintenir la capacité productive des immeubles à revenu et élimine l'incidence des loyers comptabilisés sur une base linéaire. Le caractère saisonnier des dépenses d'investissement liées aux immeubles a une incidence sur le montant ajusté des FPAE. Lors du calcul du montant ajusté des FPAE, les FPAE sont ajustés en excluant les ajustements liés aux loyers comptabilisés sur une base linéaire, ainsi que les coûts engagés au titre des activités de location internes et des dépenses d'investissement liées aux immeubles. Les variations du fonds de roulement, considérées comme des besoins en trésorerie à court terme ou des surplus, sont réputées être des activités de financement selon la méthodologie et ne sont pas prises en compte lors du calcul du montant ajusté des FPAE. Les dépenses d'investissement qui sont exclues et qui ne sont pas déduites du calcul du montant ajusté des FPAE comprennent les dépenses qui génèrent de nouveaux flux d'investissement, comme la construction d'un nouvel ensemble de commerces de détail au cours d'un projet d'agrandissement ou de densification, les activités d'aménagement ou les activités d'acquisition. Par conséquent, le montant ajusté des FPAE diffère des FPAE puisqu'il ne tient pas compte dans sa définition de certains produits et charges hors trésorerie comptabilisés selon les PCGR, notamment les loyers comptabilisés sur une base linéaire, mais qu'il tient compte des dépenses d'investissement et des frais de location engagés au cours de la période qui sont inscrits à l'actif aux fins des PCGR. À l'occasion, la Fiducie peut conclure des transactions dont l'incidence sur le calcul de cette mesure est considérable; le cas échéant, elle n'en tient pas compte dans le calcul de ce montant établi pour les besoins de la direction. Ratio de distribution du montant ajusté des FPAE Le ratio de distribution du montant ajusté des FPAE est une mesure supplémentaire utilisée par la direction pour évaluer le caractère durable des paiements de distribution de la Fiducie. Ce ratio correspond au montant des distributions en trésorerie déclarées divisé par le montant ajusté des FPAE. Bénéfice avant intérêts, impôt, amortissement et juste valeur (« BAIIAJV ») S'entend du bénéfice net attribuable aux porteurs de parts déduction faite, au besoin, de l'impôt, des charges d'intérêts, des charges d'amortissement, des ajustements de la juste valeur et des autres ajustements permis aux termes des actes de fiducie, dans leur version complétée.





La direction estime que le BAIIAJV représente une mesure utile pour évaluer la capacité de la Fiducie à assurer le service de sa dette, à financer ses dépenses d'investissement et à verser des distributions à ses porteurs de parts. Total de la dette ajustée S'entend des emprunts à taux variables (les emprunts à la construction, les emprunts hypothécaires et la facilité de crédit) et des emprunts à taux fixes (les débentures non garanties de premier rang, les emprunts à la construction et les emprunts hypothécaires), évalués selon une base proportionnelle 1) , et ne tient pas compte des parts échangeables qui sont prises en compte dans les capitaux propres sous forme de parts du fait que les parts échangeables sont économiquement équivalentes aux parts de fiducie et qu'elles procurent des distributions équivalentes à celles?ci.





, et ne tient pas compte des parts échangeables qui sont prises en compte dans les capitaux propres sous forme de parts du fait que les parts échangeables sont économiquement équivalentes aux parts de fiducie et qu'elles procurent des distributions équivalentes à celles?ci. Le total de la dette ajustée est également présenté sur une base nette pour tenir compte de l'incidence des autres charges financières comme les frais de placement de titres d'emprunt et les escomptes ou les primes, les paiements visant le désendettement et les autres remboursements anticipés de la dette. Ratio de la dette ajustée sur le BAIIAJV



et



Ratio de la dette ajustée sur le BAIIAJV, déduction faite de la trésorerie Calculé en divisant le total de la dette ajustée par le BAIIAJV.





Ce ratio est utilisé pour évaluer le niveau d'endettement de Propriétés de Choix, pour mesurer sa capacité à respecter ses obligations financières et pour donner un aperçu de la solidité de son bilan.





La direction présente également ce ratio en indiquant que le total de la dette ajustée est calculé déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à la date d'évaluation.

Le tableau qui suit présente un rapprochement du bénéfice net établi selon les PCGR au résultat net présenté selon une base proportionnelle pour le trimestre clos le 31 mars 2024 :

Trimestre (en milliers de dollars) Selon les PCGR Ajustement

aux fins de la comptabilisation selon une base proportionnelle1) Selon une base proportionnelle Résultat d'exploitation net Produits locatifs 337 958 $ 23 450 $ 361 408 $ Charges d'exploitation liées aux immeubles (98 105 ) (8 246 ) (106 351 ) 239 853 15 204 255 057 Bénéfice des stocks de projets résidentiels Chiffre d'affaires brut 11 268 ? 11 268 Coût des ventes (9 234 ) ? (9 234 ) 2 034 ? 2 034 Autres produits et charges Produits d'intérêts 9 759 (1 928 ) 7 831 Revenu de placement 5 315 ? 5 315 Produits de commissions 701 ? 701 Charges d'intérêts nettes et autres charges financières (142 284 ) (6 363 ) (148 647 ) Charges générales et administratives (14 638 ) ? (14 638 ) Quote-part du bénéfice des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 4 718 (4 718 ) ? Amortissement des immobilisations incorporelles (250 ) ? (250 ) Ajustement de la juste valeur de la rémunération fondée sur des parts 781 ? 781 Ajustement de la juste valeur des parts échangeables 67 284 ? 67 284 Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement (1 365 ) (2 195 ) (3 560 ) Ajustement de la juste valeur des placements dans des titres immobiliers (29 641 ) ? (29 641 ) Bénéfice avant impôt sur le résultat 142 267 ? 142 267 Produit d'impôt sur le résultat 12 ? 12 Bénéfice net 142 279 $ ? $ 142 279 $

Le tableau qui suit présente un rapprochement du bénéfice net établi selon les PCGR au résultat net présenté selon une base proportionnelle pour le trimestre clos le 31 mars 2023 :

Trimestre (en milliers de dollars) Selon les PCGR Ajustement

aux fins de la comptabilisation selon une base proportionnelle1) Selon une base proportionnelle Résultat d'exploitation net Produits locatifs 324 657 $ 21 967 $ 346 624 $ Charges d'exploitation liées aux immeubles (95 270 ) (7 613 ) (102 883 ) 229 387 14 354 243 741 Autres produits et charges Produits d'intérêts 8 975 (2 714 ) 6 261 Revenu de placement 5 315 ? 5 315 Produits de commissions 1 653 ? 1 653 Charges d'intérêts nettes et autres charges financières (139 357 ) (4 880 ) (144 237 ) Charges générales et administratives (14 562 ) ? (14 562 ) Quote-part du bénéfice des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 22 824 (22 824 ) ? Amortissement des immobilisations incorporelles (250 ) ? (250 ) Coûts de transaction et autres charges connexes (25 ) ? (25 ) Ajustement de la juste valeur de la rémunération fondée sur des parts 732 ? 732 Ajustement de la juste valeur des parts échangeables 94 989 ? 94 989 Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement 75 767 16 064 91 831 Ajustement de la juste valeur des placements dans des titres immobiliers (14 643 ) ? (14 643 ) Bénéfice avant impôt sur le résultat 270 805 ? 270 805 Charge d'impôt sur le résultat (1 ) ? (1 ) Bénéfice net 270 804 $ ? $ 270 804 $

Le tableau qui suit présente un rapprochement du bénéfice net établi selon les PCGR au résultat d'exploitation net présenté selon la méthode de la comptabilité de trésorerie pour les périodes closes aux dates indiquées :

Trimestres Pour les périodes closes les 31 mars

(en milliers de dollars) 2024 2023 Variation (en $) Bénéfice net 142 279 $ 270 804 $ (128 525 ) $ Bénéfice des stocks de projets résidentiels (2 034 ) ? (2 034 ) Produits d'intérêts (9 759 ) (8 975 ) (784 ) Revenu de placement (5 315 ) (5 315 ) ? Produits de commissions (701 ) (1 653 ) 952 Charges d'intérêts nettes et autres charges financières 142 284 139 357 2 927 Charges générales et administratives 14 638 14 562 76 Quote-part du bénéfice des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence (4 718 ) (22 824 ) 18 106 Amortissement des immobilisations incorporelles 250 250 ? Coûts de transaction et autres charges connexes ? 25 (25 ) Ajustement de la juste valeur de la rémunération fondée sur des parts (781 ) (732 ) (49 ) Ajustement de la juste valeur des parts échangeables (67 284 ) (94 989 ) 27 705 Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement 1 365 (75 767 ) 77 132 Ajustement de la juste valeur des placements dans des titres immobiliers 29 641 14 643 14 998 (Produit) charge d'impôt sur le résultat (12 ) 1 (13 ) Résultat d'exploitation net, selon le référentiel comptable ? selon les PCGR 239 853 229 387 10 466 Produits locatifs comptabilisés sur une base linéaire (261 ) 979 (1 240 ) Paiements pour cession de bail reçus (2 549 ) (11 ) (2 538 ) Résultat d'exploitation net, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie ? selon les PCGR 237 043 230 355 6 688 Ajustements pour tenir compte des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence et des actifs immobiliers financiers 14 590 13 697 893 Résultat d'exploitation net, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie ? selon une base proportionnelle1) 251 633 $ 244 052 $ 7 581 $

Le tableau qui suit présente un rapprochement du résultat d'exploitation net, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie, au résultat d'exploitation net des actifs comparables, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie, pour les périodes closes aux dates indiquées :

Trimestres Pour les périodes closes les 31 mars

(en milliers de dollars) 2024 2023 Variation (en $) Résultat d'exploitation net, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie ? selon une base proportionnelle 251 633 $ 244 052 $ 7 581 $ Moins : REN lié aux transactions, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie (13 138 ) (11 148 ) (1 990 ) REN des actifs comparables, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie 238 495 $ 232 904 $ 5 591 $

Le tableau qui suit présente un rapprochement du résultat net établi selon les PCGR aux fonds provenant des activités d'exploitation pour les périodes closes aux dates indiquées :

Trimestres Pour les périodes closes les 31 mars

(en milliers de dollars) 2024 2023 Variation (en $) Bénéfice net 142 279 $ 270 804 $ (128 525 ) $ Ajouter (déduire) l'incidence des éléments suivants : Amortissement des immobilisations incorporelles 250 250 ? Coûts de transaction et autres charges connexes ? 25 (25 ) Ajustement de la juste valeur de la rémunération fondée sur des parts (781 ) (732 ) (49 ) Ajustement de la juste valeur des parts échangeables (67 284 ) (94 989 ) 27 705 Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement 1 365 (75 767 ) 77 132 Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement aux fins de la comptabilisation sur une base proportionnelle1) 2 195 (16 064 ) 18 259 Ajustement de la juste valeur des placements dans des titres immobiliers 29 641 14 643 14 998 Intérêts au titre de l'aménagement autrement inscrits à l'actif au titre des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 2 508 2 915 (407 ) Distributions sur les parts échangeables 74 540 73 551 989 Frais de location internes 2 488 2 254 234 (Produit) charge d'impôt sur le résultat (12 ) 1 (13 ) Fonds provenant des activités d'exploitation 187 189 $ 176 891 $ 10 298 $ FPAE par part après dilution 0,259 $ 0,244 $ 0,015 $ Nombre moyen pondéré de parts en circulation après dilutioni) 723 666 036 723 665 160 876

i) Comprend les parts et les parts échangeables de la Fiducie.

Le tableau qui suit présente un rapprochement des fonds provenant des activités d'exploitation au montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation pour les périodes closes aux dates indiquées :

Trimestres Pour les périodes closes les 31 mars

(en milliers de dollars) 2024 2023 Variation (en $) Fonds provenant des activités d'exploitation 187 189 $ 176 891 $ 10 298 $ Ajouter (déduire) l'incidence des éléments suivants : Frais de location internes (2 488 ) (2 254 ) (234 ) Produits locatifs comptabilisés sur une base linéaire (261 ) 979 (1 240 ) Ajustement des produits locatifs comptabilisés sur une base linéaire aux fins de la comptabilisation sur une base proportionnelle1) (614 ) (657 ) 43 Dépenses d'investissement liées aux immeubles (4 394 ) (1 748 ) (2 646 ) Frais directs de location (1 172 ) (1 791 ) 619 Améliorations locatives (3 026 ) (6 443 ) 3 417 Ajustement des dépenses d'investissement liées à l'exploitation aux fins de la comptabilisation sur une base proportionnelle1) (2 088 ) (598 ) (1 490 ) Montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation 173 146 $ 164 379 $ 8 767 $ Montant ajusté des FPAE par part après dilution 0,239 $ 0,227 $ 0,012 $ Ratio de distribution du montant ajusté des FPAE après dilutioni) 78,7 % 81,8 % (3,1 ) % Distribution déclarée par part 0,188 $ 0,186 $ 0,002 $ Nombre moyen pondéré de parts en circulation après dilutionii) 723 666 036 723 665 160 876

i) Le ratio de distribution du montant ajusté des FPAE correspond au montant des distributions en trésorerie déclarées divisé par le montant ajusté des FPAE. ii) Comprend les parts et les parts échangeables de la Fiducie.

Rapport de gestion, états financiers consolidés et notes afférentes

L'information figurant dans le présent communiqué de presse est un bref sommaire des résultats. Le présent communiqué de presse devrait être lu à la lumière du rapport du premier trimestre de 2024 aux porteurs de parts de Propriétés de Choix, qui comprend les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités et le rapport de gestion de la Fiducie et qui est publié à l'adresse www.choicereit.ca/fr, et sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca.

Téléconférence et webémission

La direction tiendra une téléconférence (en anglais seulement) le jeudi 25 avril 2024 à 9 h (heure avancée de l'Est) et diffusera simultanément une webémission audio. Pour accéder à la téléconférence, veuillez composer le 1 240 789?2714 ou le 1 888 330?2454, puis composer le code d'accès 4788974. L'enregistrement de la webémission pourra être écouté à l'adresse www.choicereit.ca/fr/events-webcasts-fr/.

Assemblée annuelle des porteurs de parts

L'assemblée annuelle des porteurs de parts de Propriétés de Choix se tiendra le jeudi 25 avril 2024 à 11 h (heure de l'Est) sous forme d'assemblée virtuelle par webémission en direct. Les porteurs de parts peuvent assister à l'assemblée en participant à la webémission en direct en ligne à l'adresse https://web.lumiagm.com/210624431. Se reporter à la rubrique « Comment puis?je assister et participer à l'assemblée virtuelle? » de la circulaire de sollicitation de procurations par la direction qui peut être consultée sur le site Web de la société, à l'adresse choicereit.ca/fr, ou sous le profil de la société sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, pour des instructions détaillées sur la façon de voter et d'assister à l'assemblée. La webémission de l'assemblée sera archivée sur notre site Web après l'assemblée. Veuillez vous reporter à la page « Événements et webémissions » à l'adresse www.choicereit.ca/fr pour de plus amples renseignements sur l'assemblée virtuelle.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est une fiducie de placement immobilier chef de file qui crée une valeur durable et des endroits où les gens peuvent prospérer.

Pour y parvenir, nous améliorons la façon de vivre, de travailler et de créer des liens de nos locataires et de nos communautés génère de la valeur. Nous nous efforçons de comprendre les besoins de nos locataires et de gérer nos propriétés selon les normes les plus élevées. Nous aspirons à développer des communautés viables et résilientes en mettant au premier plan la durabilité sociale, économique et environnementale. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes guidés par une série de valeurs communes ancrées dans les piliers Engagement, Tenir à coeur, Respect et Excellence. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca/fr, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur SEDAR, à l'adresse www.sedarplus.ca.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs qui portent sur les activités de Propriétés de Choix et sur le contexte dans lequel la Fiducie évolue. Ils sont fondés sur les attentes, estimations, prévisions et projections de la direction et ne sont pas garants de la performance future de la Fiducie. Ils comportent de nombreux risques et incertitudes qui sont indépendants de sa volonté et difficilement prévisibles. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qu'expriment ces énoncés prospectifs. Les lecteurs ne devraient donc pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Qui plus est, un énoncé prospectif n'est valable qu'à la date à laquelle il est formulé. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la direction ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés de manière à rendre compte de nouvelles informations, de l'occurrence de nouveaux événements ou d'un changement éventuel de circonstances.

Bon nombre de risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Fiducie diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement ou de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs, notamment ceux qui sont décrits à la rubrique 12, « Risques d'entreprise et gestion des risques », du rapport de gestion de la Fiducie pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que ceux présentés dans la notice annuelle de la Fiducie pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

