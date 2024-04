Exergen poursuit Baxter International pour défendre son droit à publier des données concernant la précision des thermomètres oraux





La semaine dernière, Exergen Corporation a intenté une action en justice contre Baxter International Inc. devant le tribunal de district des États-Unis pour le district du Massachusetts. Comme le précise la plainte, l'action en justice d'Exergen est une réponse aux efforts déployés par Baxter pour censurer des déclarations véridiques qu'Exergen a faites dans une revue scientifique sur un sujet d'intérêt public, entre autres.

Par son action en justice, Exergen cherche à obtenir une déclaration juridique selon laquelle ses déclarations sont non seulement vraies, mais constituent également un discours protégé par le Premier Amendement. Exergen espère que cette affaire sera résolue par un tribunal.

Cliquez ici pour lire la plainte officielle.

À propos d'Exergen Corporation

Exergen a inventé, fabrique et commercialise deux séries de thermomètres TemporalScanner : une version professionnelle pour les hôpitaux et les cliniques, et une version grand public vendue dans les principaux magasins de détail du pays. Plus de trois milliards de températures sont prises chaque année avec le TemporalScanner. Utilisés dans des milliers d'hôpitaux et de cliniques à travers le pays ainsi que dans des millions de foyers, les TemporalScanners sont la première préférence des pédiatres, des infirmières et des parents. La précision du scanner temporel d'Exergen est attestée par plus de 100 études cliniques publiées et évaluées par des pairs, couvrant tous les âges, des bébés prématurés aux personnes âgées, et tous les domaines de soins, de l'hôpital à la maison. Exergen est également depuis longtemps un leader dans le domaine des soins infirmiers. Depuis près de 20 ans, elle fait partie du programme d'études de la profession infirmière. Les manuels publiés de 2005 à aujourd'hui comprennent les thermomètres Exergen et ont établi des normes de formation des infirmières, sur lesquelles s'appuient des milliers de programmes de soins infirmiers à l'échelle nationale.

