Le gouvernement du Canada offre 25?000 $ pour soutenir la tenue de la conférence EXCELerate2024 : GroYourBiz with the Speed of Collaboration





Le financement offert par PacifiCan permettra de soutenir une conférence visant à appuyer les femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat

VANCOUVER, BC, le 24 avril 2024 /CNW/ - Dans toute la Colombie-Britannique, des personnes transforment leurs rêves en réalité en mettant sur pied des entreprises qui génèrent de bons emplois et créent des communautés dynamiques. PacifiCan fournit du soutien et des ressources qui aideront ces entreprises à atteindre de nouveaux sommets.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé l'octroi d'une contribution de 25?000 $ au GroYourBiz Institute for Global Connections pour soutenir la tenue de leur conférence qui a lieu du 24 au 26 avril à Vancouver.

La conférence EXCELerate2024 est dédiée aux femmes entrepreneures et à tous les professionnels qui s'engagent à faire croître leur entreprise. L'événement de trois jours propose une excellente offre de panélistes, de tables rondes, d'activités de réseautage, en plus d'une réception de gala et d'autres séances qui favoriseront l'innovation, l'inspiration et l'influence.

Les conférences de ce type rendent la Colombie-Britannique plus forte. En encourageant tous les Britanno-Colombiennes et Britanno-Colombiens à développer leur entreprise, nous créons une économie plus forte où chacun peut apporter sa contribution.

L'investissement de PacifiCan permet à cette conférence d'offrir aux femmes entrepreneures une plateforme d'innovation et des précieuses occasions de collaborer et d'apprendre. En présentant aux collectivités et aux personnes oeuvrant dans les domaines de l'entrepreneuriat et de l'innovation des possibilités d'affaires, PacifiCan stimule l'avenir de la Colombie-Britannique.

Citations

« L'économie de la Colombie-Britannique repose sur les forces des petites et moyennes entreprises et des leaders à leur origine. En soutenant des événements comme EXCELerate2024, PacifiCan montre que le gouvernement du Canada est un partenaire et un défenseur des petites entreprises de la Colombie-Britannique. Les leçons tirées et les liens créés lors de cette conférence ne feront que renforcer l'élan que les entrepreneures et entrepreneurs donnent à leurs entreprises pour atteindre de nouveaux sommets. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan)

« Le soutien de PacifiCan permettra aux entreprises créées par des femmes de profiter de meilleures connexions mondiales, enrichies par le réseautage avec des prestataires de services, des entreprises, des spécialistes, des innovatrices et innovateurs, des gouvernements et d'autres personnes participant à l'événement. Les représentantes et représentants seront stimulés et inspirés pour découvrir de nouveaux modèles d'entreprise à succès ainsi que des stratégies innovantes pour promouvoir l'autonomisation économique des femmes en améliorant les possibilités commerciales à travers le Canada, les États-Unis et à l'échelle internationale. »

- Barbara Mowat, présidente et propriétaire, GroYourBiz Institute for Global Connections

Faits en bref

39 % des propriétaires d'entreprise en Colombie-Britannique sont des femmes, soit le deuxième pourcentage le plus élevé parmi les provinces canadiennes.

PacifiCan est le partenaire fédéral spécialisé dans le développement économique de la Colombie-Britannique. PacifiCan a pour vision une prospérité durable pour tous les Britanno-Colombiens et Britanno-Colombiennes.

PacifiCan aide les entreprises de la Colombie-Britannique à se développer localement et à être concurrentielles à l'échelle mondiale, en créant des emplois de qualité, en mettant en relation les leaders de l'industrie et en soutenant une économie inclusive qui profite à toute la population de la province.

Le programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) vise à appuyer des initiatives de développement économique qui contribuent à la croissance et à la diversification économiques des collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique.

Liens connexes

Suivez-nous

Suivez PacifiCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

24 avril 2024 à 14:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :