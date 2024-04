SulPayments Switzerland et Gamecash Mexico unis dans le cadre d'une structure de holding internationale pour élargir les offres de paiement locales en Amérique latine





FRIBOURG, Suisse, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- Sulpayments Switzerland et GameCash Mexico ont annoncé leur alliance dans une structure de holding unifiée. Cette initiative stratégique vise à tirer parti des synergies entre les deux entreprises, en combinant l'expertise de Sulpayments dans les solutions de paiement sécurisées et efficaces avec la puissance de GameCash dans l'industrie du jeu.

Dans le cadre de cette structure unifiée, les deux entités maintiendront leurs identités et leurs opérations distinctes tout en bénéficiant de ressources partagées, d'un alignement stratégique et de capacités améliorées. La consolidation souligne un engagement en faveur de l'innovation, de la croissance et de la création d'une valeur inégalée pour les clients dans les domaines intersectoriels de la finance et du jeu.

Gamecash est une start-up de paiements pionnière basée au Mexique par son entité holding, fondée par l'entrepreneur Hugo Castrejon. L'entreprise facilite les transactions de paiement transparentes au Mexique, offrant une gamme de services dont SPEI, les paiements en espèces, Oxxo & Paynet, et des transactions avec des cartes mexicaines locales utilisant le dernier protocole 3D Secure 2.0 pour garantir les taux de conversion les plus élevés.

Sulpayments, une société suisse de fintech entièrement agréée, fait des progrès importants sur le marché brésilien en se spécialisant dans les solutions de paiement de pointe, collaborant avec des partenaires brésiliens agréés par la Banque centrale du Brésil. L'objectif de SulPayments est de faciliter les transactions transfrontalières en offrant des règlements USDT transparents, répondant aux besoins des entreprises qui opèrent dans le paysage financier dynamique du Brésil. Tirant parti de son expertise suisse et de son réseau mondial, Sulpayments fournit des services de paiement sécurisés, efficaces et conformes, permettant aux clients de naviguer facilement dans les complexités de la finance internationale.

Tilmar Goos, PDG de SulPayments, s'est réjoui de l'acquisition : « L'intégration de Gamecash dans notre holding est une étape cruciale dans la réalisation de notre objectif d'étendre notre présence en Amérique latine. Grâce à l'expertise de Gamecash sur le marché mexicain, nous sommes désormais en mesure d'offrir à nos clients des solutions de paiement locales complètes et des règlements USDT via SulPayments, une entité autorisée en Suisse. Cette initiative renforce non seulement notre présence au Mexique, mais s'inscrit également dans notre vision de simplifier les processus de paiement pour les entreprises d'Amérique latine. »

Hugo Castrejon, fondateur de Gamecash, a fait part de son optimisme quant à l'union de ses forces avec SulPayments : « Pour Gamecash, cette acquisition représente une réalisation importante. Après notre sortie réussie de Banwire, nous sommes ravis de nous engager dans cette nouvelle aventure. Nos efforts combinés nous permettront d'offrir des solutions de paiement locales et des règlements USDT inégalés, garantissant ainsi des opérations sécurisées, efficaces et conformes pour nos clients, comme le souligne notre site Web. »

L'intégration de Gamecash dans les offres de SulPayments ouvre la voie aux entreprises du Brésil, du Mexique et d'ailleurs pour accepter tous les paiements en monnaie locale et recevoir des règlements en USD, EUR ou USDT sans la nécessité d'établir une entité locale. Cette collaboration représente un pas en avant dans l'engagement de SulPayments à améliorer son portefeuille de services et à ajouter de la valeur aux opérations de ses clients dans le paysage en constante évolution des paiements numériques.

