La marque LYCRA® lance une nouvelle solution d'ajustement personnalisable au salon Kingpins Amsterdam





The LYCRA Company, un leader mondial dans le développement de solutions innovantes et durables en matière de fibres et de technologies pour l'industrie de l'habillement, a annoncé le lancement d'une innovation révolutionnaire de mise en forme ciblée dans le domaine du denim extensible, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui à Kingpins Amsterdam.

La technologie de denim LYCRA FitSense® est une technologie de mise en forme conçue pour offrir une solution d'ajustement unique à tous les consommateurs, quelle que soit leur morphologie. Son effet galbant avancé apporte un soutien ciblé aux points problématiques courants qui peuvent avoir un impact sur l'ajustement d'un vêtement, comme le ventre, la taille, les cuisses et les fesses, offrant une solution d'ajustement personnalisable qui constitue une percée dans l'industrie du denim.

« Grâce à notre technologie, le soutien ciblé est intégré aux jeans extensibles, à la construction des nouveaux matériaux et à la confection de précision », a déclaré Ebru Ozaydin, directrice mondiale du marketing stratégique de The LYCRA Company pour le denim, les tissés et le prêt-à-porter. « Notre solution innovante est discrète et invisible, et les jeans conservent l'aspect et la sensation authentiques du denim qu'apprécient les consommateurs. »

Les stylistes travaillant pour des marques et des fabricants de vêtements seront en mesure de perfectionner leur art en choisissant l'endroit où il convient de mettre en forme, de soutenir et de soulever, offrant ainsi une expérience d'ajustement personnalisée qui aidera les consommateurs à se sentir bien dans leurs jeans et à avoir de l'allure. Cette innovation devrait également permettre d'accroître la satisfaction des consommateurs et de réduire les retours coûteux liés aux coupes mal ajustées.

« La marque LYCRA® redéfinit sans cesse les limites de ce qui est possible, et nos technologies continuent de transformer l'industrie de l'habillement », a déclaré Steve Stewart, directeur de la marque et de l'innovation. « Nous sommes ravis de commencer à commercialiser la technologie LYCRA FitSense® pour le denim, et sommes impatients de la présenter à Kingpins China en mai ainsi qu'à Kingpins New York en juillet. »

Pour la troisième année consécutive, la marque LYCRA® s'est associée à la House of Denim Foundation et aux étudiants de la Jean School pour monter l'exposition « Stretch Yourself #3 : Denim of the Future, Designed by Gen Z ». Cette fois encore, les stylistes en herbe ont créé des silhouettes inspirantes qui mettent en valeur des tissus innovants provenant d'usines de premier plan, et soutenus par les technologies de The LYCRA Company.

Les visiteurs du salon Kingpins pourront également en apprendre davantage sur le développement de la fibre biodérivée LYCRA® fabriquée à partir de QIRA ®. The LYCRA Company s'est associée à Qore®, le fabricant de QIRA®, pour rendre possible la première production commerciale à grande échelle d'élasthanne renouvelable au monde. Disponible début 2025, ce produit durable, qui utilisera du maïs de grande culture pour réduire jusqu'à 44 %* l'empreinte carbone de la fibre LYCRA®, devrait offrir des performances équivalentes.

La marque LYCRA® célébrera également les 20 ans des salons Kingpins, dont 10 ans à Amsterdam, en sponsorisant un happy-hour à la fin de la première journée. Le DJ Red Planet assurera la bande-son tandis que les moments mémorables des 65 ans d'histoire de la marque iconique défileront sur les écrans. Le discours d'ouverture soulignera le statut de plus ancien sponsor du salon de la marque d'élasthanne, ainsi que le lien étroit qui unit LYCRA à Kingpins.

« Dans la vie, on peut mesurer la réussite en voyant qui choisit de vous accompagner dans votre parcours », a déclaré Andrew Olah, fondateur et PDG de Kingpins. « The LYCRA Company est un partenaire sensationnel de nombreux acteurs du secteur du jean, et Kingpins a beaucoup gagné de la relation étroite qu'elle entretient avec cette société depuis deux décennies. »

Pour en apprendre davantage sur la nouvelle technologie denim LYCRA FitSense®, retrouvez The LYCRA Company sur le stand n° 11 de la zone bleue à Kingpins Amsterdam, ou visitez lycra.com.

* Estimation dérivée d'une analyse du cycle de vie de type « Cradle-to-Gate » (de l'extraction des matières premières jusqu'à la sortie de l'usine) réalisée en juin 2022 pour le compte d'une usine type de fabrication de fibres LYCRA®, et préparée par Ramboll US Consulting, Inc.

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les industries de l'habillement et des soins personnels et possède des marques grand public de premier plan : LYCRA ® , LYCRA HyFit ® , LYCRA ® T400 ® , COOLMAX ® , THERMOLITE ® , ELASPAN ® , SUPPLEX ® et TACTEL ® . Basée à Wilmington, dans le Delaware, aux États-Unis, The LYCRA Company est reconnue dans le monde entier pour ses produits durables, son expertise technique et son support marketing. The LYCRA Company se concentre sur l'ajout de valeur aux produits de ses clients en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durable du consommateur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur lycra.com.

LYCRA® et LYCRA FitSense® sont des marques déposées de The LYCRA Company.

Qore® et QIRA® sont des marques déposées de Qore® LLC.

24 avril 2024 à 11:05

