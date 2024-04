Réduction des GES?liés au transport - Une offre doublée de stations et une nouvelle aide financière pour l'autopartage à Laval





LAVAL, QC, le 24 avril 2024 /CNW/ - La Ville de Laval est fière d'offrir à sa population un service d'autopartage plus accessible, grâce à l'ajout de nouvelles stations et de voitures additionnelles au réseau de Communauto, ainsi que d'une toute nouvelle aide financière destinée aux nouveaux utilisateurs et aux nouvelles utilisatrices du service, une première au Québec. Ce projet s'inscrit dans la poursuite des efforts déployés par la Ville pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire lavallois et est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030.

«?Notre gouvernement est fier de soutenir la Ville de Laval, qui déploie diverses initiatives concrètes pour soutenir la réduction des émissions de GES sur son territoire. Cette subvention est non seulement un pas de plus dans la bonne direction, mais elle contribuera également à encourager l'adhésion de nouveaux citoyens et l'utilisation de ce service, en plus de favoriser le déploiement de nouvelles stations d'autopartage sur le territoire lavallois.?»

-- Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Nous sommes très fiers de diversifier les options de mobilité disponibles aux Lavallois et aux Lavalloises. Nous venons offrir une option efficace et accessible pour réduire l'auto solo, tout en tenant compte de la réalité lavalloise pour les déplacements du quotidien. Plusieurs nouvelles stations aménagées sur des terrains municipaux seront mises à l'essai dans le cadre d'un projet-pilote entre la Ville et l'entreprise, dont les nouvelles stations deviendront permanentes si l'engouement est au rendez-vous. C'est dans cette optique d'offrir des alternatives durables et pratiques que nous invitons également les gens à utiliser la subvention que nous avons mise en place pour favoriser le développement de l'autopartage. »??

-- Christine Poirier, conseillère municipale de Duvernay-Pont-Viau et responsable des dossiers liés à l'aménagement du territoire

« Grâce au projet-pilote de la Ville et aux extensions prévues par Communauto à Chomedey et à Laval-des-Rapides, l'offre d'autopartage à Laval va doubler immédiatement, passant de 26 à 52 voitures réparties sur 33 points de service différents. Cette initiative, portée par la vision novatrice de la Ville de Laval, ne marque que le début d'une phase de développement de l'autopartage. Elle vise à retirer un nombre accru de voitures de la circulation, à diminuer leur utilisation tout en offrant simultanément une plus grande variété de solutions de mobilité aux résidents de Laval. »??

-- Marco Viviani, vice-président, développement stratégique, Communauto

Faits saillants

Le programme d'aide financière vise à rembourser partiellement les coûts d'utilisation d'un service d'autopartage. Ainsi, chaque citoyen ou citoyenne de Laval est admissible à un maximum de deux subventions de 250 $, pour un total de 500 $. Toute personne résidant à Laval et ayant adhéré à un service d'autopartage après le 1 er janvier 2024 peut en faire la demande. Le formulaire de requête sera accessible à la population à partir du 6 mai, sur le site Web de la Ville.

janvier 2024 peut en faire la demande. Le formulaire de requête sera accessible à la population à partir du 6 mai, sur le site Web de la Ville. L'expansion de Communauto à Laval se traduit par l'ajout de 16 véhicules supplémentaires répartis sur 9 emplacements, notamment à Laval-des-Rapides et Chomedey .

et . Dans le cadre du projet-pilote entre la Ville et Communauto, 10 véhicules seront ajoutés sur 10 emplacements dans les secteurs périphériques de Laval.

Enfin, le projet financé par le gouvernement du Québec implique la location de 10 voitures hybrides par la Ville, lesquelles seront utilisées par le personnel durant la journée et accessibles à la population en soirée et les fins de semaine.

Jusqu'au 31 juillet 2024, les citoyens et les citoyennes de Laval peuvent obtenir 45$ de rabais à l'inscription sur les forfaits Liberté Plus ou l'un des forfaits Économique, avec le code promo LAVAL45 , valable seulement sur la première année d'abonnement, pour toute première inscription au service et sous réserve que toutes les conditions d'éligibilité s'appliquent. Les Lavalloises et Lavallois sont invités à s'inscrire en ligne dès maintenant sur laval.communauto.com pour profiter de cette offre exclusive.

, valable seulement sur la première année d'abonnement, pour toute première inscription au service et sous réserve que toutes les conditions d'éligibilité s'appliquent. Les Lavalloises et Lavallois sont invités à s'inscrire en ligne dès maintenant sur laval.communauto.com pour profiter de cette offre exclusive. Exo ajoute à la complémentarité des modes de transport durables en offrant des places de stationnement réservées aux véhicules Communauto aux gares Vimont et Sainte-Rose . Les usagers de la ligne de train de banlieue 12 - Saint-Jérôme pourront ainsi compléter leur déplacement à bord d'une Communauto.

À propos du Plan climatique de Laval

La Ville de Laval s'est dotée du Plan climatique - Horizon 2035 afin de réduire de 33 % ses émissions de GES et d'augmenter sa résilience aux aléas climatiques. Les mesures de bonification du service d'autopartage complémentent les actions déjà mises en place pour la réduction des émissions de GES, telles que?les aides financières pour le remplacement des systèmes de chauffage au mazout ou pour favoriser le vélopartage.

À propos du Plan pour une économie verte 2030

Ce projet bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec, dans le cadre de la mesure?4.2.1.2 «?Accélérer la transition climatique locale?» du Plan pour une économie verte 2030 (PEV?2030). Rappelons que le Plan de mise en oeuvre 2023-2028 (PMO) du PEV?2030 vise à ce que toutes les municipalités du Québec aient évalué leurs risques climatiques et se dotent d'un plan climat d'ici 2030.

Renseignements additionnels

Apprenez-en plus sur les aides financières offertes par la Ville de Laval

Consultez le Plan climatique de Laval

Crédit photo?: Vincent Girard

SOURCE Ville de Laval

24 avril 2024 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :