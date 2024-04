Les gestionnaires des voies maritimes du Canada et des États-Unis sélectionne GSTS pour fournir une analyse améliorée et une prévisibilité du système d'information sur les déplacements avec OCIANA®





HALIFAX, NS, le 24 avril 2024 /CNW/ - Global Spatial Technology Solutions (« GSTS » ou « l'entreprise ») a annoncé avoir obtenu un contrat pour un système d'information sur les déplacements auprès de la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent (CGVMSL) et Great Lakes St. Lawrence Seaway (GLS) pour améliorer la gestion commune des voies navigables binationales.

GSTS fournira des prévisions pour le système d'information sur les déplacements par l'intermédiaire d'OCIANA®, sa plateforme SaaS exclusive alimentée par l'IA. OCIANA® est un système cyber-sécurisé et évolutif qui a été développé en collaboration avec les administrations portuaires, les lignes de navigation, les administrations de pilotage, les organismes civils et les organisations de sécurité frontalière, et qui est utilisé par ceux-ci.

Au coeur de l'offre d'OCIANA® se trouvent des analyses de données efficaces et prédictives, alimentées par de nouveaux algorithmes d'IA. Le cadre d'intégration des données d'OCIANA® permettra d'assimiler les renseignements essentiels du système de gestion du trafic maritime et des flux de données du GSTS dans un modèle de prévisibilité permettant de prévoir avec précision l'heure d'arrivée prévue des navires, ce qui permettra d'améliorer la gestion des déplacements et, éventuellement, d'optimiser les horaires d'éclusage.

OCIANA® est une plateforme flexible conçue pour intégrer les règles complexes du réseau d'écluses, assurant que tous les mouvements des navires respectent les lignes directrices en matière de sécurité et d'exploitation. Tout en se concentrant sur un segment précis du Saint-Laurent, la gestion des navires est touchée par des événements dynamiques qui s'étendent des approches de l'Atlantique jusqu'aux Grands Lacs. Le système dynamique « Lock Schedule Engine » tire parti de divers intrants, en utilisant des algorithmes avancés pour gérer le trafic maritime et planifier l'éclusage, ce qui améliore la capacité et réduit les retards. Grâce à cette innovation, OCIANA® sera bien placée pour offrir une capacité d'optimisation supérieure à toutes les grandes voies navigables.

« Ce projet démontrera la capacité d'OCIANA® à fournir une planification et une optimisation inégalées dans un environnement très dynamique qui subit l'incidence de multiples facteurs géographiques, opérationnels et environnementaux », a déclaré Richard Kolacz, chef de la direction de GSTS. « Ce prix illustre une fois de plus la polyvalence d'OCIANA® dans l'amélioration de la sûreté, de la sécurité et de la résilience de la chaîne d'approvisionnement maritime à l'échelle mondiale. »

Le réseau du corridor des Grands Lacs sert de chaîne d'approvisionnement clé, transportant des marchandises d'une valeur de 66 milliards de dollars et soutenant 356 000 emplois. L'optimisation de la circulation des marchandises, au sein d'un environnement commercial maritime très dynamique, est essentielle pour les économies du Canada et des États-Unis.

OCIANA® est configuré pour s'adapter aux exigences changeantes de la gestion du trafic maritime, avec des dispositions pour intégrer des sources de données supplémentaires et améliorer le moteur de prévisibilité au moyen de technologies émergentes comme les modèles d'apprentissage machine dans le domaine météorologique. GSTS continue d'élargir son offre aux intervenants des secteurs du transport maritime et de la logistique, renforçant ainsi sa position de chef de file en matière de numérisation et d'innovation dans le secteur maritime.

À propos de Global Spatial Technology Solutions (GSTS)

Global Spatial Technology Solutions (GSTS) est une entreprise mondiale de renseignement maritime qui offre des solutions pour améliorer la prise de décisions dans les secteurs du transport maritime et de la logistique. Nos solutions prédictives sont rendues possibles grâce à une gamme de données opérationnelles, environnementales, et relatives aux navires et aux cargaisons visant à fournir des renseignements en temps réel favorisant la prise de décisions pour les ports, les exploitants de terminaux, les compagnies maritimes, les entreprises de logistique, les importateurs, les exportateurs, les organismes nationaux et internationaux et les organisations de sécurité.

Pour tout complément d'information et pour explorer les possibilités de collaboration, communiquez avec nous dès aujourd'hui.

