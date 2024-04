L'Expédition Leucan : près de 230 000 $ amassés en soutien aux enfants atteints de cancer





MONTRÉAL, le 24 avril 2024 /CNW/ - Leucan est très heureuse d'annoncer que l'Expédition Leucan au Maroc, propulsée par Chlorophylle et en collaboration avec soNomad, a permis d'amasser près de 230 000 $. Les 47 participants de cette 7e édition ont vu leurs efforts récompensés alors qu'ils remettent une somme record pour l'Association dans le cadre de ce projet.

Après une pause de 5 ans, l'Expédition Leucan était de retour avec un nombre de participants record. Ensemble, ils se sont envolés au Maroc pour une randonnée d'aventure de 12 jours, pilotée par Alexis le Randonneur, où ils ont notamment gravi le mont Toubkal et la dune Erg Chebbi.

Une aventure où la bienveillance et le dépassement de soi se rencontrent

Pour certains participants, le voyage a été entrepris pour honorer la mémoire d'un enfant décédé ou pour redonner à l'Association qui a aidé un enfant guéri de leur entourage. Pour d'autres, ce voyage a été une opportunité de dépassement et une occasion de poser un geste de générosité plus grand que nature pour les enfants atteints de cancer et leur famille.

« L'Expédition Leucan a été une aventure absolument mémorable. Chaque participant a fait preuve de force et de solidarité incroyable pour atteindre le sommet du mont Toubkal, où l'émotion et la fierté furent palpables. Merci à tous les participants pour leur dévouement envers la cause. » affirme Jacques Tremblay, directeur provincial, événements et développement, et participant à l'Expédition Leucan 2024.

Les dons amassés par les participants permettront de financer les nombreux services distinctifs et adaptés de l'Association comme l'aide financière et le soutien affectif, ainsi que la recherche clinique pour que les enfants atteints de cancer aient accès aux meilleurs traitements.

Leucan tient à remercier chaleureusement ses partenaires Chlorophylle et soNomad, Alexis le Randonneur, Jeanne Rondeau-Ducharme, ainsi que tous les participants pour leur générosité et leur engagement envers la cause.

Leucan invite la population à rester à l'affut des détails de la prochaine édition de l'Expédition Leucan en visitant le www.expeditionleucan.com.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

