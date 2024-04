Véhicules électriques et batteries lithium-ion : comprendre et prévenir les risques





MONTRÉAL, le 24 avril 2024 /CNW/ - L'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) publie un site Web sous forme de foire aux questions (FAQ) sur les enjeux de santé et sécurité du travail liés aux véhicules électriques et aux batteries lithium-ion. Ce site répond aux principales questions des conseillères et conseillers en prévention touchés par ces problématiques.

Pourquoi une foire aux questions (FAQ)?

Afin de répondre aux questions des différents secteurs, tels que la fabrication, l'entretien et la réparation, le remorquage et les services incendie, l'IRSST a créé un site Web sous forme de FAQ qui répondrait aux questions concernant les risques et les moyens de prévention liés aux véhicules électriques et aux batteries lithium-ion. Comme de nouvelles connaissances sont continuellement en émergence sur ce sujet, cette façon de faire permettra de bonifier et d'ajuster les réponses dans le temps.

Cette FAQ est divisée en cinq sections, s'adressant particulièrement aux conseillères et conseillers en santé et sécurité du travail et aux intervenantes et intervenants dans les milieux de travail. Rien n'empêche les travailleuses, travailleurs, techniciennes et techniciens en contact avec ces véhicules ou ces batteries à visiter le site Web pour trouver des réponses à leurs questions ou acquérir de nouvelles connaissances.

Les cinq sections

Définitions et notions de base : pour celles et ceux désirant se familiariser avec le sujet Réglementations et normes : pour celles et ceux se questionnant sur ce qui est déjà existant et ce qui se fait ailleurs dans le monde Véhicules électriques et batteries lithium-ion en bon état Véhicules électriques et batteries lithium-ion endommagés Entreposage des batteries

Les sections 3 et 4 répondent aux risques encourus et aux moyens de prévention qui existent pour protéger les travailleuses et les travailleurs, qui peuvent être exposés dans certaines circonstances à des risques tels que l'emballement thermique, les chocs électriques, les éclats d'arc et l'exposition à des produits toxiques.

Citation de Marie-Josée Ross, conseillère en mobilisation des connaissances à l'IRSST et pilote du projet

« Après avoir présenté quelques ébauches au comité de travail, j'ai constaté que le meilleur livrable était celui qui découlait des réponses que je pouvais fournir aux questions soulevées. Les réponses apportées proviennent de sources fiables, tels que des articles scientifiques, des rapports de recherches et d'études expérimentales ainsi que des normes », souligne-t-elle.

Pour consulter la foire aux questions

À propos de l'IRSST

Solidement implanté au Québec depuis 1980, l'IRSST est un organisme de recherche scientifique reconnu pour l'expertise de son personnel et la qualité de ses travaux. L'Institut est une corporation sans but lucratif dont le conseil d'administration est composé d'un nombre égal de représentants d'employeurs et de travailleurs. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lui fournit la majeure partie de son financement, à même les cotisations qu'elle perçoit des employeurs. De plus, l'IRSST est reconnu depuis 1982 comme organisme de bienfaisance enregistré.

