La pièce manquante - TUC S.r.l présente TUC.tiny : la clé pour accéder à la nouvelle mobilité





TUC S.r.l., la Deep Tech Company connue pour sa technologie TUC.technology, lance une évolution fondamentale de son offre, TUC.tinytm. Cette révolution de la mobilité s'accompagne de toutes les fonctionnalités à la base du brevet TUC.technology, délivré dans plus de 140 pays à travers le monde. Un petit bijou basé sur les trois piliers technologiques de TUC, la structuration mécanique, la gestion électronique et l'échange de données, conçu pour s'interfacer également avec l'électronique grand public grâce à l'intégration de la technologie USB Type-C. TUC.tinytm devient l'USB de la mobilité, une solution qui vise à réinventer l'interaction entre les utilisateurs et les véhicules en rapprochant la mobilité et la vie quotidienne.

Une véritable toile vierge, qui peut être transformée et personnalisée un nombre incalculable de fois grâce à TUC.tinytm et TUC.technologytm, s'adaptant avec souplesse à chaque besoin et préférence. Grâce à la technologie brevetée innovante de TUC, des appareils personnels tels que des smartphones, tablettes, haut-parleurs et systèmes d'automatisation vocale peuvent être intégrés en toute sécurité. Dans le même temps, les éléments spécifiques à l'automobile tels que les tableaux de bord, les commutateurs pour la sélection du mode de conduite et le contrôle de la climatisation, et les systèmes de navigation avec caméras intégrées s'harmonisent avec les accessoires qui peuvent être utilisés à la fois dans la voiture et à la maison, tels que les diffuseurs de parfum et les lumières d'ambiance.

Avec TUC.tinytm et son interface avancée, qui comprend la fixation physique, la connectivité électrique et le transfert de données, n'importe quel appareil peut être intégré dans la conception modulaire du tableau de bord, ce qui le rend immédiatement opérationnel. Les utilisateurs peuvent ainsi personnaliser leur espace mobile avec une facilité et une liberté extrêmes. TUC.tinytm est conçu pour prendre en charge tous les appareils du quotidien dotés d'une connexion USB Type-C. Ces derniers peuvent être intégrés à TUC.tinytm par le biais d'un module dernier cri. La solution proposée se distingue par sa capacité à se fondre harmonieusement dans n'importe quelle partie du véhicule, à l'intérieur comme à l'extérieur, en garantissant une installation directe et simple, tant en phase de production qu'après-vente, éliminant ainsi la nécessité d'adopter des solutions inefficaces et peu sûres telles que des ventouses ou d'autres systèmes peu pratiques et peu fiables. En outre, la robustesse de TUC.tinytm est assurée par un système de verrouillage mécanique ou à actionnement électronique, qui fait bénéficier de la sécurité offerte par la technologie NFC pour un contrôle fiable des fonctions de verrouillage et de déverrouillage.

« Nous sommes fiers des résultats obtenus grâce à notre engagement constant au cours des dernières années », déclare Ludovico Campana, inventeur et directeur général de TUC. « TUC.tinytm représente notre promesse pour l'avenir, une vision d'un monde où la technologie et la mobilité se rejoignent dans des expériences personnalisées, conçues autour des besoins de chacun. Avec TUC.technology®, nous permettons un changement de paradigme, en donnant aux constructeurs automobiles des outils visant à simplifier le développement, l'ingénierie et la fabrication, tout en permettant de nouveaux modèles commerciaux qui améliorent la personnalisation continue après la production. Notre objectif est que ce ne soit pas l'utilisateur qui s'adapte au cycle de vie du véhicule, mais que le véhicule puisse évoluer pour répondre aux besoins changeants de son utilisateur. Nous sommes ravis des résultats obtenus par les clients qui expérimentent et adoptent notre technologie, témoignant de la validité et de l'efficacité de notre travail », poursuit M. Campana. « C'est l'avenir que TUC S.r.l. est en train de construire : un écosystème de mobilité où chaque innovation est guidée par les valeurs de démocratisation de la technologie, de personnalisation et de durabilité, avec l'ambition de dépasser les limites actuelles et d'explorer de nouvelles possibilités pour une société plus connectée, durable et responsable. »

Le lancement de TUC.tinytm vient compléter l'offre de TUC.technology. Elle marque une nouvelle étape vers la « démocratisation » de la technologie. Le passage vers une expérience de mobilité avancée s'élargit, faisant aisément la place à des objets intelligents qui animent notre quotidien. Il ne s'agit pas seulement d'une avancée technologique, c'est aussi l'invitation de TUC à imaginer et à construire ensemble le futur de la mobilité, un monde où la technologie nous unit, améliorant chaque aspect de notre vie au quotidien.

À PROPOS DE TUC.technology

TUC S.r.l. est une Deep-Tech Company à l'avant-garde de l'innovation en matière de mobilité, spécialisée dans le développement de solutions modulaires pour les véhicules qui visent à simplifier et à révolutionner le concept du véhicule, d'un produit défini à une expérience définissable. Se distinguant par son excellence technologique au niveau international, TUC a obtenu une reconnaissance significative, y compris par le biais d'expositions au CES à Las Vegas, au Musée national de l'automobile et de la part de grands journaux.

Avec le lancement de TUC 3.0, l'entreprise établit de nouvelles normes dans l'industrie en s'associant à des équipementiers mondiaux de premier plan. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tuc.technology.

24 avril 2024 à 08:00

