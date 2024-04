METRO inc. lance Moi en Ontario offrant de nouvelles façons d'économiser





Un tout premier programme de récompenses arrive chez Food Basics

TORONTO, le 24 avril 2024 /CNW/ - METRO inc. lancera Moi Rewards dans les 275 magasins Metro et Food Basics de l'Ontario plus tard cette année. Moi Rewards permettra aux membres d'économiser sur leurs achats d'épicerie en accumulant et en échangeant des points en magasin et en ligne, et de recevoir des promotions personnalisées de la part des deux grandes enseignes alimentaires qui rejoignent 75 % des ménages en Ontario. La clientèle des pharmacies Jean Coutu en Ontario qui bénéficie déjà du programme Moi pourra accumuler davantage et échanger plus rapidement ses points en combinant ses achats dans toutes les enseignes participantes.

Le programme Moi Rewards, une évolution du programme initial de récompenses metro&moi de METRO, a été conçu grâce à la solide expertise développée par l'équipe de METRO au fil des ans et a été lancé avec succès en mai 2023. Il y a actuellement plus de 2,5 millions de membres Moi actifs au Québec. Plus récemment, le sondage Wow 2024 de Léger a classé Moi comme le programme de récompenses le plus largement utilisé au Québec, avec 79 % des clients de METRO activement engagés dans le programme.

« Nous sommes heureux d'annoncer que le programme Moi Rewards sera offert en Ontario auprès de nos clients Metro et Food Basics. Moi Rewards sera simple à utiliser, personnalisé, et offrira aux clients des économies et des choix correspondant à leurs goûts personnels », a déclaré Alain Tadros, vice-président et chef du marketing et de la stratégie numérique.

Metro se retirera du programme AIR MILES® et mettra un terme à son programme Thunder Bucks plus tard cette année pour introduire Moi Rewards dans tous ses magasins. Plus de détails sur le lancement du programme Moi Rewards seront annoncés ultérieurement. Dans l'intervalle, AIR MILES® continuera d'être offert dans les magasins Metro en Ontario et Thunder Bucks continuera d'être offert dans les magasins Metro à Thunder Bay.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 980 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez metro.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

