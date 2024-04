L'INSTITUT MOVEMBER EN SANTE DES HOMMES S'ENGAGE À VERSER 52,69 MILLIONS $ CAD POUR LE BIEN-ÊTRE DES INDIGÈNES





18,55 MILLIONS $ CAD SERONT INVESTIS DANS LES COMMUNAUTÉS ET ORGANISATIONS AUTOCHTONES CANADIENNES SUR UNE PÉRIODE DE 7 ANS

TORONTO, le 24 avril 2024 /CNW/ - Au cours des douze dernières années, Movember a travaillé fort pour renforcer le bien-être social et émotionnel des hommes autochtones du monde entier. L'Institut Movember en Santé Masculine -- une initiative révolutionnaire réalisée par Movember -- est fière d'annoncer un investissement historique de 52,69 millions $ CAD dans la santé des indigènes avec le lancement de son Initiative pour le Bien-être Social et Émotionnel au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Aotearoa Nouvelle-Zélande. Le Canada verra un total de 18,55 millions $ CAD investis dans ses communautés et organisations autochtones sur une période de 7 ans, ce qui permettra de concevoir, d'élaborer et de mettre en oeuvre des stratégies visant à améliorer le bien-être social et émotionnel des garçons et des hommes autochtones. Ces fonds essentiels seront distribués par l'intermédiaire de l'Initiative d'Autonomisation de la Communauté pour la Santé des Hommes Indigènes et de l'Initiative d'Innovation pour le Bien-être des Hommes Indigènes de Movember, qui partagent un objectif primordial d'améliorer le bien-être social et émotionnel des garçons et des hommes autochtones, ainsi que de leurs communautés.

Cet engagement à grande échelle vise à s'attaquer aux disparités alarmantes en matière de santé dont souffrent les hommes indigènes par le biais d'approches holistiques1 et axées sur la communauté. Au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Aotearoa Nouvelle-Zélande, la santé des hommes indigènes reste de plus en plus disproportionnée, car ils présentent des taux plus élevés de maladies chroniques, de problèmes de santé mentale, de mortalité et de toxicomanie ; les taux de suicide sont presque deux fois plus élevés que ceux des hommes non indigènes ; pour les hommes Inuits, ces taux sont près de neuf fois plus élevés2. Movember a pour but de remédier à ces disparités en matière de santé en améliorant le bien-être social et émotionnel des garçons et des hommes autochtones, ainsi que de leurs communautés, grâce au lancement de l'Initiative pour le Bien-être Social et Émotionnel.

Le bien-être social et émotionnel est un terme adopté par de nombreux peuples et communautés autochtones. Il s'agit d'une vision holistique de la santé qui reconnaît les liens complexes que les gens entretiennent avec la terre, la mer, la culture, la spiritualité, la parenté et la communauté, ainsi que les effets permanents de l'histoire indigène et de la politique. En favorisant le bien-être social et émotionnel, Movember peut contribuer à la guérison et à l'amélioration de l'état de santé des générations à venir.

"Nous assistons à de profondes transformations dans les résultats de santé et le bien-être des communautés, grâce à des programmes financés par Movember tels que Work 2 Give. Ces initiatives permettent aux hommes autochtones de reprendre en main leur santé et leur patrimoine culturel, ce qui favorise la résilience des hommes autochtones et déclenche des changements positifs dans l'ensemble des communautés autochtones", déclare Sonia Prevost-Derbecker, directrice mondiale du volet Indigène de Movember.

Work 2 Give (Travailler pour donner) est un programme dirigé par des autochtones et axé sur les autochtones, qui donne aux hommes incarcérés - principalement des autochtones - la possibilité de redonner aux communautés autochtones en créant et en donnant des objets faits à la main, tels que des lits de jardin, des tables de pique-nique, des tambours, des abris de bus, des petites maisons et bien plus encore. Cette pratique du don est au coeur de la mission de Work 2 Give, un moyen de rétablir l'équilibre tout en répondant au besoin d'un travail significatif pendant l'incarcération.

Robert Rittwage, un chef d'équipe dévoué de Work 2 Give, souligne l'impact profond du programme en déclarant que les compétences, la camaraderie et les expériences culturelles immersives offertes aux hommes incarcérés agissent comme une "bouée de sauvetage" pour les participants. Non seulement ils sont en mesure d'acquérir des compétences pratiques, mais ils peuvent découvrir le sens profond d'avoir un but et de la fierté en contribuant activement à la communauté et au patrimoine culturel. "Work 2 Give ne se contente pas de construire des meubles et des objets pour la communauté ; il construit des ponts entre les individus, les cultures et les générations. C'est un témoignage du pouvoir de guérison que confère le fait de donner en retour et un rappel que la véritable réconciliation réside dans le service aux autres", explique M. Rittwage.

Un participant de Work 2 Give a fait part de son expérience en ces termes : "Le fait de venir ici et de travailler avec Work 2 Give a changé l'orientation de ma vie, c'est certain. J'envisage maintenant de m'inscrire à une école de métiers - ébénisterie - et de trouver un bon moyen de subvenir aux besoins de ma famille". Cet homme a commencé à travailler avec Work 2 Give au début de son parcours correctionnel de guérison. Depuis, il est passé par tous les échelons du système et s'efforce de retrouver sa famille. "La plus grande opportunité a été d'avoir la possibilité de donner, parce que toute ma vie, c'était moi, moi, moi. Je ne vois plus la vie de cette manière". Il est maintenant mentor bénévole au sein de Work 2 Give pour d'autres hommes autochtones qui construisent des articles nécessaires à leurs communautés. "Avant de participer à ce programme, je ne disposais pas de bons outils à transmettre à mes enfants. Aujourd'hui, j'apprends beaucoup de choses que je peux leur enseigner et qui favorisent l'acte de donner."

Une évaluation de Work 2 Give a été menée par Movember en partenariat avec le Service Correctionnel du Canada (SCC) et la Dre Anita Olsen Harper. Des données qualitatives ont été recueillies auprès des participants, de Movember, du personnel du SCC, des instructeurs, des partenaires et des leaders/membres de la communauté. Les résultats montrent l'efficacité du programme à soutenir le bien-être mental des participants et à initier un fort sentiment d'estime de soi et d'avoir un but durant l'incarcération. De nombreux participants ont parlé du puissant leadership qui intègre les façons de faire indigènes et la solidarité par le biais d'une communication respectueuse et continue. Certains participants ont déclaré que le fait d'aborder les problèmes selon les méthodes autochtones traditionnelles permettait de retrouver l'espoir, de travailler à la guérison, d'apprendre la responsabilité personnelle et de développer la confiance.

Un participant confie que "ce sont les bonnes personnes qui dirigent Work 2 Give" et décrit les valeurs du programme comme étant fondées sur les concepts de communauté, de relations et de réciprocité. L'aspect spirituel de la vie carcérale a été souligné : "Certains gars ici se souviennent certainement de ce qu'ils ressentaient, de ce qui leur passait par la tête lorsqu'ils construisaient ces objets, que leurs proches de l'autre côté essayaient d'arranger les choses". Les chefs témoignent leur reconnaissance envers les hommes qui ont fabriqué chaque objet en les appelant par leur nom (Ken a fabriqué ceci, ou Kevin a fabriqué cela) et serrent toujours dans leurs bras l'objet que ces hommes ont fabriqué parce qu'ils connaissent l'esprit de ceux qui l'ont fabriqué et qu'ils savent que cela va perdurer. "C'est comme si vous aviez un cadeau que votre grand-mère vous a offert - c'est dans ce même esprit-là".

En élaborant davantage de programmes et de services ancrés dans la culture autochtone et fondés sur les principes de la santé holistique, Movember peut améliorer considérablement sa capacité à s'occuper de la santé des hommes autochtones.

Movember invite les parties intéressées à enregistrer leur Manifestation d'Intérêt et à se renseigner sur l'Initiative pour le bien-être Social et Émotionnel ici. Les candidatures retenues seront guidées par un comité consultatif indigène international, composé de peuples indigènes du monde entier, qui veillera à la pertinence culturelle et à l'efficacité à long terme des programmes au sein des communautés locales.

En savoir plus sur le travail de Movember avec les communautés indigènes ici.

À propos de Movember :

Depuis 2003, Movember a créé un mouvement mondial en faveur de la santé masculine, en finançant plus de 1 300 projets dans le monde entier, en remettant en cause le statu quo, en stimulant la recherche sur la santé masculine et en transformant la manière dont les services de santé atteignent et soutiennent les hommes. Movember s'est attaqué avec une détermination inébranlable à trois des plus grands problèmes de santé qui touchent les hommes : le cancer de la prostate, le cancer testiculaire, ainsi que la santé mentale et le suicide.

Movember encourage les hommes à adopter des comportements plus sains, à remettre en question les systèmes de santé et confronter les normes de genre afin de réduire les inégalités en matière de santé et de sauver davantage de vies. Car l'amélioration de la santé masculine peut avoir un impact positif profond sur les femmes, les familles et la société. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Movember.com.

À propos de l'Institut Movember en Santé Masculine :

S'appuyant sur un héritage de 20 ans d'investissement dans la santé physique et mentale des hommes, avec près d'un milliard de dollars à ce jour, l'Institut Movember en Santé Masculine a des objectifs ambitieux pour améliorer la qualité de vie de millions d'hommes dans le monde entier. Movember réunit des experts mondiaux dans le domaine de la santé masculine afin d'accélérer la recherche et de la traduire en résultats tangibles dans le monde réel.

L'Institut a pour objectif de rehausser le profil de la santé masculine auprès des décideurs politiques afin qu'elle soit considérée proportionnellement à la charge de morbidité associée à la santé masculine. En se concentrant sur des domaines clés tels que la santé mentale des hommes, les cancers de la prostate et testiculaire, les soins de santé spécifiques au genre et la connaissance de la santé des hommes, l'Institut Movember en Santé Masculine vise à combattre les facteurs de risque évitables, qui contribuent à 67 % des décès masculins, et à réaliser des progrès durables en matière de santé des hommes à l'échelle internationale.

1Dans les concepts indigènes, le " wholisme " est le fait d'être " entier " comme un être humain entier (les 4 quadrants de la roue de médecine), plutôt que le concept christianisé de " saint ". 2Statistique Canada 2019, Le suicide chez les membres des Premières nations, les Métis et les Inuits : Résultats de la cohorte Santé et environnement du recensement canadien de 2011, consulté le 26 février 2024.

