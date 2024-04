La cérémonie de remise du Prix japonais 2024 se déroule en présence de Leurs Majestés l'Empereur et l'Impératrice du Japon





La Japan Prize Foundation (président : Hiroshi Komiyama) a organisé une cérémonie de remise des prix le mardi 16 avril à l'Imperial Hotel Tokyo dans le quartier de Chiyoda à Tokyo pour conférer le Prix japonais à des scientifiques qui ont accompli des travaux créatifs et spectaculaires dans les domaines scientifiques et technologiques mondiaux et qui ont contribué de manière substantielle à l'instauration de la paix et de la prospérité pour l'ensemble de l'humanité.

Le professeur Brian J. Hoskins (Royaume-Uni) et le professeur John Michael Wallace (États-Unis), les lauréats dans le domaine des ressources, de l'énergie, de l'environnement et de l'infrastructure sociale, et le professeur Ronald M. Evans (États-Unis), le lauréat dans le domaine des sciences médicales et des sciences pharmaceutiques, étaient présents à la cérémonie de remise des prix, et chaque domaine s'est vu attribuer 100 millions de yens ainsi qu'un certificat et une médaille.

Chaque année, les lauréats du prix japonais sont recommandés par environ 15 500 scientifiques et ingénieurs de renom du monde entier, et sont sélectionnés après un examen rigoureux prenant environ 1 an. Pour l'année 2024, la Fondation a reçu 130 nominations pour les domaines des ressources, de l'énergie, de l'environnement et des l'infrastructures sociales, et 198 nominations pour les domaines des sciences médicales et des sciences pharmaceutiques. Les lauréats de cette année ont été sélectionnés parmi 328 candidats.

La cérémonie a été suivie par environ 150 invités, commençant par Leurs Majestés l'Empereur et l'Impératrice, les chefs des trois branches du gouvernement et d'autres responsables, ainsi que des représentants de divers autres secteurs de la société. Sa Majesté l'Empereur a prononcé une allocution, suivie des discours des trois lauréats et des félicitations de Hidehisa Otsuji, président de la Chambre des conseillers.

La cérémonie de remise des prix de cette année peut être visionnée via les liens ci-dessous.

Version japonaise : https://www.youtube.com/live/9u7k6Al_MlU?si=B8EhDuvEByzFlTKB

Version anglaise : https://www.youtube.com/live/FsNvb9V0ODo?si=vAlfPk94QvCq4Iac

À propos du Prix japonais

La création du Prix japonais en 1981 a été motivée par la volonté du gouvernement japonais de créer un prix reconnu à l'échelle mondiale qui contribuerait au développement scientifique et technologique à travers le monde. Grâce à de nombreux dons, la Japan Prize Foundation a reçu l'aval du Bureau du Cabinet en 1983. Le Prix japonais est décerné à des scientifiques et des ingénieurs du monde entier qui sont à l'origine de réalisations créatives et spectaculaires aidant à faire progresser leurs domaines, et qui contribuent de manière significative à l'instauration de la paix et de la prospérité pour toute l'humanité. Les chercheurs dans tous les domaines de la science et des technologies sont éligibles pour le prix, deux domaines étant sélectionnés chaque année en fonction des tendances du moment en matière de développement scientifique et technologique. En principe, une personne est récompensée dans chaque domaine et reçoit le prix, un certificat, une médaille et une somme d'argent. Assistent à chaque cérémonie de remise des prix l'empereur et l'impératrice du Japon actuels, des responsables des trois branches du gouvernement et d'autres fonctionnaires concernés, ainsi que des représentants de diverses autres composantes de la société.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

24 avril 2024 à 00:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :