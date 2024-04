Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 23 avril 2024

Mardi 23/04/2024 Gros lot de LOTTO MAX estimé à 21 millions $ LottoMax MAIN Draw07, 14, 17, 26, 29, 38 & 39 No comp. 18 POKER LOTTO Main gagnante: 3-D, Q-S, 5-C, Q-C, 10-D. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q =...

Un reportage du ministère de la Culture et du Tourisme de la province de Guizhou : Le 19 avril, la cérémonie d'ouverture et la conférence de promotion culturelle et touristique de Guizhou de la « Guizhou, The Hidden Beauty of China » -- la Semaine...