Guizhou, Chine fait ses débuts à Paris - « Guizhou, la beauté cachée de la Chine »





-- Coup d'envoi de la Semaine de promotion de la culture et du tourisme de Guizhou 2024

Le 19 avril, la cérémonie d'ouverture et la conférence de promotion culturelle et touristique de Guizhou de la « Guizhou, The Hidden Beauty of China » -- la Semaine de promotion de la culture et du tourisme colorés de Guizhou 2024 ont eu lieu à Paris, en France. De nombreux invités chinois et français ont assisté à l'événement ce jour-là, notamment Lu Yongzheng, chef de la délégation provinciale de Guizhou, Chen Li, ministre de l'ambassade de Chine en France, Liu Hongge, directeur du Centre culturel chinois de Paris, Francesco Franggialli, Secrétaire général honoraire de l'Organisation mondiale du tourisme, du Bureau de promotion de la culture et du tourisme du Guizhou en France, ainsi que des invités de tous les secteurs de la France.

Lors de la conférence de promotion, Lu Yongzheng a fait une présentation principale. Il a déclaré que la Chine et la France ont une relation historique précieuse. Cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Dans le contexte du développement stable des relations sino-françaises, Guizhou entretient des contacts de plus en plus étroits et développe sa coopération avec la France, avec des échanges interpersonnels plus fréquents et une amélioration continue de la coopération et des échanges locaux. Cet événement de Guizhou en France vise à faire partie de l'Année franco-chinoise du tourisme culturel, permettant au peuple français de mieux comprendre Guizhou et favorisant l'expansion des échanges culturels entre les deux pays. Guizhou, connue sous le nom de « province montagneuse », possède de riches trésors naturels et une culture riche, y compris des merveilles paysagères de classe mondiale telles que la cascade Huangguoshu, le Libo Daxiao Hole Scenic Resort et la montagne Fanjing. Elle abrite également de profondes merveilles culturelles telles que la culture rouge, la culture yangming, la culture ethnique et la culture tunpu. Guizhou a créé des merveilles de construction telles que le « Musée du pont de classe mondiale », la « Vallée numérique de Chine » et le « Radiotélescope sphérique à ouverture de 500 mètres (FAST) », apportant des idées et des solutions à la modernisation de la coexistence harmonieuse entre les humains et la nature. Bien que Guizhou et la France soient à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, elles ont de nombreuses similitudes. Les deux endroits présentent des caractéristiques géologiques montagneuses et karstiques et sont réputés pour leur célèbre culture du vin et de l'alcool. La France est une source et une destination touristique importante pour la province de Guizhou. Profitant de cette visite de la délégation de Guizhou comme opportunité, Guizhou et la France s'engageront dans une coopération plus profonde, plus large et de plus haut niveau dans les domaines du tourisme écologique et montagneux, du tourisme rural, des entreprises touristiques et de la formation du personnel. Ils établiront conjointement des mécanismes d'échange culturel, développeront les marchés du tourisme, partageront des opportunités de développement mutuellement bénéfiques et contribueront aux relations amicales stables et à long terme entre la Chine et la France.

Lors de la cérémonie d'ouverture, M. Francesco Frangialli, secrétaire général honoraire de l'Organisation mondiale du tourisme, et M. Liu Hongge, directeur du Centre culturel chinois de Paris, ont respectivement prononcé des discours, accueillant et félicitant Guizhou pour ses activités promotionnelles en France. Frangialli a déclaré que « chaque visite à Guizhou m'apporte un sentiment différent » et a espéré que davantage de Français auraient la possibilité de visiter Guizhou et la Chine.

Jean Bottazzi, un explorateur de grottes de renommée internationale et vice-président de la French Cave Alliance, a partagé plus de 30 ans d'expérience dans la recherche scientifique et le développement de l'exploration des grottes à Guizhou, louant « Guizhou comme un paradis pour les aventures souterraines ».

Frank Desplanques, un producteur de France 2, qui a fait connaissance avec Guizhou grâce à l'émission « Meeting the Unknown Area - Episode of Guizhou », s'est souvenu de son sentiment de visiter Guizhou pour la première fois en 2016 pour filmer l'émission. Il a déclaré : « Non seulement nous, mais aussi les Français qui ont regardé cette émission ont été profondément touchés par les sourires purs des résidents de Miao. »

Gregoire de Gaule, neveu du général Charles de Gaulle de France et photographe, a visité Guizhou à plusieurs reprises pour la photographie et les excursions, louant la « beauté du paysage et de la culture de Guizhou comme paradis pour les photographes ».

Robbie Bridgeman, directeur du documentaire National Geographic « Best of the World's Destinations : Guizhou », s'est rendu sur le site d'Australie pour partager son expérience de tournage à Guizhou, louant Guizhou pour ses ressources secrètes que les explorateurs, les voyageurs et les photographes se sont rendus à d'innombrables reprises.

Lors de l'événement, le public chinois et étranger a assisté avec grand intérêt à des spectacles de danse ethnique de Guizhou. Le son éthéré du choeur de Dong a résonné dans le lieu, et les chanteurs de groupes ethniques tels que Miao, Dong et Shui ont invité le public français à chanter leur chanson « Waiting for You ». La prestation bilingue de la chanson d'art française « La Hirondelle » a fusionné la mode avec l'ethnicité, montrer au monde la diversité de Guizhou et la voix de la Chine.

On rapporte que la semaine de promotion se poursuivra jusqu'au 26 avril, au cours de laquelle une série d'événements auront lieu, y compris le lancement mondial du documentaire National Geographic « Best of the World's Destinations : Guizhou » et une exposition de photos thématiques portant le même nom, une séance d'information sur la route touristique de Guizhou, une dégustation d'alcool et de thé de Guizhou, etc. Cette série de merveilleuses activités vise à faire sentir à plus de Français le charme diversifié de Guizhou à proximité, à raconter l'histoire chinoise au monde entier, et approfondir l'échange et l'apprentissage mutuel entre les civilisations chinoise et française.

