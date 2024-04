La ministre Hajdu à Vancouver pour souligner les investissements du Budget 2024 dans la réconciliation





VANCOUVER, BC, le 23 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral a récemment déposé le budget de 2024 : Une chance équitable pour chaque génération.

Le budget de 2024 est axé sur un avenir équitable pour tous les Canadiens et les peuples autochtones.

Aujourd'hui, la ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, était présente à Our Gathering kexwkexwntsút chet, t? sq ?q ip ct, à Vancouver, en Colombie-Britannique, en compagnie de dirigeants des Premières Nations, pour souligner les engagements fédéraux pris dans le cadre du budget de 2024. Cette année marque la 11e réunion annuelle Our Gathering, un forum unique à la Colombie-Britannique où les Premières Nations de la Colombie-Britannique et le Canada se réunissent pour discuter des priorités communes de façon ouverte et honnête.

Le budget de 2024 prévoit un plan pour bâtir un Canada qui fonctionne mieux pour les peuples autochtones et qui nous fait avancer sur la voie de la réconciliation. Pour les peuples autochtones, cela signifie :

Plus de logements et d'infrastructures communautaires : Investissement de 918 millions de dollars dans le logement des Autochtones et l'infrastructure communautaire pour combler les lacunes en matière de logement et d'infrastructure dans les communautés autochtones. Cette somme s'ajoute aux 5 milliards de dollars déjà disponibles pour les communautés en 2024-2025.

: Investissement de 918 millions de dollars dans le logement des Autochtones et l'infrastructure communautaire pour combler les lacunes en matière de logement et d'infrastructure dans les communautés autochtones. Cette somme s'ajoute aux 5 milliards de dollars déjà disponibles pour les communautés en 2024-2025. Plus d'écoles et d'éducation postsecondaire : Investissement de 545,1 millions de dollars pour la rénovation et la construction de nouvelles écoles de la maternelle à la 12e année. De plus, près de 243 millions de dollars pour les étudiants de niveau postsecondaire des Premières Nations, en plus des 487,5 millions de dollars sur dix ans pour les étudiants inuits et métis.

Investissement de 545,1 millions de dollars pour la rénovation et la construction de nouvelles écoles de la maternelle à la 12e année. De plus, près de 243 millions de dollars pour les étudiants de niveau postsecondaire des Premières Nations, en plus des 487,5 millions de dollars sur dix ans pour les étudiants inuits et métis. Plus de possibilités économiques : Comprenant 5 milliards de dollars pour le Programme de garantie de la charge de travail des Autochtones, l'élargissement de la compétence fiscale des Autochtones pour créer plus de possibilités de revenus autonomes, et 388 millions de dollars d'investissements supplémentaires pour soutenir l'entrepreneuriat autochtone. le tourisme autochtone, les possibilités d'énergie propre et l'Initiative sur les partenariats stratégiques.

L'histoire de l'oppression et de la discrimination systématiques auxquelles font face les communautés a fait en sorte que, pendant beaucoup trop longtemps, les peuples autochtones ont été laissés pour compte. Avec le budget de 2024, le gouvernement prend des mesures pour bâtir une économie équitable pour tous. Nous y parviendrons grâce à notre financement permanent, qui comprend :

150 millions de dollars sur 5 ans, à compter de l'exercice de 2022 à 2023, pour faire progresser les possibilités économiques prêtes à être mises en chantier dans les communautés autochtones;

65 millions de dollars sur 5 ans, à compter de l'exercice de 2023 à 2024, pour élaborer conjointement un nouveau registre des terres dirigé par les Premières Nations et aider les Premières Nations à renforcer leur capacité d'exercer leur compétence sur leurs terres, leurs ressources et leur environnement;

21 millions de dollars sur 5 ans, à compter de l'exercice de 2023 à 2024, pour accroître la participation aux évaluations environnementales et réglementaires des grands projets.

Le budget de 2024 propose également d'accroître le soutien aux peuples autochtones vivant en milieu urbain. Il propose d'ajouter 60 millions de dollars sur 2 ans, à compter de 2024-2025, pour appuyer les centres d'amitié de tout le pays, qui fournissent du soutien et des services indispensables dans des domaines comme la santé, le logement, l'éducation, le développement économique et le bien-être communautaire.

Citation

« Notre gouvernement est entré en fonction en promettant de renforcer et d'élargir la classe moyenne. Nous avons tenu cet engagement en réduisant la pauvreté, en particulier chez les enfants et les personnes âgées, et en créant des millions de bons emplois pour les Canadiens. Notre travail n'est pas terminé. Grâce au budget de 2024, nous redoublons d'efforts pour ouvrir la voie à la classe moyenne à des millions de jeunes Canadiennes et Canadiens. Nous construirons davantage de logements et contribuerons à réduire le coût de la vie. Nous dirigerons notre économie vers une croissance qui profite à tout le monde. C'est ce que constitue une chance équitable pour chaque génération. »

- L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Le budget de 2024 vise un avenir juste et équitable pour les peuples autochtones. Ce budget met l'accent sur les éléments fondamentaux de l'équité : investir dans un plus grand nombre de logements, dans plus d'éducation et dans plus de possibilités économiques. Nous continuerons de collaborer avec les partenaires autochtones pour nous assurer qu'ils disposent des ressources nécessaires à l'autodétermination et qu'ils ont l'égalité des chances de croissance, de prospérité et de participation à tous les aspects de la société. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

