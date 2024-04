Delta dévoile des solutions innovantes pour la fabrication intelligente et la mobilité électrique à la Hannover Messe 2024





HANNOVRE, Germany, 23 avril 2024 /PRNewswire/ -- Delta, un leader mondial dans la gestion de l'énergie et fournisseur de solutions vertes intelligentes basées sur l'IoT, présente, sous le thème « Réaliser un monde intelligent, durable et connecté », ses capacités uniques à favoriser des villes écologiques, une fabrication intelligente et un avenir durable à la Hannover Messe 2024. Cela inclut un nouveau chargeur ultra-rapide DC de 500 kW pour les véhicules électriques traditionnels et lourds, et une nouvelle génération de robots collaboratifs (Cobots) pour les applications d'automatisation des usines intelligentes.

Lors de la conférence de presse d'aujourd'hui, Dalip Sharma, président et directeur général de Delta Electronics Région EMEA, a déclaré : « L'engagement de Delta envers la durabilité est étroitement intégré à nos solutions innovantes et à notre modèle d'affaires, reflétant les efforts de l'Europe vers un objectif net zéro émission. De plus, nos mesures de durabilité proactives, telles que notre système de tarification interne du carbone, ont été cruciales pour que les usines, les centres de R&D et les bureaux de Delta dans la région EMEA complètent leurs objectifs pour la RE100 en 2023. Nous sommes également fiers de démontrer notre collaboration avec NVIDIA sur un nouveau « Omniverse Digital Twin », développé avec sa plateforme OmniverseTM, pour nos lignes de production intelligentes. »

À travers le stand Delta de près de 400 mètres carrés, les visiteurs s'engageront dans un voyage dans le monde de l'infrastructure intelligente à travers trois secteurs : Industrie intelligente, Infrastructure énergétique intelligente et Infrastructure TIC.

Transformation vers l'usine intelligente

Michael Mayer-Rosa, directeur principal, groupe d'affaires automatisation industrielle chez Delta Electronics Région EMEA, a déclaré : « Tirant parti de notre expertise approfondie dans l'automatisation des machines, des processus et des usines, nous sommes fiers de dévoiler la série D-Bot de robots collaboratifs (cobots) à la Hannover Messe 2024. » Les cobots de Delta sont conçus pour un déploiement rapide et une opération simple, offrant une fonctionnalité « Plug & Play » aux côtés d'une programmation intuitive. Cette innovation renforce considérablement les capacités de Delta dans l'automatisation des usines intelligentes, répondant directement aux exigences les plus urgentes de l'industrie en matière d'adaptabilité et d'efficacité. De plus, le portefeuille de cobots offre des capacités de charge utile allant jusqu'à 30 kg, des portées allant jusqu'à 1800 mm, et est compatible avec EtherCAT, CODESYS et Modbus pour assurer des niveaux optimaux de précision, dans des applications telles que le pick & place, la palettisation et le soudage.

Le mois dernier, Delta était le seul fournisseur de solutions de gestion de l'énergie électrique et thermique invité à la conférence sur l'IA GTC 2024 de NVIDIA. Avec un « Digital Twin » alimenté par Omniverse, Delta a simplifié le processus de simulation de la détection de plateaux et d'objets sur une ligne robotique de démonstration en consolidant les données 3D d'équipements divers. Le résultat sur la ligne de démonstration a été une augmentation des capacités de génération de données synthétiques. Cette solution permet de gagner du temps pour planifier et optimiser le fonctionnement de l'usine avant le début de la production réelle.

Transition énergétique pour les défis du réseau

Delta soutient la transition énergétique avec ses solutions complètes d'infrastructure énergétique intelligente, incluant des onduleurs PV, des systèmes de stockage d'énergie, une variété de chargeurs de VE AC et DC, et un système avancé de gestion de la recharge de VE. À la Hannover Messe, la société présente une application de station de recharge rapide, incluant le tout nouveau chargeur de VE lourd DC de 500 kW, l'UFC 500, conçu pour la recharge de flottes et publique, avec le DeltaGrid® EVM. Cette intégration, complétée par le système de stockage d'énergie et les solutions d'énergie solaire de Delta, illustre l'engagement de Delta à atténuer le stress du réseau provoqué par la demande croissante de recharge rapide de VE.

Infrastructure solide d'information et de communication à l'ère de la transformation numérique

À Hannover, Delta présente également sa disposition à être un partenaire dans l'établissement d'une infrastructure solide d'information et de communication, présentant des solutions TIC complètes, des centres de données préfabriqués aux centres de données en périphérie, et l'infrastructure de télécommunication 5G, toutes conçues pour une efficacité, fiabilité et extensibilité optimale. Ces solutions permettent une efficacité énergétique et une productivité plus élevée dans des applications critiques à l'ère de l'IoT et de la transformation numérique.

Découvrez les innovations de Delta à la Hannover Messe 2024

Delta invite les visiteurs à explorer ses dernières technologies et solutions du 22 au 26 avril dans le Hall 11, Stand C05. Les représentants des médias qui ne peuvent assister à la conférence de presse cet après-midi peuvent toujours organiser des entrevues avec Delta pendant le salon. Pour plus d'informations sur la participation de Delta à la Hannover Messe 2024 et ses solutions innovantes, visitez: www.delta-emea.com/en-GB/landing/HM24

À propos de Delta

Fondé en 1971 et coté à la Bourse de Taïwan (code : 2308), le groupe Delta est devenu un leader mondial dans le domaine de l'alimentation d'énergie de commutation et des solutions de gestion thermique. Il bénéficie d'un portefeuille prospère de systèmes et de solutions d'économie d'énergie intelligents pour les secteurs de l'automatisation industrielle et de la construction, de l'alimentation des télécommunications, des infrastructures de centres de données, de la recharge EV, des énergies renouvelables, du stockage de l'énergie et de l'affichage ; son objectif est d'encourager le développement des villes durables et de la production intelligente. En tant qu'entreprise socialement responsable à l'échelle internationale, mue par sa mission : « fournir des solutions innovantes, propres et à haute efficacité énergétique pour un avenir meilleur », Delta met à profit ses compétences clés dans l'électronique de puissance à rendement élevé et son modèle commercial intégrant l'ESG pour relever les principaux défis environnementaux, tels que le changement climatique. Delta répond aux besoins de ses clients à travers ses bureaux de vente, centres de R&D et installations de production répartis dans 200 sites sur 5 continents.

Depuis ses débuts, Delta a reçu de nombreuses récompenses et distinctions internationales pour ses réalisations commerciales, ses technologies innovantes et son engagement en matière d'ESG. Le groupe Delta est recensé par les indices du Dow Jones Sustainability World Indextm (DJSI) depuis 2011, soit 13 années consécutives. En 2020, 2022 et 2023, le projet CDP a accordé au groupe Delta une note AA suite à son importante contribution à la lutte contre le changement climatique et sur les problèmes de gestion de l'eau. Le groupe a également été reconnu en tant que leader en matière d'engagement des fournisseurs, grâce au développement continu de sa chaîne de valeur durable pour la sixième année consécutive.

Pour plus d'informations sur Delta, veuillez consulter le site www.delta-emea.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2395161/Delta_Electronics_1.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2395163/Delta_Electronics_2.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2395165/Delta_Electronics_3.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2395164/Delta_Electronics_4.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1825102/4666226/Delta_Logo.jpg

23 avril 2024 à 13:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :