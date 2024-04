Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 - Plus de 8,6 M$ pour répondre à des défis de société grâce à des solutions innovantes





QUÉBEC, le 23 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde 8 604 704 $ à 32 organismes et établissements d'enseignement supérieur pour la réalisation de projets novateurs1 s'intéressant à des enjeux sociaux. Les sommes allouées proviennent de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 (SQRI2).

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Les initiatives, qui totalisent des investissements de 13 099 788 $, ont été sélectionnées à la suite d'un appel de projets en innovation sociale lancé en juillet dernier afin de répondre aux quatre enjeux sociétaux suivants :

1) la prévention des inégalités sociales et économiques à risque d'engendrer la pauvreté et l'exclusion sociale;

2) la réduction des vulnérabilités et des inégalités sociales de santé;

3) l'innovation sociale, la sécurité alimentaire et l'approvisionnement stratégique;

4) les défis socioéconomiques et le développement régional responsable.

Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) ainsi que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) étaient partenaires de cet appel de projets.

Citations :

« L'innovation sociale, élément clé de la SQRI2, favorise l'élaboration de nouvelles méthodes et l'adoption efficace de technologies innovantes. Notre gouvernement s'est engagé à poursuivre son objectif de faire du Québec une société plus résiliente. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les projets sélectionnés reflètent notre engagement envers l'innovation sociale, notamment dans la prévention des inégalités sociales et économiques qui entretiennent la pauvreté et l'exclusion. Cette stratégie témoigne de notre volonté collective de bâtir un Québec plus équitable et inclusif, où chaque personne a la possibilité de contribuer pleinement à notre société. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Faits saillants :

L'appel de projets en innovation sociale s'adressait aux établissements du réseau québécois de l'enseignement supérieur (collèges et universités) et aux organismes d'intermédiation en innovation sociale reconnus par le gouvernement du Québec dans le cadre du volet 2 du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

La réalisation de ces projets répond à l'action 12 de l'axe 5 - Miser sur des secteurs d'avenir et des projets structurants - de la SQRI², qui prévoit lancer des appels de projets en innovation sociale pour une approche plus intégrée afin de résoudre des défis de société grâce à des solutions innovantes.

La SQRI 2 propose la vision d'un Québec qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. Quelque 7,5 milliards de dollars seront investis d'ici 2027 afin de doter le Québec d'une base solide en recherche et en innovation.

Le MESS soutient les projets recommandés à l'enjeu 1 par l'entremise du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire. Le MSSS soutient les projets recommandés à l'enjeu 2 par l'entremise de la Politique gouvernementale de prévention en santé.

1 Les projets retenus sont présentés en annexe.

ANNEXE - Liste des projets sélectionnés

Organisation Projet Subvention Enjeu 1 : Prévention des inégalités sociales et économiques à risque d'engendrer la pauvreté et l'exclusion sociale Université Laval Ce projet a pour objectifs de codévelopper et d'implanter le Soutien résidentiel optimisé, un système de veille soutenu par la technologie, au sein de l'association Servio. Grâce à ce système, une veille sur les activités de base (manger, se lever, sortir de la résidence) pourra être réalisée afin de permettre un monitorage à distance et en temps réel par les intervenants communautaires. 287 724 $ Université TÉLUQ L'innovation sociale proposée est un outil numérique conçu pour aider à la planification d'interventions personnalisées et au suivi des élèves vulnérables de notre société. Il permettra de renforcer le processus décisionnel lié à l'élaboration de plans d'intervention personnalisés adaptés aux besoins spécifiques des élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation. 279 891 $ Cégep de Victoriaville Ce projet vise à mettre en place, dans la MRC d'Arthabaska et les environs, une trajectoire de cheminement socioprofessionnelle en agroalimentaire destinée aux jeunes adultes vivant avec des limitations à l'emploi. 299 957 $ Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec L'innovation proposée est la mise sur pied d'un réseau d'accompagnateurs pour soutenir l'implantation d'une approche collaborative favorisant le développement de la compétence numérique chez les enseignants des centres d'éducation des adultes et les apprenants. 274 210 $ Université de Sherbrooke Ce projet concerne la mise en oeuvre et l'évaluation de pratiques d'accompagnement adaptées aux besoins et aux défis spécifiques des entrepreneurs des communautés culturelles. Il a pour objet le développement d'un guide pratique adapté à leurs besoins et tenant compte des défis qu'ils peuvent rencontrer. 298 708 $ Cégep du Vieux Montréal En collaboration avec des partenaires internes et externes, ce projet vise à créer un modèle de concertation centré sur les étudiants ayant le trouble du spectre de l'autisme dans le but de favoriser leur insertion socioprofessionnelle après le collégial. 299 679 $ Cégep de Lanaudière Ce projet a pour objectif d'accroître les connaissances sur les compétences numériques des personnes défavorisées au chapitre de l'emploi. Le promoteur souhaite adapter, expérimenter et diffuser une innovation en évaluation des compétences à cet effet. 299 962 $ Territoires innovants en économie sociale et solidaire Afin de contribuer à freiner la crise du logement, ce projet vise à prévenir les inégalités et à renforcer la cohésion sociale en accélérant le développement de modèles d'habitation innovants. 300 000 $ Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec Ce projet cherche à faciliter l'insertion socioprofessionnelle de personnes éloignées du marché du travail en bonifiant et en mettant à l'échelle le programme Visa Destination Emploi. 268 571 $ Sous-total 2 608 702 $





Enjeu 2 : Réduction des vulnérabilités et des inégalités sociales de santé Université de Sherbrooke Ce projet vise, par l'entremise de trois accorderies en Estrie (Granby, Lac-Mégantic, Sherbrooke), à déployer une innovation sociale favorisant la reconnaissance des accordeurs accompagnateurs et des personnes en situation de handicap ainsi que leur participation et leur entraide mutuelle. 241 872 $* Territoires innovants en économie sociale et solidaire L'objectif de ce projet consiste à réduire les vulnérabilités et les inégalités sociales de santé vécues par les personnes aînées à faible revenu en soutenant la multiplication, en milieux défavorisés, de projets d'offre résidentielle abordable combinée à un continuum de services adaptés, accessibles et abordables. 250 500 $* Université de Montréal Ce projet cherche à évaluer la mise en oeuvre et les premiers effets de l'Hôpital solidaire (HS) pour comprendre en profondeur son fonctionnement. Une phase d'orientation produira une théorie du changement du programme et un bilan des savoirs pratiques et scientifiques acquis. L'intégration des résultats aboutira à des recommandations concrètes pour consolider l'HS. 250 497 $* Université de Montréal L'innovation proposée est une trousse à outils permettant de soutenir les programmes de verdissement qui visent à réduire les vulnérabilités liées aux changements climatiques et les inégalités sociales de santé. 249 370 $* Cégep de Lanaudière Ce projet consiste en une application de formation du personnel infirmier dans les régions éloignées grâce à des outils de réalité virtuelle. Ceux-ci permettront de réaliser des simulations d'interactions selon des scénarios préétablis par l'équipe de recherche et testés par le milieu utilisateur. 274 112 $ Université Laval Ce projet vise le développement du programme de cocréation d'aides techniques individualisées. Il s'agit d'un service durable qui permettra aux personnes de participer au processus de création d'une aide technique adaptée à leurs besoins, en utilisant notamment des technologies de fabrication additive telles que l'impression 3D. 250 477 $* Université de Montréal Ce projet a pour objectifs de tester une intervention de réalité virtuelle dans un contexte de soins palliatifs et d'explorer les effets sur l'anxiété associée à la fin de vie ainsi que la douleur chez un groupe de personnes âgées en fin de vie et leurs proches. 300 000 $ Université de Montréal Ce projet vise à développer, à tester et à étendre la mise en oeuvre d'un continuum intégré de soins de santé mentale périnatale tout au long de la grossesse et du post-partum. Le continuum intégrera les récentes solutions innovantes en matière de santé numérique et utilisera un modèle de soins collaboratifs permettant de relier les soins primaires à ceux de santé mentale. 245 764 $* Université Laval Le projet tend au développement d'une formation qui introduira les interprètes à l'interprétation communautaire (IC) et d'un portail Web qui contiendra une plateforme d'apprentissage où la formation sera offerte. Une plateforme de mise en commun de connaissances sera également conçue afin de permettre un transfert à cet effet entre les différents acteurs de l'IC, tels que les interprètes, les gestionnaires des banques d'interprètes et les chercheurs. 249 189 $* Université du Québec à Trois-Rivières L'innovation sociale proposée est le maillage de deux projets innovants, soit les projets En route vers de meilleures nuits et Apprendre à dormir comme à marcher. L'objectif : cocréer des outils inclusifs et accessibles qui réduiront le temps d'attente pour recevoir un service permettant de régler les problèmes de sommeil des enfants de 0 à 5 ans. 226 885 $* Université de Montréal Ce projet vise à mettre en place un écosystème de soutien adapté aux femmes victimes de violence conjugale ayant subi un traumatisme craniocérébral. Cet écosystème sera développé sur le territoire du grand Montréal. 250 392 $* Cégep de Jonquière (Centre d'étude des conditions de vie et des besoins de la population - ÉCOBES) L'objectif principal de ce projet consiste à concevoir, à expérimenter et à évaluer une plateforme numérique interactive pour développer les ressources internes des jeunes, prévenir leurs problèmes de santé mentale et veiller à leur bien-être global. 168 518 $* Sous-total 2 957 576 $





Enjeu 3 : Innovation sociale, sécurité alimentaire et approvisionnement stratégique Collège de Rosemont (Centre d'étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté - CÉRSÉ) Ce projet vise la création d'une communauté pratique pérenne qui assurera l'adaptation, le déploiement et l'implantation d'outils innovants consacrés à la reprise collective dans le secteur agricole. 299 676 $ Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec L'objectif de ce projet : créer une synergie des efforts d'acteurs ayant des expertises complémentaires entourant l'alimentation des jeunes et l'adoption de saines habitudes de vie afin de produire une autoformation pour les intervenants, dont le contenu serait adapté au contexte québécois et à ses spécificités. 299 999 $ Cintech agroalimentaire Ce projet tend à la création d'une chaîne d'approvisionnement autonome et consacrée aux banques alimentaires du Québec, tout en adaptant les modèles d'approvisionnement en place afin de sortir du modèle exclusif de dons sociétaux et d'être reconnu comme un partenaire d'affaires et une opportunité de marché pour l'industrie. 300 000 $ Cégep de Victoriaville Ce projet cherche à favoriser le développement et l'expérimentation d'un réseau d'action agricole atikamekw pour la production agricole et de fertilité à partir de la biomasse locale. Il s'agira ici de cocréer un modèle de gouvernance pour les projets agroalimentaires et un système opérationnel et durable de production de terreau valorisant la biomasse locale. 299 473 $ Université de Sherbrooke Ce projet concerne la transformation des processus d'affaires au sein des dix-neuf Moissons régionales membres de Moisson Québec par l'adoption d'une stratégie de virage numérique à l'aide d'une plateforme unique. L'objectif : répondre aux besoins réels et développer des pratiques collaboratives, écoresponsables et frugales. 185 489 $ Sous-total 1 384 637 $





Enjeu 4 : Défis socioéconomiques et développement régional responsable Collège d'enseignement général et professionnel de Rivière-du-Loup Ce projet vise à coconstruire, au sein de FabRégion Bas-Saint-Laurent, une cellule d'accélération qui aura pour mission de structurer l'écosystème régional de soutien aux innovations par la mise en place de parcours d'accélération de projets, cohérents et adaptés aux enjeux de transition socioécologique. Le but, pour chaque parcours, sera d'articuler les enjeux d'une innovation, les verrous du système dans lequel elle vise à s'implanter et les capacités des accélérateurs existants. 299 918 $ Centre de transfert technologique en écologie industrielle L'innovation sociale proposée est la coconstruction, le déploiement et la pérennisation d'un nouveau modèle de développement économique basé sur les principes de l'économie circulaire pour la MRC de Pierre-De Saurel. Ce nouveau mode de développement territorial durable et responsable sera mis en oeuvre suivant les quatre grands principes d'impact que sont la pensée systémique, la capacité d'agir sur le long terme et à grande échelle, le leadership systémique et l'équité sociale. 300 000 $ Cégep de Victoriaville Dans le cadre de ce projet, la Municipalité de Saint-Camille et les MRC des Basques et de Témiscouata seront accompagnées dans une démarche de cocréation, de prototypage et d'expérimentation de logements abordables destinés à la relève agricole. Trois territoires ont été ciblés afin de cocréer, de prototyper et d'expérimenter des solutions de logement adaptées aux besoins de la relève agricole qu'ils souhaitent attirer. Cette proposition innove en repensant le développement résidentiel, le financement de l'habitation, les façons « d'habiter » en respectant les usages et les superficies et, enfin, les modes de propriété afin de garantir un accès au logement à un faible coût. 299 980 $ Université du Québec à Chicoutimi Ce projet vise à créer et à animer des comités intersectoriels qui auront pour but de mettre en oeuvre des actions concrètes de transition socioécologique (TSE ) sur sept thèmes (vivre ensemble, éducation, économie, nature, santé, art, territoire). L'innovation sera basée sur l'analyse des facteurs de réussite de Borée et du Forum mobilité, en les mettant à l'échelle. Les comités vont prototyper des solutions de TSE en région. 299 703 $ Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec Ce projet a pour objectif de mettre en place des actions auprès d'intervenants communautaires et de gestionnaires d'entreprises régionales à l'aide d'outils interactifs de sensibilisation, de prévention et d'intervention qui seront coconstruits. Ici, l'innovation réside dans le caractère interactif, la couverture de grands champs d'action et la durabilité en lien avec les phases d'intégration des personnes immigrantes en emploi. 154 188 $ Territoires innovants en économie sociale et solidaire Ce projet vise le réemploi des objets encombrants en mettant en lumière les pratiques appliquées par les entreprises d'économie sociale tout en valorisant les gains économiques, sociaux et environnementaux et en favorisant la réplicabilité des innovations sociales en la matière pour les régions rurales et périurbaines de façon pérenne. 300 000 $ Sous-total 1 653 789 $ TOTAL 8 604 704 $

* Projets recevant un cofinancement de 49 500 $ du MSSS.

23 avril 2024 à 12:07

