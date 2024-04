AtkinsRéalis accueille First Nations Power Authority comme nouvelle ambassadrice de la campagne Les Canadiens pour CANDU





MONTRÉAL, le 23 avril 2024 /CNW/ - AtkinsRéalis, une entreprise de services professionnels et de gestion de projet entièrement intégrée ayant des bureaux partout dans le monde, accueille First Nations Power Authority (FNPA), le seul organisme sans but lucratif en Amérique du Nord détenu et contrôlé par des Autochtones à développer des projets d'énergie, en tant que nouvelle ambassadrice de la campagne Les Canadiens pour CANDU.

La campagne Les Canadiens pour CANDU a été lancée le 28 février 2024. Menée par les coprésidents, le très honorable Jean Chrétien et l'ancien premier ministre de l'Ontario Mike Harris, auxquels se joignent maintenant les principales organisations et industries, la campagne fait la promotion de la technologie nucléaire CANDUMD au pays et à l'étranger à l'appui des efforts déployés au Canada et à l'échelle mondiale pour atteindre l'objectif de carboneutralité.

« J'aimerais remercier First Nations Power Authority et Guy Lonechild de leur leadership dans le secteur nucléaire canadien de calibre mondial et de leur appui à la technologie CANDU, a déclaré Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire, AtkinsRéalis. Ce mouvement en plein essor peut faire du Canada un champion mondial de l'énergie propre, tout en faisant la promotion d'une industrie nucléaire nationale dont la population canadienne peut être fière. »

« First Nations Power Authority est heureuse de devenir ambassadrice de la campagne Les Canadiens pour CANDU. En adoptant cette technologie nucléaire, nous pouvons autonomiser les communautés autochtones grâce à des solutions énergétiques propres, fiables et à faibles émissions de carbone, ouvrant la voie à un avenir plus brillant et plus résilient pour notre peuple et la planète », a déclaré Guy Lonechild, président et chef de la direction de FNPA.

Inscrivez-vous sur le site canadiansforcandu.com pour appuyer le mouvement.

LE MOMENT CANDU

Le Canada jouit d'un savoir-faire de calibre mondial dans la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien et la gestion globale des programmes de réacteurs nucléaires, appuyée par une chaîne d'approvisionnement hautement qualifiée. La technologie CANDU est l'une des innovations les plus importantes du Canada et demeure la seule technologie nucléaire développée et autorisée au pays.

La technologie CANDU, qui utilise de l'uranium naturel, est réputée pour sa sécurité, son efficacité et sa polyvalence. Elle est une source de fierté pour le peuple canadien et demeure pionnière en matière d'innovation nucléaire partout dans le monde. Six décennies après sa création, elle est le pilier d'un écosystème nucléaire canadien dynamique qui soutient plus de 76 000 emplois stables et bien rémunérés dans une grande variété de métiers spécialisés et professionnels, sans oublier le corps de recherche de nos universités et établissements de classe mondiale.

La technologie CANDU demeure la seule technologie d'énergie nucléaire qui coproduit les isotopes médicaux utilisés dans les traitements de lutte contre le cancer et la stérilisation des appareils médicaux. Le parc actuel de réacteurs CANDU en Ontario produit 50 % de l'approvisionnement mondial en cobalt-60, qui est utilisé pour la stérilisation d'instruments médicaux.

La propriété intellectuelle des réacteurs CANDU appartient au gouvernement fédéral. Il s'agit d'un actif stratégique national essentiel à la transition énergétique, qui appuie d'importantes possibilités économiques pour le Canada.

La campagne Les Canadiens pour CANDU demande aux gouvernements fédéral et provinciaux d'appuyer la seule technologie nucléaire canadienne sur le marché afin d'aider le pays à atteindre la carboneutralité et à soutenir un écosystème nucléaire national florissant.

Le choix est clair. Il est temps d'opter pour CANDU.

À PROPOS DE LA CAMPAGNE LES CANADIENS POUR CANDU

La campagne Les Canadiens pour CANDU est formée de chefs de file de l'industrie, de membres de la chaîne d'approvisionnement nationale, des universitaires et de citoyens qui croient que l'innovation et le savoir-faire canadiens ont un rôle de premier plan à jouer dans le déploiement de solutions d'énergie nucléaire au pays et à l'étranger. https://canadiansforcandu.com/fr/

À propos de First Nations Power Authority

FNPA est le seul organisme sans but lucratif en Amérique du Nord détenu et contrôlé par des Autochtones qui développe des projets d'énergie avec les communautés autochtones. FNPA comble les lacunes entre l'industrie, le gouvernement et les collectivités autochtones pour évaluer et élaborer des projets de production d'énergie appartenant à des Autochtones. FNPA tire parti de l'expertise en élaboration de projets, du réseau d'experts de l'industrie et de conseillers techniques pour élaborer des projets qui entraînent des avantages économiques accrus pour les collectivités des Premières Nations. https://fnpa.ca/

À propos d'AtkinsRéalis??

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une entreprise mondiale de pointe de services professionnels et de gestion de projet, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com , ou en nous suivant sur LinkedIn .?

SOURCE AtkinsRéalis

23 avril 2024 à 10:31

Communiqué envoyé leet diffusé par :