La ministre Patty Hajdu sera à Lytton, en Colombie-Britannique, pour présenter les investissements du Budget 2024 : Une chance équitable pour chaque génération concernant les logements

VANCOUVER, BC, le 23 avril 2024 /CNW/ - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, participera à un événement à Lytton, en Colombie-Britannique, pour présenter les investissements du budget fédéral visant à construire plus de logements. Elle fera aussi une annonce relative aux logements au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, avec Niakia Hanna, chef de la Lytton First Nation.

Un point de presse suivra l'activité.

Date

Le 24 avril 2024

Heure (locale)

10 h

Lieu

Battlefield Community Hall

1756, route Battlefield

Lytton First Nation (Colombie-Britannique) V0K 1Z0

