La tournée Productivité innovation d'Investissement Québec fait un arrêt au Bas-Saint-Laurent pour propulser la productivité des entreprises





RIMOUSKI, QC, le 23 avril 2024 /CNW/ - Investissement Québec a fait aujourd'hui un arrêt au Bas-Saint-Laurent dans le cadre de la troisième saison de sa tournée Productivité innovation, une série d'événements qui se tiennent aux quatre coins du Québec pour aller à la rencontre des entreprises et les sensibiliser à l'importance d'investir pour augmenter leur productivité et leur compétitivité.

La société d'État a profité de son passage dans la région pour annoncer son soutien à 3 entreprises. Ces entreprises ont bénéficié de l'accompagnement et d'un appui financier de la société d'État totalisant plus de 4 millions de dollars.

Tournée Productivité innovation : des événements pour inciter les entreprises à investir en innovation

Imaginée par Investissement Québec, la tournée Productivité innovation s'arrêtera dans près d'une vingtaine de villes à travers le Québec d'ici l'automne 2024. Des événements-conférences seront organisés dans le cadre de cette tournée au cours desquels des experts discuteront des enjeux et défis des entrepreneurs, notamment en matière d'automatisation, de robotisation, de numérisation, d'approvisionnement, de commercialisation sur les marchés internationaux et de main-d'oeuvre. Plus encore, des conseils sur les technologies innovantes de l'heure ainsi qu'un panel sur le parcours d'innovation d'entreprises locales permettront de favoriser la discussion entre les participants et les experts et partenaires sur place. L'entreprise Verbois, de Rivière-du-Loup, manufacturier de meubles contemporains en bois massif, et l'entrepreneur Dany Marquis, de la Brûlerie du Quai et de Chaleur B Chocolat à Carleton-sur-Mer, ont partagé leur expérience et leur cheminement avec les participants de l'événement à Rimouski.

« À Investissement Québec, nous avons fait de la productivité de nos entreprises une priorité stratégique. Pour appuyer les entreprises dans leurs démarches, Investissement Québec leur offre le soutien financier, technologique et stratégique nécessaire pour amorcer ou poursuivre leur transition technologique. Mais souvent, c'est en allant à la rencontre des dirigeants d'entreprises, en provoquant les échanges avec des experts et en permettant que les entrepreneurs s'inspirent les uns les autres qu'Investissement Québec a le plus d'impact. C'est exactement ce que la tournée Productivité innovation va nous permettre de faire au cours des prochains mois », souligne Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec.

Des entreprises régionales soutenues pour propulser leur productivité et leur compétitivité

Situé à Rivière-du-Loup, Martin Portes et Fenêtres imagine, conçoit et fabrique des portes et fenêtres de qualité supérieure destinées au marché résidentiel et aux projets patrimoniaux. Sonia Martin, troisième génération à la tête de l'entreprise, reçoit 1,4 million de dollars, sous forme de prêts, soit 525 000 $ du programme ESSOR, géré par Investissement Québec comme mandataire du gouvernement du Québec, et 875 000 $ des fonds propres d'Investissement Québec. Le fabricant aura ainsi les coudées franches pour ajouter les équipements technologiques nécessaires à la poursuite de ses projets de croissance, afin de maintenir sa position favorable dans le marché, bâtie depuis 1964.

À Saint-Narcisse se trouve la plus grosse usine de fabrication de skis et de planches à neige au Canada : Utopie. Le manufacturier s'est vu octroyé un total de plus de 2,5 millions de dollars, sous forme de prêts avec intérêts, soit 180 000 $ du programme ESSOR, et 2,39 millions de dollars des fonds propres d'Investissement Québec. Le sous-traitant répondant aux demandes de clients situés aux quatre coins du monde pourra poursuivre la stratégie de modernisation de ses installations, afin de demeurer à la fine pointe de la technologie et continuer à faire preuve de flexibilité et d'innovation.

Les experts dédiés à l'international mettent également à profit leurs réseaux afin de créer un maximum de rencontres ciblées, adaptées à la réalité et aux besoins des organisations.

Nosotech, entreprise rimouskoise spécialisée dans le développement et l'implémentation de logiciels de prévention des maladies infectieuses, est accompagné par les équipes d'Investissement Québec International dans ses démarches d'internationalisation, notamment dans le cadre de mission commerciale dans les territoires maritimes.

« Notre gouvernement facilite l'accès des entreprises aux capitaux afin qu'elles puissent maintenir leur performance et leur compétitivité. Avec le programme Productivité innovation, on soutient activement les projets de croissance et de modernisation des entreprises pour stimuler notre économie », mentionne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« L'appui de notre gouvernement permet de consolider le tissu entrepreneurial du Bas-Saint-Laurent et stimule sa vitalité économique. En investissant dans l'amélioration de leurs installations et de leurs équipements, les entreprises d'ici pourront conquérir de nouveaux marchés et poursuivre leur progression, tout en créant de la richesse collective », ajoute Maïté Blanchette Vézina, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

« Je suis heureuse de constater tout le leadership et les efforts déployés par nos entrepreneurs pour augmenter leur capacité de production. Avec l'accompagnement et le financement offerts par Investissement Québec, on favorise la mise en place d'outils performants et le développement de nos entreprises, au bénéfice de notre circonscription et de l'ensemble des régions », note Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques).

« Investissement Québec est le partenaire incontournable des entreprises de la région qui souhaitent être soutenues et accompagnées dans leurs projets de croissance, d'augmentation de leur productivité, d'internationalisation ou de transformation numérique. Nos experts régionaux sont fiers d'appuyer nos entreprises du Bas-Saint-Laurent dans leurs différents projets, à travers différents types de soutien, tant financier, technologique, que stratégique », souligne Élisa Mercier-Jutras, directrice régionale, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

La productivité et la maturité technologique des entreprises avancent, mais du chemin reste à faire

Les données récentes de productivité confirment que le Québec réduit l'écart qu'il accusait par rapport au reste du Canada. Selon Statistique Canada :

La productivité manufacturière du Québec a affiché une variation annuelle moyenne positive (0,07 %) contrairement à l' Ontario (-0,41 %) et au Canada (-0,35 %) entre 2016 et 2021.

(-0,41 %) et au (-0,35 %) entre 2021. Entre 2018 et 2021, la productivité du travail pour l'ensemble des entreprises du Québec, tous secteurs confondus, a crû de 5,6 %, contre 2,5 % au Canada et 1,5 % en Ontario .

De plus, une étude commandée par Investissement Québec à l'Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC), réalisée au cours de l'été 2022, révèle aussi une tendance très prometteuse quant à la capacité du secteur manufacturier québécois de se mesurer aux leaders mondiaux relativement à la numérisation et la robotisation de ses opérations et à l'utilisation de technologies de pointe.

L'étude, qui visait à établir une comparaison du secteur manufacturier québécois avec ses principaux concurrents et partenaires économiques et commerciaux, démontre notamment que :

Le rythme de croissance (en %) des acquisitions et installations de robots par le secteur québécois de la fabrication a été, entre 2014 et 2019, le plus rapide parmi les pays du G7, supérieur même à celui de la Chine.

2019, le plus rapide parmi les pays du G7, supérieur même à celui de la Chine. Si ce rythme de croissance se maintient, le Québec pourrait rattraper complètement d'ici 2030 son retard en matière de robotisation par rapport à la moyenne mondiale1.

Consultez les principaux résultats de l'étude de l'IRÉC

« Les indicateurs relatifs à la transition technologique de nos entreprises sont clairs : les entreprises québécoises ont compris l'importance d'investir pour augmenter leur productivité et leur compétitivité. Et notre productivité s'améliore. Si la tendance qui se dessine est encourageante, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Il faut maintenir le cap, et continuer d'innover. Malgré un contexte économique préoccupant, nous demeurons optimistes, et Investissement Québec sera présent aux côtés des entreprises pour les accompagner dans leurs projets », conclut Bicha Ngo.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment l'accompagnement technologique offert par son équipe d'experts en innovation. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

____________________________________ 1 Robots opérationnel-s par tranche de 10 000 employés

SOURCE Investissement Québec

23 avril 2024 à 08:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :