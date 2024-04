Déclaration de la Ministre des Services aux Autochtones sur les conclusions préliminaires du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme à l'eau potable et à l'assainissement





OTTAWA, ON, le 19 avril 2024 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, a publié la déclaration suivante aujourd'hui?:

« Je tiens à remercier sincèrement M. Pedro Arrojo-Agudo, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme à l'eau potable et à l'assainissement, d'avoir visité le Canada pour mieux comprendre et évaluer les efforts déployés par notre pays pour mettre en oeuvre les droits de l'homme à l'eau et à l'assainissement. Il reste beaucoup de travail à accomplir pour garantir que toutes les Premières Nations aient accès à de l'eau potable.

Des décennies de financement discriminatoire ne seront pas corrigées du jour au lendemain, mais nous progressons. En 2015, 105 avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable étaient en vigueur. Notre gouvernement a augmenté de 150 % le financement des infrastructures d'approvisionnement en eau et a suivi le plan des communautés des Premières Nations pour lever tous les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable. Aujourd'hui, 28 avis à long terme restent en vigueur.

Après une consultation approfondie avec les partenaires des Premières Nations à travers le Canada, nous avons également déposé le projet de loi C-61, la proposition de Loi sur l'eau propre des Premières Nations, qui présente les prochaines étapes pour garantir une eau potable propre aux Premières Nations. Concrètement, cela permettra?: d'affirmer le droit inhérent des Premières Nations de gérer leurs propres d'eau ; de garantir que les communautés des Premières Nations aient un accès fiable à l'eau potable ; de tenir les gouvernements responsables de fournir un financement durable pour les infrastructures d'approvisionnement en eau ; et de créer les outils nécessaires pour protéger leurs sources d'eau.

Au premier plan de toutes les solutions se trouve le leadership des Premières Nations. Notre gouvernement sera aux côtés des communautés à chaque étape du chemin pour garantir qu'elles disposent d'une eau potable propre pour les générations à venir. »

SOURCE Services aux Autochtones Canada

19 avril 2024 à 21:28

