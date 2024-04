Phish Live at Sphere : Moment Factory magnifie les technologies de pointe de la Sphere et transforme l'expérience concert.





Une série de quatre concerts propulse le contenu en temps réel vers de nouveaux sommets.

LAS VEGAS, NV / ACCESSWIRE / April 19, 2024 / Moment Factory, le studio multimédia primé plusieurs fois, est fier de dévoiler sa plus récente collaboration avec Phish dans le cadre d'une série de quatre concerts inédits à la Sphere, à Las Vegas. Cet événement, qui se tient à la Sphere du 18 au 21 avril, marque un progrès audacieux dans l'expérience des concerts en direct. Tirant parti des technologies de pointe du lieu emblématique, Moment Factory y présente un contenu multimédia immersif généré à partir d'une fusion de visuels en temps réel et prérendus. Deuxième groupe à se produire dans la Sphere, Phish pousse l'improvisation à son paroxysme et entraîne les spectateurs dans un voyage multisensoriel.



Phish Live at Sphere

Crédit photo: Rich Fury / Sphere Entertainment

Moment Factory a joué un rôle central dans la codirection artistique de ce projet, en supervisant les aspects créatifs des quatre spectacles en collaboration avec Abigail Rosen Holmes. Le travail du studio touche la mise en scène, la conception et la production vidéo ainsi que la création des éclairages, en collaboration avec le concepteur d'éclairage de longue date du groupe, Chris Kuroda.

Moment Factory introduit une approche avant-gardiste de la création de contenu vidéo générative en temps réel, en présentant chaque soir du contenu visuel unique sur l'écran LED de la plus haute résolution au monde. Combinant des éléments de scénographie, de la captation 360° en direct, des technologies comme Unreal et Notch, ainsi que l'utilisation d'animations prérendues et de visuels générés avec l'assistance de l'intelligence artificielle (IA), Moment Factory utilise plusieurs outils et techniques n'ayant jamais été mis en oeuvre à la Sphere.

« Phish Live at Sphere est un projet incroyablement audacieux sur lequel nous sommes ravis d'avoir travaillé. Nous nous sentons extrêmement privilégiés d'avoir des groupes légendaires comme Phish qui nous confient la création d'univers immersifs autour de leur musique et de leur identité, leur permettant de se connecter avec les fans de manière totalement nouvelle. Moment Factory a fait ses débuts avec le VJing à la fin des années 90, et nous sommes particulièrement fiers, près de 25 ans plus tard, d'avoir maintenu cette passion initiale. Nous la poussons désormais à un niveau sans précédent, créant le plus long spectacle de contenu en temps réel jamais réalisé sur la toile la plus immersive au monde; la Sphere. », explique Daniel Jean, producteur chez Moment Factory.

Alimenté par les technologies du 21e siècle de la salle, chaque concert de la série se distingue par une combinaison de morceaux sélectionnés et d'improvisation. Chacun des spectacles présente une orchestration sur mesure, de musique, d'effets visuels et d'éclairage.

Pour relever ce défi créatif et technique, l'équipe a travaillé de près avec un réseau de collaborateurs de confiance. La plateforme novatrice Disguise a permis à Moment Factory de générer de longues heures de contenu visuel prérendu et en temps réel sur un vaste écran de résolution 16K x 16K. Fuse Technical Group a également joué un rôle essentiel comme intégrateur technique du système vidéo. L'équipe a géré l'intégration du contenu de Moment Factory dans les serveurs et a fourni des serveurs supplémentaires pour la diffusion de contenu en temps réel. Moment Factory a également fait appel à Fly Studio, Myreze et Sila Sveta pour la production du contenu pour l'écran ; Troublemakers pour la conception audio pendant l'entrée en scène de Phish ; et Picnic Dinner Studios et Totem Studio pour les animations 2D durant l'entracte.

Les concerts de Phish à la Sphere constituent la septième et la plus ambitieuse collaboration entre le prolifique groupe de rock et le studio montréalais. Des concerts antérieurs au Madison Square Garden et au MGM Grand s'inscrivent notamment dans ce partenariat créatif de longue date.

Ce projet innovant démontre l'expertise de Moment Factory pour se réapproprier des technologies afin de redéfinir le paysage du divertissement. L'intelligence artificielle en est le parfait exemple : le studio voit l'IA comme un outil transformateur qui l'aide à concrétiser sa mission d'innovation, de collaboration et de dépassement des limites créatives. Il privilégie une approche avant-gardiste où la technologie d'IA est intégrée harmonieusement aux flux de travail et personnalisée pour mieux répondre aux exigences de production. En plus de faciliter la création de nouvelles esthétiques et de nouvelles méthodes d'engagement, cette fusion d'outils enrichit l'expérience du public en intégrant l'innovation numérique au monde physique.

À propos de Moment Factory

Moment Factory est un studio multimédia, réunissant un large éventail d'expertises sous un même toit. Notre équipe combine des spécialités dans la vidéo, l'éclairage, l'architecture, le son et les effets spéciaux afin de créer des expériences mémorables. Basé à Montréal, le studio possède également des bureaux à Tokyo, Paris, New York et Singapour. Depuis ses débuts en 2001, Moment Factory a créé plus de 550 projets uniques dans le monde dont les parcours nocturnes Lumina, la série AURA et The Messi Experience. Nos clients incluent Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Madonna, Microsoft, Disney, Universal Studios, Sony, Boston Museum of Science, Cipriani et Fontainebleau Las Vegas. Le studio explore des modes narratifs innovants et des utilisations créatives de la technologie pour créer des mondes multimédias immersifs qui renforcent le lien vital entre l'artiste et le public.

momentfactory.com

Pour télécharger photos et vidéos: SALLE DE PRESSE VIRTUELLE



Contact Information

Maïté Godin

Chargée aux relations publiques

[email protected]

1-514-814-6967



SOURCE: Moment Factory

View the original press release on newswire.com.

19 avril 2024 à 16:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :