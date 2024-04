Valsoft Corporation élargit son portefeuille d'ERP industriels grâce à l'acquisition de Trendex Information Systems inc.





MONTREAL, QC / ACCESSWIRE / le 19 avril 2024 / Valsoft Corporation inc. (« Valsoft »), société montréalaise spécialisée dans l'acquisition et le développement de firmes logicielles verticalement intégrées, est heureuse d'annoncer l'acquisition de Trendex Information Systems inc., chef de file des solutions logicielles destinées aux distributeurs de gaz industriels et de produits de soudage.

Depuis 1984, le logiciel Trendex répond aux besoins des distributeurs indépendants de produits de soudage et de gaz industriels. Complet et facile à utiliser, Gastrend, solution phare de Trendex, est son progiciel de comptabilité et de gestion des cylindres à gaz. Au moyen d'une large gamme de modules logiciels, la firme propose une solution permettant de répondre aux divers besoins des clients, notamment en matière de commerce électronique, comptabilité, location d'équipement, imagerie documentaire, saisie des bons de travail, entreposage multisite, analyse des ventes, gestion d'inventaire et approvisionnement.

« En nous joignant à Valsoft à ce stade de notre évolution, nous renforçons notre engagement en faveur de l'excellence des solutions logicielles, soutient Soumitra Mukherjee, président de Trendex Information Systems inc. Notre clientèle allant croissant, il est primordial d'assurer un service à la clientèle à la hauteur des attentes. Son expertise en la matière fait de Valsoft le partenaire idéal pour nous aider à mieux servir nos clients et à propulser notre firme. »

Conçu pour minimiser le travail manuel, Trendex mise sur l'innovation et cherche constamment à intégrer de nouvelles fonctionnalités selon les besoins croissants et évolutifs de ses clients. Ces derniers peuvent exploiter au maximum le logiciel dans les environnements les plus complexes. En associant les services inégalés de Valsoft et les produits de Trendex, les deux joueurs détiennent assurément la clé du succès de leurs clients.

« Cette acquisition nous ravit puisqu'elle se traduira par une multiplication des occasions pour notre entreprise et ses clients, affirme Debbi Gilcrease, directrice générale du segment vertical des ERP industriels chez Valsoft. Les clients bénéficieront du même flux d'innovations et du même dévouement dont ils ont l'habitude de la part de Trendex. En fait, nous ouvrons le champ des possibles puisque nous continuerons à investir dans les produits et services. »

Cette dernière acquisition élargit l'offre de Valsoft en matière d'ERP industriels en lui donnant accès à des clients de taille moyenne à grande. En collaboration avec Aspire Software, division opérationnelle de Valsoft, Trendex pourra accroître sa présence sur le marché tout en étant idéalement positionnée pour améliorer considérablement ses produits et ses services grâce au réseau de Valsoft.

À propos de Trendex Information Systems inc.

Trendex est un développeur spécialisé dans les logiciels destinés aux distributeurs de gaz et de matériel de soudage. Gastrend est un logiciel de comptabilité et de gestion des cylindres à gaz qui comprend divers modules, notamment les comptes clients et fournisseurs, le grand livre, les états financiers, la saisie des commandes et des factures, la facturation de la location des cylindres, le suivi des cylindres par numéro de série, la facturation des locations annuelles, la gestion des stocks, les achats, l'analyse des ventes, la paie (canadienne), la surtaxe environnementale (Hazmat), les ventes au comptoir, les soumissions, etc.

Site Web: http://www.trendexsys.com

À propos de Valsoft Corporation :

Valsoft Corporation est spécialisée dans l'acquisition et le développement de firmes logicielles offrant des solutions indispensables dans différents marchés verticaux. L'un des principes clés de la philosophie de Valsoft est d'investir dans des entreprises et de favoriser un environnement entrepreneurial qui leur tient lieu de tremplin pour ainsi en faire des leaders dans leur domaine. Contrairement aux sociétés de financement par capitaux propres et de capital risque, Valsoft cherche à acquérir et à conserver indéfiniment de telles firmes pour créer de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec les dirigeants en place et la clientèle. Pour de plus amples renseignements: www.valsoftcorp.com.

Valsoft était représentée à l'interne par l'avocat-conseil Ambra Del Busso, l'avocat général David Felicissimo, et la technicienne juridique Elisa Marcon. Trendex Information Systems Inc était représenté par Baron, B.E., Avocats Inc.

Contact pour les médias

Communications et relations publiques

Valsoft Corporation

[email protected]

LA SOURCE: Valsoft Corp.

19 avril 2024 à 13:03

View the original press release on accesswire.comCommuniqué envoyé leet diffusé par :