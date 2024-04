CONVOCATION - JOUR DE LA TERRE : ANNONCE IMPORTANTE EN TRANSPORT ADAPTÉ





MONTRÉAL, le 19 avril 2024 /CNW/ - À l'occasion du Jour de la Terre, Taxi Para-Adapté invite les représentants des médias à une conférence de presse, le lundi 22 avril 2024 à 10h30, devant l'Hôpital Pierre-Boucher, à Longueuil, pour une importante annonce en matière de services de transport adapté.

Notez que des véhicules seront sur place pour des prises d'images.

Taxi Para-Adapté est à l'écoute des préoccupations exprimées par les usagers et des organisations quant à l'état de l'offre de service en transport adapté, et compte ainsi présenter les solutions gagnantes et soucieuses de l'environnement pour maintenir et améliorer le service.

AIDE-MÉMOIRE

QUOI :

Conférence de presse de Taxi Para-Adapté au sujet de l'offre de service en transport adapté

QUAND :

Le lundi 22 avril 2024

À 10h30

OÙ :

Devant l'Hôpital Pierre-Boucher (près de l'entrée du stationnement)

1333 Boulevard Jacques-Cartier E

Longueuil, QC J4M 2A5

À propos de Taxi Para-Adapté

Depuis 1999, Taxi Para-Adapté s'est engagée à fournir des services de transport adapté non médical de qualité supérieure à travers le Québec. Notre équipe expérimentée, notre technologie de pointe et notre engagement envers l'accessibilité font de nous le partenaire idéal pour répondre aux besoins de transport de nos clients, quelle que soit leur situation.

https://www.taxiparaadapte.ca/

