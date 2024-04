WestJet fait l'acquisition du premier carburant d'aviation durable (CAD) de Shell Aviation offert à l'achat au Canada





Ce geste témoigne de l'engagement de la compagnie aérienne à faire progresser le cadre de développement durable et l'atteinte d'objectifs ambitieux de carboneutralité

CALGARY, AB, le 19 avril 2024 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui qu'elle a acheté le premier carburant d'aviation durable (CAD) offert au Canada par Shell Aviation, geste qui marque un autre jalon de la mission de WestJet d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et qui contribuera à rendre l'industrie canadienne de l'aviation plus durable.

« WestJet est déterminée à renforcer sa position de pionnière en matière de technologies de développement durable. Après avoir innové dans le domaine des ailettes et de la réduction de la traînée, WestJet est fière d'être la première compagnie aérienne à acquérir le CAD de Shell au Canada », a déclaré Angela Avery, vice-présidente directrice et directrice des ressources humaines, de l'entreprise et du développement durable du Groupe WestJet. « Grâce à la chaîne d'approvisionnement en carburant de calibre mondial de Shell et à la feuille de route de WestJet en matière de durabilité, cette première étape ouvre la voie à une collaboration et à une innovation futures pour encourager les investissements dans cet important levier de décarbonisation. »

Dans un environnement réglementaire et d'investissement adéquat, le CAD demeure l'une des options sectorielles les plus viables et évolutives pour la réduction des émissions d'ici 2050 et a le potentiel de réduire les émissions du cycle de vie de 80 %, lorsqu'il est utilisé proprement, comparativement au carburant d'aviation conventionnel1. WestJet demeure déterminée à travailler avec le gouvernement et les partenaires de l'industrie en vue d'établir un cadre commercial durable à long terme pour le CAD. Le CAD acquis auprès de Shell Aviation est mélangé à du carburéacteur conventionnel pour répondre à toutes les exigences de certification et de sécurité, sans nécessiter de nouveaux investissements dans les moteurs d'avion, l'infrastructure de carburant ou les processus de distribution.

« Nous sommes ravis de fournir du CAD à WestJet alors que nous continuons de soutenir nos clients dans leurs parcours de décarbonisation, tout en renforçant la chaîne d'approvisionnement au Canada pour permettre à un plus grand nombre de clients d'accéder au CAD », a déclaré Christine Bassitt, directrice générale, Shell Aviation, Amériques.

Pour approvisionner WestJet en CAD, Shell Aviation utilise un programme appelé Avelia, l'une des premières solutions numériques de réservation et de réclamation de CAD alimentées par la chaîne de blocs au monde pour le transport aérien. Avelia utilise la chaîne de blocs pour fournir un suivi clair et transparent des attributs environnementaux du CAD livré dans le réseau de ravitaillement en carburant de l'aviation. On peut attribuer les caractéristiques environnementales aux compagnies aériennes et aux clients commerciaux tout en évitant les problèmes comme le double comptage. Cela signifie que les entreprises peuvent consulter en toute confiance les réductions d'émissions du cycle de vie vérifiées du CAD aujourd'hui tout en travaillant à établir un CAD suffisant pour atteindre leurs futures cibles de carboneutralité ou fondées sur la science.

WestJet demeure déterminée à assurer une aviation durable tout en continuant d'offrir des voyages aériens abordables aux Canadiens. Les domaines d'intérêt actuels comprennent la réduction de l'intensité des émissions, les plans de modernisation progressive de la flotte et la promotion de la production durable de carburant d'aviation au Canada.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

19 avril 2024 à 11:00

