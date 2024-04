Avis aux médias - Québec solidaire présente sa vision pour les mines au Québec

Shanghai Electric Power Generation Group (« Shanghai Electric » ou « l'Entreprise »), une filiale clé de Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) qui se spécialise dans la fabrication d'équipement de production d'électricité, l'ingénierie et les...

Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la responsable solidaire en matière de ressources naturelles, Alejandra Zaga Mendez, présentera la vision solidaire pour les mines au Québec ce lundi 22 avril à 10h30 dans le...

Shanghai Electric Power Generation Group (« Shanghai Electric » ou « la Société »), une filiale clé de Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) spécialisée dans la fabrication d'équipements de production d'énergie, l'ingénierie et les services de...