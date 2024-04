Et c'est le but! Air Canada ajoute de nouvelles chaînes de sports à son service de télévision en direct, juste à temps pour les séries éliminatoires de la Coupe Stanley





Ajout des chaînes TVA Sports, Sportsnet ONE et Sportsnet East à l'offre de télévision en direct

MONTRÉAL, le 19 avril 2024 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'ajout de trois chaînes de sports au service de télévision en direct de son système de divertissements à bord primé. La chaîne TVA Sports sera offerte en mai, permettant ainsi aux clients d'Air Canada d'encourager leur équipe de hockey favorite à bord de certains vols, tandis que les chaînes Sportsnet ONE et Sportsnet East sont offertes dès maintenant, juste à temps pour le début des séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

« Nous sommes très heureux, en tant que seule société aérienne canadienne à offrir la télévision en direct, de proposer la diffusion des séries éliminatoires de la Coupe Stanley à bord, a déclaré John Moody, directeur général - Produits à bord, d'Air Canada. Le hockey fait partie intégrante de l'identité canadienne. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'ajouter du contenu en français et en anglais à notre riche programme de divertissements à bord. L'ajout de ces nouvelles chaînes renforce notre engagement en faveur du sport national du Canada, engagement qui prévoit notamment le transport des sept équipes canadiennes de la LNH et la commandite du chandail de matchs à l'étranger des Canadiens de Montréal, sans oublier notre statut de transporteur aérien officiel de la LPHF. »

La télévision en direct d'Air Canada est diffusée au moyen d'une solution par satellite sur les écrans intégrés au dossier. La télévision en direct offerte à bord des vols d'Air Canada comprend :

une couverture exhaustive, en français, par la chaîne TVA Sports de matchs de la LNH et des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, de matchs de l'Association des joueuses de tennis (WTA), des Blue Jays et des Ligues majeures de baseball, de combats de l'UFC, de l' EURO 2024 , et plus encore (à bord des vols intérieurs et transfrontaliers);

de matchs de la LNH et des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, de matchs de l'Association des joueuses de tennis (WTA), des Blue Jays et des Ligues majeures de baseball, de combats de l'UFC, de l' , et plus encore (à bord des vols intérieurs et transfrontaliers); une couverture exhaustive par les chaînes Sportsnet ONE et Sportsnet East de matchs de la LNH, des séries éliminatoires de la Coupe Stanley et de matchs des Blue Jays de Toronto et des Raptors de Toronto , ainsi que de matchs de la NBA, des Ligues majeures de baseball et du Grand chelem de curling, et plus encore (seulement à bord des vols intérieurs);

et de matchs de la LNH, des séries éliminatoires de la Coupe Stanley et de matchs des Blue Jays de et des Raptors de , ainsi que de matchs de la NBA, des Ligues majeures de baseball et du Grand chelem de curling, et plus encore (seulement à bord des vols intérieurs); une couverture complète en direct par les réseaux RDS et TSN et de manifestations sportives, notamment les éditions 2024 du Championnat d' Europe de football (UEFA EURO) et de la Copa américa (CONMEBOL), de même que d'autres sports tels le hockey, le basketball, le football, le baseball, le golf, les principaux tournois de tennis et plus encore;

et et de manifestations sportives, notamment les éditions 2024 du Championnat d' de football (UEFA EURO) et de la Copa américa (CONMEBOL), de même que d'autres sports tels le hockey, le basketball, le football, le baseball, le golf, les principaux tournois de tennis et plus encore; le réseau national CTV News , la chaîne canadienne diffusant 24 heures sur 24 les nouvelles de dernière heure des collectivités partout au pays et dans le monde entier;

, la chaîne canadienne diffusant 24 heures sur 24 les nouvelles de dernière heure des collectivités partout au pays et dans le monde entier; LCN, une chaîne québécoise d'information en continu, qui présente des nouvelles et une riche programmation du matin au soir (seulement à bord des vols intérieurs);

BNN Bloomberg, source canadienne par excellence pour l'actualité du monde des affaires, qui présente les dernières nouvelles, des entrevues avec des leaders du domaine des finances et la couverture en direct des marchés.

À l'heure actuelle, une centaine d'appareils exploités par Air Canada - des 777 et 787 de Boeing, ainsi que des A330, A321 (avec de nouvelles cabines) et A220 d'Airbus - offrent la télévision en direct sur certaines liaisons intérieures et transfrontalières.

Le service de télévision en direct à bord des vols d'Air Canada fait partie du très riche programme de divertissements à bord offert gracieusement par la société aérienne, qui propose plus de 1 400 heures de films, 1 900 heures de séries télé et plus de 600 heures de musique et de balados.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux de zéro émission nette de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

19 avril 2024 à 08:00

