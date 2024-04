/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant les soins et services de santé offerts dans la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean/





QUÉBEC, le 18 avril 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, procédera à une annonce concernant les soins et services de santé offerts dans la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le vendredi 19 avril 2024



HEURE : 13 h 30



LIEU : Chicoutimi*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

19 avril 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :