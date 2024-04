Automation Anywhere obtient la certification Great Place To Work 2024tm





SAN JOSE, Californie, 19 avril 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, un leader de l'automatisation basée sur l'IA, a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue comme une entreprise Certifiedtm Great Place to Work® pour la troisième année consécutive.

Ce prix prestigieux est entièrement basé sur les témoignages anonymes des employés actuels sur leur expérience de travail chez Automation Anywhere. Cette année, 84 % des employés ont déclaré que Automation Anywhere était une entreprise où il faisait bon travailler, soit 27 points de plus que la moyenne des entreprises américaines .

« Great Place To Work » est l'autorité mondiale en matière de culture d'entreprise, d'expérience des employés et de comportements de leadership ayant fait leurs preuves en termes de revenus, de rétention des employés et d'innovation.

« Notre mission est de favoriser un environnement où tous les employés sont habilités à innover et à contribuer au plus haut niveau chaque jour, et nous sommes ravis de recevoir cette reconnaissance pour notre culture du lieu de travail », a déclaré Nancy Hauge, directrice des ressources humaines chez Automation Anywhere. « "L'un des principaux facteurs de réussite de notre culture est la mise en oeuvre de notre propre technologie - l'automatisation alimentée par l'IA - pour permettre à nos employés de poursuivre leurs passions et de se concentrer sur le travail le plus significatif et le plus impactant. »

« "La certification Great Place To Work est une réalisation très convoitée qui nécessite un dévouement constant et intentionnel à l'expérience globale des employés, a déclaré Sarah Lewis-Kulin, vice-présidente de la reconnaissance mondiale chez Great Place to Work. Elle souligne que la certification est la seule reconnaissance officielle obtenue grâce aux commentaires en temps réel des employés sur la culture de leur entreprise. « En obtenant cette reconnaissance, il est évident qu'Automation Anywhere se distingue comme l'une des meilleures entreprises où travailler, qui offre un excellent environnement de travail à ses employés. »

Selon les recherches de Great Place To Work , es demandeurs d'emploi ont 4,5 fois plus de chances de rencontrer un excellent patron dans un lieu de travail certifié Great Place to Work. Par ailleurs, les employés des lieux de travail certifiés sont 93 % plus susceptibles d'aimer leur travail, et sont deux fois plus susceptibles d'être payés équitablement, de gagner une part équitable des bénéfices de l'entreprise et d'avoir une chance équitable de recevoir une promotion.

Pour en savoir plus sur Automation Anywhere en tant qu'entreprise Great Place to Work, rendez-vous sur : https://www.greatplacetowork.com/certified-company/7010141?_fsi=ona5BvqZ

À propos d'Automation Anywhere

Automation Anywhere est un leader dans l'automatisation des processus alimentée par l'IA qui met l'IA au service des organisations. La plateforme Automation Success de l'entreprise est alimentée par l'IA spécialisée, l'IA générative et offre la découverte de processus, la RPA, l'orchestration de processus de bout en bout, le traitement de documents et l'analyse, avec une approche axée sur la sécurité et la gouvernance. Automation Anywhere permet aux entreprises du monde entier de générer des gains de productivité, de stimuler l'innovation, d'améliorer le service à la clientèle et d'accélérer la croissance de l'entreprise. L'entreprise est guidée par sa vision d'alimenter l'avenir du travail en libérant le potentiel humain grâce à l'automatisation basée sur l'IA. Pour en savoir plus, consultez www.automationanywhere.com .

À propos de Great Place to Work Certificationtm

La certification Great Place To Work® est la reconnaissance la plus définitive de l'« employeur de choix » que les entreprises aspirent à obtenir. Il s'agit de la seule reconnaissance entièrement basée sur ce que les employés déclarent à propos de leur expérience sur le lieu de travail, plus précisément, sur la constance avec laquelle ils fréquentent un lieu de travail où règne la confiance. La certification Great Place to Work est reconnue dans le monde entier par les employés et les employeurs et constitue la référence mondiale pour identifier et reconnaître l'expérience exceptionnelle des employés. Chaque année, plus de 10 000 entreprises dans 60 pays postulent pour obtenir la certification Great Place To Work.

À propos de Great Place to Work®

En tant qu'autorité mondiale en matière de culture du lieu de travail, Great Place To Work® apporte 30 ans de recherches et de données révolutionnaires pour aider chaque organisation à devenir un endroit où il fait bon travailler pour tous. Sa plateforme propriétaire et son modèle For Alltm aident les entreprises à évaluer l'expérience de chaque employé, et les lieux de travail exemplaires obtiennent la certification Great Place To Work® ou sont reconnus dans la liste très convoitée Best Workplacestm. Pour en savoir plus, rendez-vous sur greatplacetowork.com et suivez Great Place To Work sur LinkedIn , Twitter , Facebook et Instagram .

19 avril 2024 à 06:54

